Elektrokolům se v Česku daří. Vyplatí se však jejich půjčování?

Pro soukromé podnikatele tento byznys představuje stále větší výzvu: čelí totiž nejen tvrdé konkurenci obcí, které půjčovné často dotují z veřejných peněz.
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Zájem o půjčovny roste
Elektrokola se stále těší velké oblibě. Jak uvedl server Genus.cz, jejich půjčovny v Harrachově zaznamenávají stále větší zájem o elektrokola a rezervace je o prázdninách nutná předem. Potvrdil to Radek Čermák z harrachovské půjčovny. Také Janusz Motyka, který má na starost provoz lyžařského areálu Kempaland v Bukovci, pro web eHutník.cz řekl, že půjčovny lidé využívají čím dál více.
Půjčovny elektrokol se nachází v mnoha městech, zájemci mohou využít jak specializované půjčovny, prodejny s cyklistickým a sportovním vybavením, tak například půjčovny Českých drah nazvané ČD Bike. Ta nabízí nižší ceny, výhody pro držitele zákaznických karet dopravce a možnost vrátit elektrokola na různých místech. V loňském roce v rámci této služby realizovali celkem 7 400 výpůjček, což je nejvíce za poslední čtyři roky.
Některé půjčovny elektrokol jsou provozovány přímo obecními nebo městskými úřady, případně informačními centry. Je to možné například na Hrčavě, kde možnost půjčení elektrokola využívají nejen přespolní turisté, ale hodně lidé, kteří mají v obci chaty. Ivana Tabarová z obecního úřadu serveru eHutník.cz také potvrdila, že takovou službu mohou nabídnout díky krajské dotaci.
Je to nevýdělečná záležitost. Peníze z půjčovného pak jdou na servis a opravy, doplnila.
Nevýdělečnost zmínil také Tomáš Kantor z cykloprodejny Bikemax v Třinci, kde se věnují hlavně prodeji a servisu kol. Podle něj se komerční půjčování nerozvíjí a oni tak nemohou konkurovat obcím nebo informačním centrům, které dostávají podporu od kraje a kola díky tomu mohou půjčovat „pod cenou“.
Už jste si někdy půjčili elektrokolo?
Elektrokolo má šestina domácností
Z loňského průzkumu společnosti Bosch eBike Systems vyplynulo, že si Češi elektrokola oblíbili. Ukázalo se, že elektrokolo vlastní každá šestá domácnost, což potvrdily i prodeje.
Obchodníci uvádějí, že v posledních několika letech tvoří elektrokola až 35 % všech prodaných jízdních kol, uvedl Tomáš Jančárek ze společnosti Bosch eBike Systems. Podle výzkumu tři čtvrtiny uživatelů vlastní elektrokolo za cenu do 60 000 Kč a českému trhu tak dominuje segment střední třídy.
Respondenti tohoto výzkumu také označovali nevýhody elektrokol. Jako největší slabinu označilo 63 % dotázaných vysokou hmotnost, dále obavy z odcizení (38 %) a omezení dané kapacitou akumulátoru (37 %).
Od pětistovky po dva tisíce za den
Co se týče cen za půjčení, vždy záleží především na typu elektrokola. Rozdíly jsou například v modelech, v odpružení kol nebo jejich stáří. V některých půjčovnách je možné ušetřit při rezervaci on-line a levnější bývá půjčovné za více dní.
Ve většině případů je potřeba dát si pozor na dodržení časů vrácení a také na znečištění kola. Například v půjčovně Kola Sykovec si v případě vrácení špinavého elektrokola účtují poplatek ve výši 100 Kč na elektrokolo. Jak jsme psali dříve, v Půjčovně elektrokol Olomouc se jedná o poplatek ve výši 150–400 Kč podle znečištění a v půjčovně Topkolo jde o 300 korun.
