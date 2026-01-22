Podnikatel.cz  »  Právo  »  Průkaz důchodce, který zajistí slevy a výhody? Je to jinak

Průkaz důchodce, který zajistí slevy a výhody? Je to jinak

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Na internetu a v médiích se objevují články, které seniorům slibují výhody a slevy díky takzvanému průkazu důchodce. Česká správa sociálního zabezpečení uvádí vše na pravou míru.

V poslední době Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala nárůst zavádějících článků, které nabádají seniory k vyřízení údajného „průkazu důchodce“. 

V těchto textech se senioři dozvídají o možných slevách a výrazných finančních úsporách, které jim průkaz zajišťuje. Jedná se například o slevy na léky, potraviny, knihy, ubytování nebo vstupenky do kulturních institucí. Některé dokonce radí, aby si lidé pro tento průkaz došli přímo na správu sociálního zabezpečení.

Česká správa sociálního zabezpečení však varuje: Žádný univerzální průkaz ani kartu důchodce úřad nevydává. Informujeme o tom mimo jiné na svých webových stránkách v Příručce budoucího důchodce pro rok 2025.

Příručka budoucího důchodce 2025

Řada zavádějících článků navíc vychází ze zahraničních zdrojů, především z Polska, kde skutečně existuje průkaz důchodce s určitými výhodami. V České republice ale nic takového neplatí.

Jak ČSSZ informuje o přiznání důchodu

O přiznání důchodu informuje ČSSZ své klienty oficiálním rozhodnutím, které zasílá poštou nebo do datové schránky. Na žádost pak může vydat také potvrzení o pobírání důchodu nebo o jeho výši. Nejde však o žádný průkaz určený k prokazování nároku na slevy.

Jaké karty a doklady skutečně existují

V Česku sice existují různé karty a doklady, které umožňují seniorům čerpat slevy, žádný z nich ale nevydává ČSSZ ani její okresní či územní správy.

Mezi nejznámější patří například:

  • PID karta pro dopravu v Praze a okolí
  • Senior Pas pro slevy na služby a zboží v ČR a SR
  • In Karta s aplikací IN 50 pro slevy na železnici

Pro bezplatnou MHD v Praze od 65 let stačí občanský průkaz nebo jiný doklad s fotografií a datem narození

Kde hledat ověřené informace

Podrobné a aktuální informace o starobním důchodu, jeho výpočtu a podmínkách nároku najdou lidé výhradně na oficiálních webových stránkách ČSSZ nebo prostřednictvím její informační linky. 

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Dále u nás najdete

