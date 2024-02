Festivalům dělají vrásky novinky v dohodách. Jak dopadnou na letošní ročníky?

Jiří Hlinka, výkonný ředitel FESTAS – festivalové asociace, zastřešující na 30 hlavních hudebních festivalů, na úvod říká, že se na tuto problematiku dívají stejně jako řada dalších odvětví s velkou nelibostí.

Nerozumějí tomu, proč základní nástroj určený pro krátkodobé či jednorázové pracovní úvazky bude sešněrovaný tolika byrokratickými povinnostmi s tím, že stát na jednu stranu volá po flexibilním pracovním trhu, který je ostatně vyžadován i samotnými zaměstnanci či pracovníky, na stranu druhou zásadně komplikuje využívání instrumentu, který dlouhodobě fungoval – dohody o provedení práce. V případě hudebních festivalů jako součástí kreativních průmyslů, které mají z principu sezónní charakter, prakticky nedocházelo k substituci DPP za jiný typ pracovních smluv. A tudíž nedoplatky na sociálním či zdravotním byly a jsou jen domnělé, podotýká.

Jindřich Vaněk, tiskový mluvčí festivalu Colours of Ostrava uvádí, že pro festival pracuje každoročně přibližně 3 000 brigádníků a změny v dohodách o provedení práce tak znamenají samozřejmě významný nárůst nákladů. Podle Matyáše Ožany, ředitele marketingu z Beats for Love, je to problém pro všechny organizátory nejen kulturních akcí, protože spoustu pracovníků najímají pouze krátkodobě. Chápe, proč dochází k těmto změnám, ale bohužel nebyly domyšleny do důsledků a toho, jak postihnou pořadatele těchto krátkodobých událostí. Například kulturní a sportovní akce probíhají pouze pár dní v roce a pro organizátory je tato novinka neskutečnou administrativní a produkční zátěží, protože většinu pracujících najímají pouze na těchto pár dnů. Po zbytek roku už v rámci těchto týmů pracují pouze jednotky až nižší desítky zaměstnanců, dodává. Vnímáme novinku jako krok, který směřuje proti základnímu smyslu dohod o provedení práce, které jsou v důsledku nové legislativy natolik byrokraticky sešněrované, že jsou pro krátkodobé brigády prakticky nevyužitelné, přidává svůj pohled Marek Vohralík z Let It Roll.

Radost ze změn nemají ani pořadatelé festivalu Mighty Sounds. Markéta Broumová popisuje, že je to pro ně velká komplikace z důvodu administrativní a finanční zátěže. S velkou částí brigádníků, kteří na Mighty Sounds pracují, uzavírají dohody o provedení práce a vždy se to týká jen několika dnů v roce. Mrzí je proto, že tyto dohody, tedy DPP a DPČ, určené pro krátkodobé či jednorázové pracovní úvazky, budou spojeny s tolika byrokratickými povinnostmi. V tuto chvíli si jen těžko dovedeme představit, že budeme muset u osob, které zaměstnáváme třeba jen na týden, evidovat jejich nárok na dovolenou, příplatky za práci o víkendu, noční práci, svátky, hlučné nebo prašné prostředí nebo jejich předešlé dohody konané mimo pracovní poměr, vyjmenovává s tím, že novinkou je i to, že všechny dohody o provedení práce se budou muset hlásit ČSSZ a neví se, jak to bude přesně probíhat.

Nárůst nákladů i byrokracie

Zástupci festivalů se shodují, že tyto změny ovlivní už letošní ročník. Marek Vohralík si myslí, že představují extrémní objem byrokratické činnosti navíc, protože jednorázový festival využije dohodářů i několik stovek a důsledkem toho je další růst nákladů na pořádání festivalů. Markéta Broumová upřesňuje, že se také zvýší odvody za osoby, které u nich pracují. Náklad na brigádníka, který je dříve stál 10 000 Kč (minus 15 % srážková daň), bude nyní o cca 5500 Kč vyšší. Domníváme se, že tyto změny se vůbec neměly týkat zaměstnávání osob na krátkodobých a jednorázových akcích. Tímto opatřením se zcela vytratily výhody zaměstnávání lidí na DPP, tedy flexibilnost a administrativní jednoduchost, zdůrazňuje.

Tyto změny vyvolávají potřebu úspor, avšak na v případě pořádání festivalu a zajištění očekávaného standardu pro návštěvníky mnoho prostoru pro úspory není. Nové podmínky pro DPP tak znamenají přímý nárůst nákladů na pořádání festivalu, říká Jindřich Vaněk. Podle Matyáše Ožany je obrovskou překážkou například plánování směn, protože u venkovních událostí se práce dají plánovat dopředu jen velmi složitě, a to nejen z důvodu počasí, nemocí, ale i dalších produkčních okolností. Navíc očekávají i velký nárust administrativy a tím pádem větší zátěž pro organizátory. Souvisí s tím i nutnost najmout další zaměstnance jen na to, aby zpracovali nově zavedené povinnosti. Je jasné, že vše povede také k následné zvýšené zátěži úřadů obzvláště v letních měsících, kdy je právě nejvyšší nárůst DPP, doplňuje.