Jak je ukázáno v tabulce, ceny za půjčení elektrokol se pohybují od 470 do 2100 korun za den. Kauce je od 2 500 Kč do 20 000 Kč s tím, že záleží na hodnotě půjčovaného kola. Kromě kauze půjčovny často vyžadují doložení jednoho až dvou osobních dokladů.
|Půjčovna
|Půjčovné na den
|Kauce
|ČD Bike
|470 Kč
|2 500 Kč
|Decathlon Rent – Opava
|700 Kč
|5 000 Kč
|Ebikerent.cz Milín
|590 Kč
|10 000 Kč
|Insportline půjčovna elektrokol
|1 100 Kč
|neuvedeno
|Japa sport Frýdek-Místek
|890 Kč
|neuvedeno
|Kola Sykovec – Půjčovna kol a elektrokol
|990 Kč
|10 000 Kč
|MIKOLOVNA půjčovna elektrokol & kol
|990 Kč
|10 000 Kč
|Půjčovna elektrokol Bikemax Zlín
|899 Kč
|10 000 Kč
|Půjčovna elektrokol EBIKE – Praha*
|2,100 Kč
|10 000 Kč
|Půjčovna elektrokol ekolo.cz
|1,050 Kč
|5 000 Kč
|Půjčovna kol Valtice
|890 Kč
|20 000 Kč
|Půjčovna Mojekolo Brno
|900 Kč
|10 000 Kč
|Ski a Bike Centrum Radotín
|1,590 Kč
|5 000 Kč
|Topcyklo Kyjov
|800 Kč
|10 000 Kč
Hory meziročně mírně podražily
Průměrná cena za půjčení elektrokola na horách na jeden den je 1131 korun. V loňském srovnání se ve stejných půjčovnách jednalo o 1044 Kč, a to i přesto, že hned ve třech případech došlo ke zlevnění půjčovného.
Kauce v půjčovnách v horských střediscích se pohybují od dvou do pěti tisíc a mnohdy v půjčovnách nejsou uvedeny.
|Půjčovna
|Půjčovné na den
|Kauce
|Intersport Rent Lipno Element
|1 350 Kč
|neuvedeno
|Půjčovna elektrokol – Krkonoše (Harrachov)
|900 Kč
|2 000 Kč
|Půjčovna elektrokol Červenohorské sedlo
|990 Kč
|2 000 Kč
|Půjčovna elektrokol Resort Valachy
|1 290 Kč
|5 000 Kč
|Půjčovna kol Kouty
|990 Kč
|5 000 Kč
|Půjčovna kol Mondraker Dolní Morava
|1 690 Kč
|5 000 Kč
|Půjčovna kol Sport Šumava
|1 100 Kč
|neuvedeno
|Půjčovna kol Špičák
|1 050 Kč
|neuvedeno
|Půjčovna Novako Boží Dar
|800 Kč
|neuvedeno
|Půjčovna Sportmixer Špindlerův Mlýn
|1 200 Kč
|neuvedeno
|Adventure půjčovna v Deštné v Orlických horách
|1 000 Kč
|neuvedeno
|Ski areál Karolínka
|950 Kč
|5 000 Kč
|Skiresort Černá Hora – Pec
|1 390 Kč
|5 000 Kč
Ve srovnání cen za různé služby ve ski areálech, kde se zaměřují i na letní sezónu, dosahovala nejnižší cena za půjčení elektrokola 650 korun a naopak nejvyšší činila 1690 Kč.
Příslušenství není vždy zdarma
V některých půjčovnách je příslušenství jako je helma, zámek nebo držák na mobil či pod sedlo zdarma, jinde si jej můžete za nějakou menší částku půjčit. Často jsou k dispozici také sedáky pro děti nebo držáky na kola pro automobily.
|Půjčovna
|Věc
|Půjčovné na den
|Japa sport Frýdek-Místek
|Evoc Bike Bag na kolo
|300 Kč
|Kola Sykovec – Půjčovna kol a elektrokol
|Nosič THULE
|150 Kč
|MIKOLOVNA půjčovna elektrokol & kol
|Dětská sedačka HAMAX
|290 Kč
|Půjčovna elektrokol Červenohorské sedlo
|Dětská sedačka
|300 Kč
|Půjčovna Frymburk
|Helma
|70 Kč
|Půjčovna kol Valtice
|Helma
|50 Kč
|Skiresort Černá Hora – Pec
|Helma
|100 Kč
|Topcyklo Kyjov
|Helma
|100 Kč