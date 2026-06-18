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Exekuce a důchod: Kolik vám musí zůstat a kdy začnou peníze strhávat

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
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Žena v důchodovém věku se smutným výrazem v modrém svetru s rukami složenými stojí v ulici, v ruce drží kreditní kartu
Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Ilustrační obrázek
Exekuce neznamená, že senior přijde o celý důchod. Česká správa sociálního zabezpečení může provádět srážky pouze na základě exekučního titulu a i v takovém případě musí důchodci zůstat zákonem stanovená nezabavitelná částka. Jak celý proces funguje a co musí lidé doložit při žádosti o důchod?
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Mnoho seniorů se obává, že pokud mají exekuci, mohou přijít o celý důchod. Ve skutečnosti ale platí jasná pravidla. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) může začít provádět srážky z důchodu pouze na základě rozhodnutí soudu nebo exekučního příkazu vydaného soudním exekutorem.

Ani v případě exekuce však důchodci nesmí zůstat bez prostředků. Zákon totiž stanoví takzvanou nezabavitelnou částku, která musí seniorovi zůstat každý měsíc.

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Kdy může ČSSZ začít srážet peníze z důchodu

Exekuční srážky z důchodu neprovádí ČSSZ automaticky. Musí jí být nejprve doručen exekuční titul od oprávněného orgánu.

Nejčastěji jde o:

  • usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí,

  • exekuční příkaz vydaný soudním exekutorem.

Jakmile je takové rozhodnutí doručeno, vzniká ČSSZ povinnost srážky provádět.

Podle občanského soudního řádu se srážky začínají provádět od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení rozhodnutí. Senior přitom dostane písemné oznámení, ve kterém je uvedeno, že byly srážky nařízeny, a také jejich výše.

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Kolik musí důchodci zůstat

Ani při exekuci však nelze zabavit celý důchod. ČSSZ upozorňuje, že důchodci (jednotlivci) musí vždy zůstat takzvaná nezabavitelná částka. Ta v současnosti činí 14 102 korun měsíčně. Teprve částka nad tuto hranici může být použita na úhradu dluhů podle pravidel stanovených zákonem.

Exekuční srážky se přitom provádějí až do úplného uhrazení pohledávky, a to včetně jejího příslušenství. Nejde tedy jen o samotný dluh, ale například také o:

  • úroky z prodlení,

  • náklady exekuce,

  • případné další zákonné poplatky.

Exekuci je potřeba nahlásit už při žádosti o důchod

Lidé, kteří o důchod teprve žádají a současně mají exekuci nebo jsou v insolvenci, by na tuto skutečnost neměli zapomenout upozornit. Pokud má žadatel exekuci, měl by k žádosti o důchod předložit také exekuční příkazy. V případě insolvence je nutné sdělit spisovou značku insolvenčního řízení. Podle ČSSZ se tím může výrazně urychlit vyřízení žádosti o důchod.

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Exekuce neznamená konec příjmu

Přestože exekuce představuje pro mnoho seniorů složitou životní situaci, neznamená automaticky ztrátu celého důchodu. Zákon pamatuje na to, aby lidem zůstaly prostředky na základní životní potřeby.

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Důležité je také vědět, že ČSSZ nemůže srážky zahájit svévolně. Musí mít k dispozici zákonem stanovené rozhodnutí a o každé srážce musí důchodce řádně informovat.

Všechny informace na jednom místě

O exekuci a důchodu informuje mimo jiné také příručka, která je určena pro budoucí důchodce a která nabízí aktuální data k roku 2026. 

Příručka budoucího důchodce 2026

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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