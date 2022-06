Fialova vláda přidává byrokracii. Nové papírování čeká paušální daň

Přinášíme Týdeník , přehled nejdůležitějších témat za uplynulý týden, který sestavuje šéfredaktor serveru Podnikatel.cz Michael Hovorka . Nové články odebírejte také do mailu. Zapněte si newsletter , který můžete odebírat každý den nebo dle volby každý týden.

U paušální daně OSVČ vzroste limit a zavedou se tři pásma dle výše a charakteru příjmů. Ruku v ruce s tím se pro část OSVČ zavede nová administrativní povinnost.

OSVČ v paušálním režimu, které mají příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši, budou muset vést evidenci příjmů. Počítá s tím daňový balíček, který poslalo do připomínkového řízení ministerstvo financí.

Jak už informoval server Podnikatel.cz, paušální daň OSVČ dozná od příštího roku řady změn. Předně by se měla zvýšit hranice pro využití paušálního odvodu, podobně jako limit pro povinnou registraci k DPH, na 2 miliony korun.

Vzhledem k tomu ale, že se po zvýšení limitu bude paušální daň vztahovat na OSVČ s velmi širokým rozpětím příjmů, nebude již všem stanovena paušální daň ve stejné výši, ale zavedou se 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V každém pásmu budou poplatníci platit jinou výši paušálních záloh a v návaznosti na to tedy budou jinak vysoké i jejich daně a veřejná pojistná. Více čtěte v samostatném článku.

Příspěvek 5000 Kč na dítě se bude vyplácet rodičům s příjmy do 1 milionu korun. Do příjmů se oproti původnímu plánu bude počítat více věcí. Někteří dostanou příspěvek automaticky, jiní o něj budou muset požádat. Žádost půjde podat buď elektronicky, nebo v listinné podobě. Peníze by se měly začít vyplácet v srpnu.

Na příspěvek budou mít nárok rodiče (nebo rodič), se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a kteří měli v roce 2021 příjmy do 1 milionu Kč hrubého a mají trvalý pobyt a bydliště v ČR (jak dítě, tak rodiče). Příspěvek se bude vyplácet na děti, které k 1. srpnu 2022 nedovršily 18 let věku. Příspěvek se rovněž bude vyplácet na děti narozené od 2. srpna do konce roku 2022. Jak se o příspěvek bude žádat? Čtete v našem návodném textu.

V případě, že se osoba samostatně výdělečně činná rozhodne ukončit svou činnost, má celou řadu povinností. Tzv. ohlašovací povinnost má vůči ČSSZ nebo zdravotní pojišťovně. Jak je to však s povinností hlásit se na úřad práce?





Přihlášení na úřadu práce funguje na principu dobrovolnosti. Pokud OSVČ chce mít období, ve kterém výdělečnou činnost nevykonávala, započítané jako náhradní dobu pojištění pro výpočet důchodu, je vhodné se buď registrovat na úřad práce, popřípadě si platit dobrovolné důchodové pojištění. Další podrobnosti přinášíme v aktualitě.

V Hatích u Chvalovic na Znojemsku proběhla minulý týden kontrolní akce. Podléhala přísnému utajení. Na překvapené trhovce vyskočilo z aut 30 inspektorů ČOI, 30 zakuklených policistů, a dokonce i hasiči s pracovníky Českého telekomunikačního úřadu. Inspektoři měli zajistit na tržnici Asia Bazar padělky. Jak celý případ dopadl? Čtěte v našem článku.

Podpora částečných úvazků je jedna z dalších reakcí na energetickou krizí. Navrhovaný zákon zavádí slevu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které bude sleva náležet.

Sleva se vztahuje na uzavřené zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně s určitými skupinami zaměstnanců. Jde o osoby starší 55 let, rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů), osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II), studenty středních nebo vysokých škol, osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a osoby na rekvalifikaci. Další podrobnosti čtěte v tomto textu.