Jiří Hlinka vidí dvě překážky v podobě ceny a výkonu. Cena se podle něj lehkým přepočtem zvýší o zhruba 50 %, výkon či produktivita na straně pracovníka o 0 % a skokově se zvýší i náklady na administrativu s tím, že průměrnému festivalu nebude stačit jedna účetní, bude potřebovat tři. A k tomu poměrně nákladné softwarové vybavení kvůli evidenci činností a dalších nových položek, které bude třeba velmi neflexibilně vyplňovat, dokládat a zdůvodňovat. Z hlediska administrativní náročnosti se MPSV podařilo u DPP dohnat hlavní pracovní poměr, myslí si a dodává, že další absurditou jsou dovolené a příplatky za víkendy, noční práci, svátky, hlučné nebo prašné prostředí. Aplikace této evropské směrnice, která byla dle všeho určena primárně na oblast stavebnictví, povede k tomu, že nebude s kým – za udržitelných ekonomických podmínek z pohledu zaměstnavatelů – DPP či DPČ uzavírat, shrnuje.

Festivaly mají dohodáře i pracovníky přes agenturu

Na festivalech se podílí velké množství lidí a s tím souvisí fakt, že jsou zaměstnáváni nejrůznějšími formami. Festival Colours of Ostrava uzavírá smlouvy přímo s fyzickými osobami i různými agenturami (např. ochranná služba) a nárůst nákladů je v obou případech. Například na Mighty Sounds mají část brigádníků na dohody, část z nich s festivalem spolupracuje v rámci své podnikatelské činnosti a velká část lidí pro festival pracuje jako zaměstnanci dodavatelských společností. Těch posledně jmenovaných se to také samozřejmě týká. Nejvíce se to asi odrazí např. ve vyšší ceně za bezpečnostní služby, podotýká. Podobně na Let it Roll doposud využívali jak dohodáře, kteří mají smlouvu přímo s festivalem, tak i pracovníky agentur, a to například v oblasti bezpečnosti. Na našem festivalu je velká část spolupracovníků na dohodu, ale samozřejmě u nás probíhají i spolupráce v rámci agentur. Agentury využívají hlavně partneři festivalu a dodavatelské firmy, osvětlil Matyáš Ožana.

Co by se mělo změnit?

Jiří Hlinka uvádí, že v této fázi by jim nejvíce pomohlo alespoň zrušení povinnosti evidence práce – na straně zaměstnavatele i pracovníka, plus velká redukce všech benefitů nebo příplatků plynoucích z DPP/DPČ. To podle něj opravdu nedává smysl – sociální ani ekonomický, zvlášť u jednorázových akcí. Pokud by byl prostor na plný nebo částečný úvazek a spároval se s vhodným adeptem/kou, jistě by byl využit. Ať je za své odvody odpovědný zaměstnanec – i v případě překročení limitů by měla ČSSZ požadovat doplatky po něm, nikoliv po zaměstnavatelích, dodává s tím, že čím méně změn, tím lépe pro všechny. Kdyby k nim mělo dojít, zmiňuje, že by měl být limit na DPP zvýšen aspoň na 15 000 Kč, což by korespondovalo s rostoucí cenou práce za poslední roky i faktorům typu inflace. Bohužel nejde o novinky připravované, ale již běžící nebo brzy nastalé: pokud již stát nemůže jinak, nechť je celý proces plně digitalizovaný. A například my jako pořadatelé zaměstnavatelé máme na 3 kliky možnost ověřit, kolik DPP a v jaké výši daný zaměstnanec uzavřel. Takto sice můžeme vyplatit aspoň 8500 Kč z DPP na 10 000 Kč, ale budeme trnout, kdy přijde doplatek od České správy sociálního zabezpečení, popisuje.

Festivalová asociace FESTAS spadá pod Ministerstvo kultury ČR, které podle informací Jiřího Hlinky jedná s ministerstvem financí i ministerstvem práce a sociálních věcí o změnách. Novinky se totiž bezezbytku týkají všech právnických osob v kultuře, potažmo kreativním průmyslu, tedy i včetně příspěvkových organizací zřizovaných nebo podporovaných ministerstvem kultury. Jiří Hlinka povtrdil, že se aktuálně nacházejí v přípravě návrhů změn, kdy tou nejdůležitější bude odklad účinnosti o rok, tedy k 1. 7. 2025. Domníváme se, a mnozí daňoví odborníci a poradci nám dávají za pravdu, že řada nejasností je stále i na úrovni samotného Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, potažmo České správy sociálního zabezpečení, dodává.

Jdou přípravy festivalu podle plánu?