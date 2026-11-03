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Finanční správa rozesílá další varování. Týká se lidí, kteří si spořili na důchod

Jana Knížková
Dnes
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Pár - muž a žena - v důchodovém věku drží růžové prasátko, pokladničku, a vhazují do ni minci
Autor: Depositphotos.com
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Finanční správa spouští další vlnu upozornění na možné chyby v daňových povinnostech. Tentokrát se zaměřila na oblast penzijního spoření a osloví stovky lidí, kteří mohou mít ve svých daňových přiznáních nesrovnalosti.
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Finanční správa začala rozesílat upozornění lidem, kteří mohli udělat chybu v daňovém přiznání za rok 2025 kvůli předčasnému ukončení penzijního spoření. Osloví celkem 606 poplatníků. Ti dostanou možnost své údaje zkontrolovat a případné nedostatky napravit bez zahájení daňové kontroly.

Upozornění začala finanční správa rozesílat dnes, v úterý 3. listopadu 2026, prostřednictvím projektu Daňové echo. Z celkového počtu oslovených lidí obdrží 468 zprávu do datové schránky, zbývajících 138 dostane dopis poštou.

Úřady se zaměřují především na případy, kdy lidé předčasně ukončili penzijní spoření, ale v daňovém přiznání opomněli vypořádat dříve uplatněné daňové odpočty.

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Předčasné ukončení spoření může znamenat povinnosti

Při splnění zákonných podmínek si lidé mohou příspěvky na penzijní spoření odečítat od základu daně. Pokud však smlouvu ukončí předčasně, může jim vzniknout povinnost dříve využité daňové výhody dodanit.

Právě na tuto povinnost se nynější upozornění zaměřují. Lidé, kteří zprávu obdrží, by si proto měli zkontrolovat daňové přiznání za rok 2025. Pokud zjistí, že v něm některé údaje chybí nebo nejsou správné, měli by zajistit nápravu.

Samotné upozornění přitom neznamená, že finanční správa zahájila daňovou kontrolu. Cílem projektu je především upozornit na možné nesrovnalosti a dát poplatníkům příležitost vyřešit je dobrovolně.

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Podobná upozornění přináší do rozpočtu miliony

Projekt Daňové echo se podle finanční správy osvědčil už v minulosti. V předchozích etapách díky němu poplatníci dobrovolně přiznali daň v celkové výši přesahující 110 milionů korun. Nová vlna upozornění se týká 606 lidí a očekávaný přínos pro veřejné rozpočty činí 6,7 milionu korun. 

Finanční správa zdůrazňuje, že ne každá chyba v daňovém přiznání vzniká úmyslně. Někteří lidé o své povinnosti nemusí vědět, případně na ni při vyplňování přiznání zapomenou. Dobrovolná náprava podle úřadu šetří čas poplatníkům i finančním institucím a může předejít zbytečné administrativě.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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