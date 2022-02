Definice email marketingu

Emailing slouží k online komunikaci s aktuálními i potenciálními klienty společnosti. Jeho prostřednictvím oslovujeme pouze takové zákazníky, kteří nám dali souhlas s kontaktováním, například v podobě registrace k odběru newsletterů.

Přestože se jedná principiálně o hromadné oslovování našich cílových skupin, emailing skýtá mnoho možností segmentace, personalizace a přizpůsobení, která mohou velmi dobře navodit pocit osobní komunikace.

Nejzásadnější úlohou emailingu je budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, podpora značky a samozřejmě prodej jako takový. Zároveň jde o jeden z nejefektivnějších marketingových kanálů ve smyslu poměru ceny, výkonu a rychlosti předaného sdělení.

Čtěte také: Zapomeňte, že email = spam. Emailing se dá dělat asi tak o 700 % lépe

Co potřebujete do začátku

S emailingem může začít naprosto každý. Není třeba disponovat extra složitými nástroji, na začátku vám zcela postačí něco uživatelsky střídmého a přívětivého. Není ani potřeba mít výraznější odborné znalosti, ty ostatně budou posilovat v průběhu vaší emailingové cesty.

Bez čeho se každopádně neobejdete, je databáze emailových adres, u kterých máte souhlas s kontaktováním, resp. se zasíláním emailů. Dále je potřeba si promyslet vaše marketingové sdělení, tzn. zjednodušeně řečeno vědět, co, komu a s jakým účelem chcete vlastně posílat. No a pak to všechno zkusíme spojit ve vašem prvním nástroji pro email marketing.

Databáze kontaktů

Jedná se o emailové kontakty na lidi, kteří s vaší firmou přišli určitým způsobem do kontaktu. Mohou to být zákazníci firmy – u těch dbejte na to, abyste jim při finální fázi nákupu na vašem e-shopu (případně při zanechání kontaktu v kontaktním formuláři – zdaleka nemusí jít jen o e-shopy) nabídli možnost odebírat newsletter. Mohou to být ale i potenciální zákazníci, tedy lidé, kteří projevili zájem o kontaktování, například přihláškou k odběru newsletteru, obchodních sdělení, akčních nabídek a podobně. Tyto kontakty můžete získat vícero způsoby, k těm se dostaneme v jednom z dalších dílů našeho seriálu, ve kterém se budeme věnovat sběru dat.