Faraonova pomsta, ztracené kufry i domácí mazlíčci. Co v létě řeší pojišťovny?

Roste ale i zájem o speciální krytí, jako je pojištění cestujících těhotných či čtyřnohých mazlíčků. Podceňovat se však nevyplácí ani zdánlivě banální situace.
Co se dozvíte v článku
Kde na dovolené hrozí největší rizika?
Se zdravotními komplikacemi, úrazy a dalšími nepříjemnostmi může v zahraničí pomoci cestovní pojištění. Podle ČSOB Pojišťovny jde nejčastěji o zažívací obtíže, bolesti uší, angíny, alergické reakce nebo různá poranění končetin.
Lidé jsou během dovolené přirozeně uvolněnější, více sportují, zkoušejí nové aktivity a často podceňují situace, které by doma řešili opatrněji. Typické jsou například úrazy po pádech u bazénu nebo nehody na půjčených skútrech a motorkách, vyjmenovává Ivana Nekvindová, produktová manažerka cestovního pojištění z ČSOB Pojišťovny.
Ze statistik Allianz vyplývá, že mezi časté zdravotní komplikace na dovolené patří zažívací potíže, například tzv. faraonova pomsta v Egyptě, spáleniny od slunce či záněty uší u dětí. Úrazy tvoří téměř 20 % všech asistenčních zásahů a například zubní problémy pak přibližně 5 %. Dále podle statistik patří mezi nejčastější destinace, kde dochází k hlášení pojistných událostí, Turecko, Egypt, Řecko, Itálie a Španělsko. ČSOB Pojišťovna v této souvislosti zmiňuje dlouhodobě Egypt, Itálii, Španělsko, Rakousko, Thajsko nebo Indonésii.
Cestovní pojištění Češi nepodceňují
Gabriela Trojanová, produktová manažerka KB Pojišťovny, potvrdila, že Češi při dovolené v zahraničí pojištění nepodceňují a většinou ho řeší jednorázově před každou konkrétní cestou. Z jejich dotazníkového šetření vyplynulo, že třetina dotázaných využívá dlouhodobé cestovní pojištění, pojištění k platební kartě nebo k bankovnímu účtu.
Pouze 2 % respondentů si při cestách do zahraničí cestovní pojištění nesjednávají, upřesnila.
Také loňský průzkum České asociace pojišťoven ukázal, že si Češi obvykle sjednávají pojištění jednorázově před každou cestou. Celoroční variantu využívá jen 18 % při cestách po Evropské unii a 21 % mimo ni. Podle Kristýny Strakové, produktové manažerky z Generali České pojišťovny, zejména mladší generace vyráží do zahraničí opakovaně během roku a v takových případech často dává větší smysl dlouhodobé cestovní pojištění. To klientům poskytuje ochranu po celý rok a výhodou je také širší rozsah krytí, který myslí na možné komplikace v dopravě nebo problémy se zavazadly.
Sjednáváte si při cestách do zahraničí komerční cestovní připojištění?
Cestování v těhotenství v klidu
Statistiky finančního domu UNIQA potvrzují, že stále častěji cestují těhotné Češky. Ty by si měly před odjezdem důkladně ověřit podmínky cestovního pojištění. Například UNIQA běžně hradí náklady spojené s akutními komplikacemi během těhotenství, a to do 26. týdne, pokud se nejedná o rizikové těhotenství. Toto krytí zahrnuje například ambulantní ošetření, převoz do nejbližšího zdravotnického zařízení nebo hospitalizaci.
Výluka po 26. týdnu se týká pouze léčebných výloh souvisejících s komplikacemi v těhotenství. Veškeré ostatní ošetření nebo hospitalizace v případě úrazu či nemoci jsou i nadále hrazeny z léčebných výloh v rámci cestovního pojištění, připomíná Ivana Menclová, manažerka pojištění osob UNIQA.
Podle zkušeností pojišťoven ženy cestují i v pokročilejší fázi těhotenství a při výběru pojištění se chovají zodpovědně. Konkrétně si často sjednávají také pojištění storna zájezdu. V tomto případě však nárok na pojistné plnění vzniká pouze tehdy, pokud závažné zdravotní komplikace potvrdí ošetřující lékař. Jak dále vysvětluje Ivana Menclová, pojištění storna se na komplikace v těhotenství vztahuje pouze do 26. týdne těhotenství a zároveň musí být splněny i ostatní podmínky pojištění.
Pojištění storna může ušetřit desetitisíce
Pojištění storna si pravidelně sjednává jen 15 % lidí, což ukázal průzkum pojišťovny Direct. Toto pojištění může pomoci ve chvílích, kdy je nutné se z dovolené vrátit nebo naopak nelze odcestovat vůbec.
Týdenní letecká dovolená ve Španělsku může rodinu vyjít klidně na 75 tisíc. S připojištěním storna získají v případě zrušené dovolené zpět až 60 000 korun – a to za zlomek ceny zájezdu. Navíc si pokryjí situace, kdy někdo onemocnění v den odjezdu, přijde výpověď v práci nebo dojde k úmrtí v rodině, dodal Jiří Čech z Direct Pojišťovny.
Podle Marka Seidla, pojistného analytika z Broker Trust, se pojištění storna hodí hlavně tehdy, když klienti kupují zájezd, letenky nebo ubytování s větším předstihem. Upozorňuje, že u některých pojišťoven je nutné sjednat pojištění storna krátce po zaplacení cesty, často maximálně do 3 dnů.
Pojištění storna se nemusí vztahovat jen na zájezdy přes cestovní kancelář. Může krýt i individuálně zakoupené letenky, ubytování nebo další předem uhrazené služby. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách, doplňuje.
