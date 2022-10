Finanční správa bude mít lepší přehled o tržbách díky nové směrnici DAC 7

Cílem směrnice DAC 7 je, jak uvádí na svých webových stránkách ministerstvo financí , modernizace a zefektivnění spolupráce při správě daní „v kontextu posilování role sdílených platforem a digitalizace ekonomiky“. Jak je na stránkách uvedeno, aktuálně nemají orgány vykonávající správu daní členských států Evropské unie dostatek informací ke správnému vyměření daní dosažených právě prostřednictvím digitálních platforem. Odkdy bude nová směrnice účinná, co vše budou podnikatelé hlásit a koho se bude oznamovací povinnost týkat?

K čemu slouží směrnice DAC 7?

Směrnice DAC 7 vznikla v důsledku reakce na rychle se měnící podnikání v oblasti digitálních platforem, mezi které se řadí například platforma Uber, Liftago nebo například Airbnb. Díky novele dojde k nastavení užší spolupráce na mezinárodní úrovni a tím i k jednodušším procesům při správě daní a provádění daňových kontrol orgánů státní správy ve více členských státech Evropské unie. Bude docházet také k automatické vzájemné výměně mezi správci daně různých členských států.

Co je cílem směrnice?

Cílem směrnice je zejména modernizace v důsledku digitalizace a zvýšení efektivity na úrovni mezinárodní spolupráce při správě daní u podnikatelských činností zabývajících se digitálním podnikáním. Na základě nové právní úpravy tak bude jednodušší identifikovat ty podnikatelské subjekty, které prostřednictvím digitálních platforem realizují zisky. Zároveň by mělo docházet k automatické výměně dat mezi členskými státy, které budou využity zejména k zamezení daňových úniků a samotnému správnému vyměření daně.

Koho se týká oznamovací povinnost?

Směrnice DAC 7 zasahuje čtyři oblasti digitálního podnikání. Finanční správa tak bude shromažďovat, jak je uvedeno na webových stránkách finanční správy, informace o:

„poskytnutí nemovité věci (obytné nemovité věci, nemovité věci určené k podnikání, parkovací místa, byty nebo jakékoliv jiné nemovité věci nebo jejich části),

poskytnutí dopravního prostředku (možnost využití dopravního prostředku bez řidiče, neboť poskytování dopravní služby řidičem je osobní službou),

osobní služba (práce fyzické osoby založené na čase nebo úkolu, přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v on-line nebo fyzickém prostředí),

prodej zboží (za zboží se považují hmotné věci a zvířata).“

Oznamovací povinnost se tak týká primárně provozovatelů digitálních platforem. To ovšem neznamená, že se směrnice nevztahuje na samotné prodejce, protože oni budou muset za účelem sběru dat úzce spolupracovat s provozovateli platforem. Právě data samotných prodejců jsou předmětem oznamování.

Pokud tedy jako podnikatel realizujete své podnikání prostřednictvím internetové platformy a činnost podnikání spadá pod výše uvedené formy digitálního podnikání, bude se vás pravděpodobně oznamovací povinnost dotýkat.





Jak bude správce daně se získanými informacemi nakládat?

Díky oznamovací povinnosti směrnice DAC 7 budou orgány finanční správy získávat doposud jen stěží získatelné informace. Získané informace potom bude vyhodnocovat Specializovaný finanční úřad a dále je bude redistribuovat místně příslušným správcům daně, a to i na mezinárodní úrovni. Finanční správa tak bude mít k dispozici například informace o prodejcích, číslech bankovních účtů nebo výši příjmů realizovaných na dané platformě.

Správci daně tak bude umožněno určit daňové subjekty, které realizují příjmy prostřednictvím digitálních platforem, a porovnat dosažené příjmy s příjmy uvedenými v daňovém přiznání. Na základě provedené vyhledávací činnosti pak může správce daně vyzvat daňový subjekt k podání daňového, případně dodatečného daňového přiznání, nebo zahájit daňovou kontrolu.

Odkdy jsou podnikatelé povinni reportovat?

Novela stanovuje povinnost podnikatelům oznamovat informace výše uvedené od roku 2023. Podnikatelé pak budou mít povinnost vždy do konce ledna daného roku oznámit správci daně informace za uplynulý kalendářní rok. Podnikatelé tak budou oznamovat uvedené informace poprvé ve lhůtě do 31. ledna 2024, a to za rok 2023.

Co jste se v článku dozvěděli?

Koho se týká směrnice DAC 7?

Oznamovací povinnost se týká primárně provozovatelů digitálních platforem.

Jaké oblasti podnikání zasahuje směrnice DAC 7?

Směrnice DAC 7 zasahuje čtyři oblasti digitálního podnikání, a to poskytnutí nemovité věci, poskytnutí dopravního prostředku, osobní služby a prodej zboží.

Kdy poprvé budu reportovat vybrané informace?