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Elektrokolům se v Česku daří. Vyplatí se však jejich půjčování?

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 5 minut
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Rodina projíždí na elektrokolech
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Zájem o elektrokola v Česku nepolevuje a v turistických centrech je rezervace v sezóně téměř nutností. Ačkoliv má vlastní e-bike už mnoho Čechů, půjčovny mají stále plno. Ceny za denní pronájem se však napříč republikou dramaticky liší.
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Pro soukromé podnikatele tento byznys představuje stále větší výzvu: čelí totiž nejen tvrdé konkurenci obcí, které půjčovné často dotují z veřejných peněz.

Co se dozvíte v článku
  1. Zájem o půjčovny roste
  2. Elektrokolo má šestina domácností
  3. Od pětistovky po dva tisíce za den
  4. Hory meziročně mírně podražily
  5. Příslušenství není vždy zdarma

Zájem o půjčovny roste

Elektrokola se stále těší velké oblibě. Jak uvedl server Genus.cz, jejich půjčovny v Harrachově zaznamenávají stále větší zájem o elektrokola a rezervace je o prázdninách nutná předem. Potvrdil to Radek Čermák z harrachovské půjčovny. Také Janusz Motyka, který má na starost provoz lyžařského areálu Kempaland v Bukovci, pro web eHutník.cz řekl, že půjčovny lidé využívají čím dál více.

Půjčovny elektrokol se nachází v mnoha městech, zájemci mohou využít jak specializované půjčovny, prodejny s cyklistickým a sportovním vybavením, tak například půjčovny Českých drah nazvané ČD Bike. Ta nabízí nižší ceny, výhody pro držitele zákaznických karet dopravce a možnost vrátit elektrokola na různých místech. V loňském roce v rámci této služby realizovali celkem 7 400 výpůjček, což je nejvíce za poslední čtyři roky.

Některé půjčovny elektrokol jsou provozovány přímo obecními nebo městskými úřady, případně informačními centry. Je to možné například na Hrčavě, kde možnost půjčení elektrokola využívají nejen přespolní turisté, ale hodně lidé, kteří mají v obci chaty. Ivana Tabarová z obecního úřadu serveru eHutník.cz také potvrdila, že takovou službu mohou nabídnout díky krajské dotaci. Je to nevýdělečná záležitost. Peníze z půjčovného pak jdou na servis a opravy, doplnila.

Nevýdělečnost zmínil také Tomáš Kantor z cykloprodejny Bikemax v Třinci, kde se věnují hlavně prodeji a servisu kol. Podle něj se komerční půjčování nerozvíjí a oni tak nemohou konkurovat obcím nebo informačním centrům, které dostávají podporu od kraje a kola díky tomu mohou půjčovat „pod cenou“.

Už jste si někdy půjčili elektrokolo?

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Elektrokolo má šestina domácností

Z loňského průzkumu společnosti Bosch eBike Systems vyplynulo, že si Češi elektrokola oblíbili. Ukázalo se, že elektrokolo vlastní každá šestá domácnost, což potvrdily i prodeje. Obchodníci uvádějí, že v posledních několika letech tvoří elektrokola až 35 % všech prodaných jízdních kol, uvedl Tomáš Jančárek ze společnosti Bosch eBike Systems. Podle výzkumu tři čtvrtiny uživatelů vlastní elektrokolo za cenu do 60 000 Kč a českému trhu tak dominuje segment střední třídy.

Respondenti tohoto výzkumu také označovali nevýhody elektrokol. Jako největší slabinu označilo 63 % dotázaných vysokou hmotnost, dále obavy z odcizení (38 %) a omezení dané kapacitou akumulátoru (37 %).

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Od pětistovky po dva tisíce za den

Co se týče cen za půjčení, vždy záleží především na typu elektrokola. Rozdíly jsou například v modelech, v odpružení kol nebo jejich stáří. V některých půjčovnách je možné ušetřit při rezervaci on-line a levnější bývá půjčovné za více dní.

Ve většině případů je potřeba dát si pozor na dodržení časů vrácení a také na znečištění kola. Například v půjčovně Kola Sykovec si v případě vrácení špinavého elektrokola účtují poplatek ve výši 100 Kč na elektrokolo. Jak jsme psali dříve, v Půjčovně elektrokol Olomouc se jedná o poplatek ve výši 150–400 Kč podle znečištění a v půjčovně Topkolo jde o 300 korun.

