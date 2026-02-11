Evidenční list důchodového pojištění již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Povinnost vyhotovit evidenční list důchodového pojištění se s příchodem jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele zásadně mění. Změny se týkají roku 2026. Většinu evidenčních listů již za tento rok zaměstnavatelé vyhotovovat nebudou.
Co se dozvíte v článku
Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2025
Zaměstnavatel vede evidenční list důchodového pojištění (ELDP) pro každého pracovníka, kterému vznikla účast na důchodovém pojištění, případně jeho část při vzniku pracovního poměru nebo jeho ukončení v průběhu kalendářního roku. Evidenční list za rok 2025 se předkládá po účetní závěrce, tj. po závěrce mzdových listů. Musí být vyhotoven nejpozději v dubnu roku 2026, poté musí být předložen (odeslán) ČSSZ do 30 dnů. Ovšem v případě skončení zaměstnání v průběhu roku, musel být vyhotoven a předložen vždy do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději tedy do 31. ledna roku 2026.
Výjimkou je opakované zaměstnání. Zde platí, že pokud zaměstnání skončí v průběhu roku a zaměstnanec ke stejnému zaměstnavateli opět nastoupí, nemusí být ELDP v mezidobí předložen. Při trvání dvou (více) souběžných výdělečných činností jednoho pojištěnce u téhož zaměstnavatele v průběhu kalendářního roku zaměstnavatel vyhotovuje a předkládá samostatné ELDP pro každou výdělečnou činnost. Jestliže jednotlivá zaměstnání stejného druhu, která zakládají účast na nemocenském pojištění, na sebe u téhož zaměstnavatele bezprostředně navazují, využívá se pro zápis do ELDP pouze jeden řádek. Za nepřetržité trvání se považuje i bezprostřední navázání zaměstnání stejného druhu, kdy pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění. Ovšem to neplatí, pokud je alespoň jedno z těchto zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu nebo dohoda o provedení práce.
Stejnopis ELDP, způsob odeslání ČSSZ a metodické materiály
Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden předloží zaměstnanci k podpisu a archivuje jen po dobu 3 kalendářních roků po roce, kterého se týká (podklady k vyhotovení ELDP archivuje po dobu 45 let). Stejnopis má obsahovat i záznam, že zaměstnanec obdržel druhý stejnopis. Ten se s podpisem odpovědného zaměstnance a razítkem zaměstnavatele vydá nejpozději v den, kdy zaměstnavatel odesílá ELDP příslušnému orgánu sociálního zabezpečení zaměstnanci.
Zaměstnanec rovněž může obdržet stejnopis ELDP v elektronické podobě se všemi požadovanými náležitostmi (podpis, razítko). Zaměstnavatel může opatřit ELDP elektronickým podpisem či elektronickou pečetí. Samozřejmě musí být při elektronickém odeslání zaručena neměnnost stejnopisu a ochrana osobních údajů zaměstnance.
Pomůcky pro vyplnění ELDP: S vyplněním pomohou zaměstnavatelům praktické pomůcky. Připravila je Česká správa sociálního zabezpečení. Jedná se o pravidelně aktualizované Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP. Jednotlivé příklady a ukázky správného vyplnění evidenčních listů v situacích, kdy se nejvíce chybuje, obsahuje Metodická pomůcka k vyplňování ELDP. V Příloze č. 4 Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP je podrobně popsáno vedení a předkládání stejnopisů ELDP v elektronické podobě včetně způsobu zajištění podpisu zaměstnancem.
Změna v souvislosti s JMHZ od roku 2026
Od roku 2026 se ruší povinnost zaměstnavatele vést evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) a současně uchovávání stejnopisu pro kontrolní účely (dosud 3 roky). Namísto ELDP bude zaměstnavatel za každý měsíc v rámci jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) sdělovat údaje potřebné pro jejich vyhotovení (účast na pojištění, doba pojištění, vyměřovací základ, vyloučená doba, tzv. odečitatelné doby). ČSSZ ročně vygeneruje z těchto údajů automatizovaně ELDP, založí jej do evidence.
ELDP za rok 2025 zaměstnavatel předloží dosavadním způsobem, včetně případných oprav za tento a předchozí roky. Úschova stejnopisů ELDP před nabytím účinnosti zákona má význam pro kontrolní účely ČSSZ. Podle přechodných ustanovení k JMHZ je zaměstnavatel povinen vystavit a předložit evidenční list důchodového pojištění ještě i po část roku 2026. A to v situaci, kdy skončila účast jeho zaměstnance na důchodovém pojištění před 1. dubnem 2026.
Dále se již ELDP vyhotovovat nebudou.
Jestliže již zaměstnavatel nebude vyhotovovat evidenční listy, nebude ani předávat jejich stejnopisy zaměstnancům. Pokud si budou chtít zaměstnanci údaje zkontrolovat, případně dokument uschovat, budou mít jiné možnosti.
Z měsíčních hlášení zaslaných zaměstnavatelem se za každý měsíc aktualizují výpisy/přehledy dob důchodového pojištění ve službách ePortálu ČSSZ s načtením vykazovaného období (postupně se bude načítat 1–12 měsíců). Po seznámení se s ELDP bude možné vyzvat ČSSZ o prošetření a případnou opravu (nebude-li s údaji souhlasit). Zaměstnanec může k získání sestaveného ELDP za příslušný rok využít více možností.
- Může se přihlásit na ePortál ČSSZ, kde bude ELDP za každý kalendářní rok k dispozici.
- Může požádat s úředně ověřeným podpisem nebo osobním podpisem ověřeným pracovníkem ČSSZ o jeho zaslání elektronickou poštou (e-mail – heslem bude rodné číslo pojištěnce), případně požádá o zaslání prostřednictvím datové schránky.