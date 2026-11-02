Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

Finanční správa chystá kontroly údajů v novém jednotném hlášení

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Žena, která přes lupu kouká na obrazovku notebooku.
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele přináší nejen změnu ve způsobu předávání údajů, ale také nové možnosti jejich dalšího využití. Důležitou roli má také finanční správa, která může s předávanými informacemi pracovat a ověřovat jejich správnost. Jak budou kontroly probíhat a co to bude znamenat pro zaměstnavatele a mzdové účetní?
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) přináší nejen změnu ve způsobu předávání údajů o zaměstnavatelích a zaměstnancích, ale také nové možnosti jejich kontroly. Správnost vykazovaných informací bude ověřována již od začátku roku 2027.

Systém JMHZ je navržen tak, aby umožňoval průběžné automatizované kontroly předávaných údajů. Díky tomu bude možné efektivněji vyhledávat případné chyby a nesrovnalosti a upozorňovat na rizikové situace včasněji než dosud.

Berňák z nového hlášení zjistí další údaje. Teď prozrazuje, co na vás může odhalit Přečtěte si také:

Berňák z nového hlášení zjistí další údaje. Teď prozrazuje, co na vás může odhalit

Co bude cílem kontrol?

Hlavním cílem kontrol je zvýšení kvality údajů, které zaměstnavatelé prostřednictvím JMHZ předávají příslušným institucím. Automatizované ověřování má přispět k tomu, aby byly případné nedostatky odhaleny co nejdříve a aby se omezilo předávání chybných nebo vzájemně nesouhlasících informací.

Významnou změnou je především možnost průběžného vyhodnocování údajů. Namísto odhalování některých nesrovnalostí až v rámci pozdějších kontrolních postupů bude možné rizikové situace identifikovat podstatně dříve.

JMHZ se aktualizuje. Zaměstnavatelé musí hlídat nové kontroly i chybějící údaje Přečtěte si také:

JMHZ se aktualizuje. Zaměstnavatelé musí hlídat nové kontroly i chybějící údaje

Nepůjde o kontrolu zcela nových skutečností

Zavedení kontrol v rámci JMHZ neznamená, že by finanční správa začala ověřovat zcela nové skutečnosti nebo údaje, které dosud nebyly předmětem jejího zájmu. Půjde o kontrolu informací, které jsou již v současnosti součástí standardních postupů mzdových účetních. Nový systém tak především umožní jejich efektivnější a automatizovanější ověřování.

Pro zaměstnavatele a mzdové účetní z toho vyplývá především potřeba dbát na správnost a vzájemnou návaznost vykazovaných údajů. Kvalita dat předávaných prostřednictvím JMHZ bude důležitá nejen pro splnění vykazovacích povinností, ale také pro hladký průběh jejich následného ověřování.

workshop ChatGPT

Na co by se měli zaměstnavatelé připravit?

S ohledem na zahájení ověřování údajů od roku 2027 by zaměstnavatelé neměli podceňovat správnost informací, které do systému JMHZ předávají. Důležitá bude zejména důsledná kontrola údajů již při jejich zpracování a odesílání.

Mzdové účetní by měly věnovat pozornost kvalitě zpracovávaných dat a případným nesrovnalostem, které by mohly být automatizovanými kontrolami odhaleny. JMHZ tak vedle sjednocení vykazování přináší také možnost efektivnějšího ověřování údajů a včasnějšího odhalování chyb.

ČSSZ chystá změnu v doručování důležitých dokumentů. Platit začne už 15. října Přečtěte si také:

ČSSZ chystá změnu v doručování důležitých dokumentů. Platit začne už 15. října

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).