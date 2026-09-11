Fast-foodu hrozí pokuta za diskriminaci. Ženy pouštěl na WC jen s účtenkou

Inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) zahájili správní řízení rovněž s realitní kanceláří, a to pro podezření z diskriminace založené na etnickém původu či národnosti.
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Kontroly ČOI odhalily dva možné případy diskriminace
Také ve druhém čtvrtletí letošního roku odhalili kontroloři ČOI několik případů diskriminace spotřebitelů. Z 14 kontrol zjistili inspektoři možnou diskriminaci ve dvou případech. Obě kontroly, při nichž bylo kvalifikováno podezření na porušení zákazu diskriminace spotřebitele, byly zahájeny na základě podání spotřebitelů.
WC pro ženy jen s účtenkou
V prvním případě bylo zjištěno diskriminační jednání z důvodu pohlaví, které spočívalo v podmínění přístupu na dámské toalety kódem z účtenky v jedné z provozoven, zatímco pánské toalety byly přístupné bez omezení.
Podnět na placení na WC obdržel Inspektorát Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni. Jednalo se o lokální provozovnu rychlého občerstvení v Plzni, nikoliv řetězec. Kontrola zde byla ukončena a probíhá správní řízení, upřesnil serveru Podnikatel.cz František Kotrba, mluvčí ČOI.
Druhý případ spočíval v omezení přístupu k pronájmu bytu, které bylo založeno na etnickém původu či národnosti. Přestože požadavek vzešel od majitele, správnímu řízení čelí realitní kancelář. „Podnět, který obdržel Inspektorát ČOI Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě se týkal nabídky zprostředkované realitní kanceláří. Správní řízení v této věci probíhá,“ doplnil František Kotrba.
Požadavek majitele, ale pokuta pro realitku
Podobný případ řešila inspekce i v prvním letošním čtvrtletí, kdy realitní kancelář při jednání o pronájmu bytu sdělila jedné zájemkyni, že pronajímatel požaduje pouze nájemníky české národnosti. Spotřebitelka doložila SMS zprávu s textem: „Pronajímatel chce jen nájemníky české národnosti.“ ČOI následně zahájila s realitní kanceláří správní řízení, které skončilo pravomocnou pokutou ve výši 20 000 korun.
Na základě zjištěných porušení právních předpisů v dozorové působnosti ČOI nabylo v období
od 1. 4. 2026 do 30. 6. 2026 právní moci 8 pokut v celkové výši 166 000 Kč, z čehož 6 pokut v celkové výši 146 000 Kč bylo uloženo v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním.
Výčet zahrnuje také sankce za diskriminační jednání zjištěné při kontrolách zahájených v předcházejících obdobích. V případě jedné kontroly zahájené v minulém roce bylo zjištěné diskriminační jednání řešeno domluvou, uzavřel František Kotrba s tím, že kontroly zaměřené na některou z forem diskriminačního jednání vůči spotřebiteli budou pokračovat i v budoucnu.