Jak je ukázáno v tabulce, ceny za půjčení elektrokol se pohybují od 470 do 2100 korun za den. Kauce je od 2 500 Kč do 20 000 Kč s tím, že záleží na hodnotě půjčovaného kola. Kromě kauze půjčovny často vyžadují doložení jednoho až dvou osobních dokladů.

Ceny za půjčení elektrokol na jeden den
Půjčovna Půjčovné na den Kauce
ČD Bike 470 Kč 2 500 Kč
Decathlon Rent – Opava 700 Kč 5 000 Kč
Ebikerent.cz Milín 590 Kč 10 000 Kč
Insportline půjčovna elektrokol 1 100 Kč neuvedeno
Japa sport Frýdek-Místek 890 Kč neuvedeno
Kola Sykovec – Půjčovna kol a elektrokol 990 Kč 10 000 Kč
MIKOLOVNA půjčovna elektrokol & kol 990 Kč 10 000 Kč
Půjčovna elektrokol Bikemax Zlín 899 Kč 10 000 Kč
Půjčovna elektrokol EBIKE – Praha* 2,100 Kč 10 000 Kč
Půjčovna elektrokol ekolo.cz 1,050 Kč 5 000 Kč
Půjčovna kol Valtice 890 Kč 20 000 Kč
Půjčovna Mojekolo Brno 900 Kč 10 000 Kč
Ski a Bike Centrum Radotín 1,590 Kč 5 000 Kč
Topcyklo Kyjov 800 Kč 10 000 Kč

Hory meziročně mírně podražily

Průměrná cena za půjčení elektrokola na horách na jeden den je 1131 korun. V loňském srovnání se ve stejných půjčovnách jednalo o 1044 Kč, a to i přesto, že hned ve třech případech došlo ke zlevnění půjčovného.

Kauce v půjčovnách v horských střediscích se pohybují od dvou do pěti tisíc a mnohdy v půjčovnách nejsou uvedeny.

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Ceny za půjčení elektrokol na jeden den na horách
Půjčovna Půjčovné na den Kauce
Intersport Rent Lipno Element 1 350 Kč neuvedeno
Půjčovna elektrokol – Krkonoše (Harrachov) 900 Kč 2 000 Kč
Půjčovna elektrokol Červenohorské sedlo 990 Kč 2 000 Kč
Půjčovna elektrokol Resort Valachy 1 290 Kč 5 000 Kč
Půjčovna kol Kouty 990 Kč 5 000 Kč
Půjčovna kol Mondraker Dolní Morava 1 690 Kč 5 000 Kč
Půjčovna kol Sport Šumava 1 100 Kč neuvedeno
Půjčovna kol Špičák 1 050 Kč neuvedeno
Půjčovna Novako Boží Dar 800 Kč neuvedeno
Půjčovna Sportmixer Špindlerův Mlýn 1 200 Kč neuvedeno
Adventure půjčovna v Deštné v Orlických horách 1 000 Kč neuvedeno
Ski areál Karolínka 950 Kč 5 000 Kč
Skiresort Černá Hora – Pec 1 390 Kč 5 000 Kč

Ve srovnání cen za různé služby ve ski areálech, kde se zaměřují i na letní sezónu, dosahovala nejnižší cena za půjčení elektrokola 650 korun a naopak nejvyšší činila 1690 Kč.

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Příslušenství není vždy zdarma

V některých půjčovnách je příslušenství jako je helma, zámek nebo držák na mobil či pod sedlo zdarma, jinde si jej můžete za nějakou menší částku půjčit. Často jsou k dispozici také sedáky pro děti nebo držáky na kola pro automobily.

Ceny za půjčení příslušenství
Půjčovna Věc Půjčovné na den
Japa sport Frýdek-Místek Evoc Bike Bag na kolo 300 Kč
Kola Sykovec – Půjčovna kol a elektrokol Nosič THULE 150 Kč
MIKOLOVNA půjčovna elektrokol & kol Dětská sedačka HAMAX 290 Kč
Půjčovna elektrokol Červenohorské sedlo Dětská sedačka 300 Kč
Půjčovna Frymburk Helma 70 Kč
Půjčovna kol Valtice Helma 50 Kč
Skiresort Černá Hora – Pec Helma 100 Kč
Topcyklo Kyjov Helma 100 Kč
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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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