Finanční správa chystá kontroly údajů v novém jednotném hlášení

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) přináší nejen změnu ve způsobu předávání údajů o zaměstnavatelích a zaměstnancích, ale také nové možnosti jejich kontroly. Správnost vykazovaných informací bude ověřována již od začátku roku 2027.
Systém JMHZ je navržen tak, aby umožňoval průběžné automatizované kontroly předávaných údajů. Díky tomu bude možné efektivněji vyhledávat případné chyby a nesrovnalosti a upozorňovat na rizikové situace včasněji než dosud.
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Co bude cílem kontrol?
Hlavním cílem kontrol je zvýšení kvality údajů, které zaměstnavatelé prostřednictvím JMHZ předávají příslušným institucím. Automatizované ověřování má přispět k tomu, aby byly případné nedostatky odhaleny co nejdříve a aby se omezilo předávání chybných nebo vzájemně nesouhlasících informací.
Významnou změnou je především možnost průběžného vyhodnocování údajů. Namísto odhalování některých nesrovnalostí až v rámci pozdějších kontrolních postupů bude možné rizikové situace identifikovat podstatně dříve.
Nepůjde o kontrolu zcela nových skutečností
Zavedení kontrol v rámci JMHZ neznamená, že by finanční správa začala ověřovat zcela nové skutečnosti nebo údaje, které dosud nebyly předmětem jejího zájmu. Půjde o kontrolu informací, které jsou již v současnosti součástí standardních postupů mzdových účetních. Nový systém tak především umožní jejich efektivnější a automatizovanější ověřování.
Pro zaměstnavatele a mzdové účetní z toho vyplývá především potřeba dbát na správnost a vzájemnou návaznost vykazovaných údajů. Kvalita dat předávaných prostřednictvím JMHZ bude důležitá nejen pro splnění vykazovacích povinností, ale také pro hladký průběh jejich následného ověřování.
Na co by se měli zaměstnavatelé připravit?
S ohledem na zahájení ověřování údajů od roku 2027 by zaměstnavatelé neměli podceňovat správnost informací, které do systému JMHZ předávají. Důležitá bude zejména důsledná kontrola údajů již při jejich zpracování a odesílání.
Mzdové účetní by měly věnovat pozornost kvalitě zpracovávaných dat a případným nesrovnalostem, které by mohly být automatizovanými kontrolami odhaleny. JMHZ tak vedle sjednocení vykazování přináší také možnost efektivnějšího ověřování údajů a včasnějšího odhalování chyb.