Ztracená taška i zpožděný kufr
Vzhledem k růstu povědomí o rizicích spojených s cestováním, se zvyšuje také zájem o pojištění zavazadel na cestách. Potvrzují to jak data Generali České pojišťovny, tak report Global Growth Insights. Toto pojištění je užitečné pro všechny, kdo chtějí mít svá zavazadla plnohodnotně zabezpečená i v situacích, kdy je ponechávají například v úschovně na hotelu anebo si je nechávají odbavit. Ochraňuje samotná zavazadla i jejich obsah. Jak uvádí pojišťovna, pojištění zavazadel a osobních věcí kryje například jejich poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení a vztahuje se také na škody způsobené přírodními živly, vodou z vodovodního zařízení nebo dopravní nehodou.
U Generali České pojišťovny je součástí pojištění krytí zpoždění zavazadel při letecké přepravě. Jak upřesnila Kristýna Straková, produktová manažerka z Generali České pojišťovny, v takovém případě pojišťovna proplatí prokazatelně vynaložené náklady na pořízení nezbytných věcí osobní potřeby, například hygienických potřeb nebo oblečení, a to až do výše 5 000 Kč. Marek Kuneš, jednatel Bonites, partnera Broker Trustu, doporučuje si u zavazadel dát pozor na jejich zabezpečení. Jinak se totiž bude posuzovat krádež zavazadla z hotelového pokoje, jinak věci ponechané bez dozoru na pláži, ve stanu nebo v autě.
Aerolinky neplatí vždy
Kromě komplikací se zavazadly může dovolenou narušit také zpoždění či zrušení letu. V těchto případech je důležité rozlišovat nároky cestujících vůči leteckému dopravci a plnění z cestovního pojištění. Jak vysvětluje KB Pojišťovna, Evropská pravidla chrání cestující například při výrazném zpoždění, zrušení letu nebo odepření nástupu do letadla kvůli overbookingu. Finanční kompenzace od aerolinky nemusí být automatická ve všech případech a je zde několik podmínek.
Klienti KB Pojišťovny si mohou sjednat připojištění letecké asistence, které poskytuje kompenzaci i v případě zpoždění letu kvůli počasí. Klienti tak mohou získat finanční plnění i tehdy, když aerolinka kompenzaci neposkytuje.
V případě zpoždění letu mají klienti nárok na 500 Kč za čtvrtou a každou další započatou hodinu zpoždění, maximálně však 5 000 Kč na osobu. Pojištění se vztahuje jak na cestu do cílové destinace, tak na cestu zpět domů, dodala Gabriela Trojanová.
Na dovolenou nejen se psem či kočkou
V současné době Češi stále častěji vyrážejí na dovolenou se svými čtyřnohými mazlíčky, což je potřeba zohlednit také při pojištění.
Veterinární péče v zahraničí stojí podobně jako zdravotní péče pro lidi. Běžné ošetření může vyjít na stovky eur, složitější zákroky nebo hospitalizace pak v přepočtu na desítky tisíc korun. Pojištění proto dává stále větší smysl, říká Tomáš Klápa, specialista na pojištění společnosti FinGO.
Cestovní pojištění pro domácí mazlíčky je možné sjednat buď jako samostatný produkt nebo jako krátkodobé připojištění k cestovnímu pojištění majitele. Jeho součástí bývá například akutní veterinární ošetření, hospitalizace a operace, předepsané léky, náklady na převoz zvířete na veterinární kliniku a zpět nebo odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem na zdraví nebo věcech.
Majitelé často předpokládají, že pojištění pokryje jakýkoliv zdravotní problém. Ve skutečnosti bývají nejčastějším důvodem zamítnutí plnění právě onemocnění, která vznikla ještě před uzavřením smlouvy nebo během čekací doby, popisuje dále Tomáš Klápa. Už dříve jsme psali, že některé pojišťovny pojistí pouze psy a kočky, jiné jsou ochotné pokrýt i exotičtější mazlíčky.
Pozor na škody na zahradě
Léto není jen o cestování a také při grilování, menších výletech nebo v čase stráveném na zahradě, se může něco stát. Podle Lukáše Elstnera, ředitele úseku pojistných produktů a škod Maxima pojišťovny, si lidé škody na majetku nejčastěji spojují s velkými katastrofami, jako je požár nebo vichřice.
V praxi ale v létě často řešíme běžné situace z každodenního života – rozbité okno při dětské hře, poškozený majetek sousedů nebo jiné nehody spojené s letními aktivitami, vyjmenovává s tím, že když lidé nechtěně poškodí majetek někoho jiného, vstupuje do hry pojištění odpovědnosti. Škodu může způsobit jak pes, který uteče ze zahrady, tak například sportující nebo hrající si děti.
UNIQA v této souvislosti připomíná, že je u nich spolu s pojištěním domácnosti možné uzavřít pojištění odpovědnosti, které mimo jiné zahrnuje pojištění odpovědnosti z držení drobných domácích zvířat. Netýká se jen psů a koček, ale také králíků, křečků, morčat, okrasného a zpěvného ptactva, drobných nejedovatých akvarijních a terarijních zvířat, včel a drůbeže.
Pokud by tedy domácí zvíře někomu ublížilo nebo způsobilo škodu na majetku, vzniklá škoda bude předmětem pojištění odpovědnosti. Význam tohoto krytí dokládá i dosud nejvyšší vyplacené pojistné plnění z pojištění domácího mazlíčka ve výši 450 tisíc korun.
Šlo o případ, kdy se pes při venčení vytrhl svému majiteli a napadl kolemjdoucí ženu, kterou pokousal do stehna. Zranění si vyžádalo lékařské ošetření a následně bylo poškozené vyplaceno odškodnění za zdravotní následky, říká v závěru tisková mluvčí Veronika Hešíková.