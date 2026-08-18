Finanční správa řeší další otázku: Budou e-shopy podléhat evidenci tržeb?

Otázkou, kterou si v této souvislosti mohou klást například provozovatelé e-shopů, se zabývala také Finanční správa ČR. Ta na svých stránkách zveřejňuje odpovědi na dotazy podnikatelů a veřejnosti k připravované evidenci tržeb. Jedna z nich se týká právě internetových stránek a bezkontaktních plateb.
Dotaz:
Musím oznamovat své internetové stránky jako evidenční jednotku, pokud přijímám platby pouze bezkontaktním způsobem?
Záleží na způsobu plateb
Pokud podnikatel provozuje svou činnost výhradně prostřednictvím internetové stránky a všechny platby přijímá pouze „na dálku“, nemusí svůj web jako evidenční jednotku oznamovat. Podmínkou je, že v rámci celé své podnikatelské činnosti nemá žádné tržby, které by podléhaly evidenci tržeb.
Jinými slovy, pokud podnikatel prodává pouze přes internet a zákazníci mu platí výhradně bezkontaktně, například převodem nebo jiným způsobem na dálku, nemusí kvůli tomu svou internetovou stránku samostatně oznamovat jako evidenční jednotku.
Jiná situace nastane, pokud existuje prodejna
Pravidla se mění ve chvíli, kdy podnikatel vedle internetového prodeje provozuje také alespoň jednu evidenční jednotku, ve které přijímá evidované tržby. Může jít například o kamennou prodejnu nebo výdejnu zboží, kde dochází ke kontaktním platbám zákazníků.
V takovém případě musí podnikatel oznámit všechny své evidenční jednotky. Do oznámení tedy zahrne nejen prodejnu či jiné místo, kde evidované tržby přijímá, ale také svou internetovou stránku.
To platí i přesto, že přes internetový obchod žádné kontaktní platby nepřijímá a tržby uskutečněné prostřednictvím webu evidenci nepodléhají.
Web tedy neznamená automaticky povinnost evidovat tržby
Důležitý je především rozdíl mezi oznámením internetové stránky a samotnou evidencí tržeb.
Pokud podnikatel svou internetovou stránku musí oznámit jako evidenční jednotku, neznamená to automaticky, že bude muset evidovat také platby přijaté přes tento web.
Finanční správa výslovně upozorňuje, že pokud jsou platby prostřednictvím internetové stránky přijímány pouze bezkontaktně a nejde o evidované tržby, nemusí být tyto platby evidovány.
V případě podnikatele, který má zároveň například kamennou prodejnu, tedy může nastat situace, kdy oznámí jak prodejnu, tak internetový obchod, ale tržby přijaté přes internetový obchod dál evidenci nepodléhají.
Oznámení proběhne prostřednictvím DIS+
Samotné oznámení internetové stránky jako evidenční jednotky se podle Finanční správy ČR provádí v rámci Daňové informační schránky plus (DIS+).
Pro podnikatele tak bude klíčové především správně rozlišit, jaké části jeho podnikání představují evidenční jednotky a jakým způsobem v nich přijímá platby.
Finanční správa upozorňuje na jednu důležitou věc
Výše uvedené informace se zatím neopírají o definitivní podobu zákona. Finanční správa ve své odpovědi vychází z návrhu zákona o evidenci tržeb ve znění k 15. červenci 2026. Legislativní proces dosud nebyl dokončen a pravidla se proto ještě mohou změnit.