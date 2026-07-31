Finanční správa ukázala, jak by měla vypadat aplikace zdarma MOJE EET

Aplikaci budou moci využít podnikatelé s maximálně dvěma evidenčními jednotkami a maximálně dvěma zaměstnanci. Aby aplikace fungovala, bude ji nutné propojit s Daňovou informační schránkou plus (DIS+).
Co se dozvíte v článku
Jak bude vypadat aplikace MOJE EET
V rámci EET 2.0 nabídne finanční správa drobným podnikatelům aplikaci zdarma MOJE EET. Na semináři pro vývojáře finanční správa ukázala, jak by aplikace měla vypadat. Mělo by jít o responzivní web a aplikaci, která bude určena malým podnikatelům (maximálně 2 evidenční jednotky a s maximálně 2 zaměstnanci) s nízkým počtem transakcí. Aplikaci bude nutné propojit s Daňovou informační schránkou plus (DIS+). V aplikaci si půjde nastavit katalog zboží a služeb a půjde v ní i generovat doklad v PDF.
Takto by měla aplikace vypadat
Samozřejmě bude platit, že podnikatelé nemusí využít aplikaci od finanční správy a mohou si vybrat jakékoli pokladní zařízení či systém, které umožní odeslání datové zprávy s evidovanou tržbou a příjem potvrzovací datové zprávy.
Bude nutné získat certifikát
Aby mohl podnikatel začít evidovat, bude muset nejprve získat certifikát (či certifikáty), který nainstaluje do pokladního zařízení a skrze který bude vlastní evidence tržeb prováděna. Certifikáty půjde získat prostřednictvím daňové informační schránky. Počet certifikátů se zpravidla zpravidla bude odvíjet od počtu evidenčních jednotek, které poplatník používá k činnosti, jež mu zakládá povinnost evidovat tržby. Bude nicméně i možnost mít jeden certifikát pro více evidenčních jednotek.
Podnikatelé budou muset nahlásit provozovny
Zákon dále počítá se zavedením oznamovací povinnosti pro podnikatele. Konkrétně budou muset podnikatelé prostřednictvím daňové informační schránky před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje o všech svých evidenčních jednotkách, pokud v nejméně jedné z nich uskutečňuje evidované tržby. Oznamovací povinnost se vztahuje pouze na poplatníky, kteří jsou povinni evidovat tržby.
Ve vztahu k plnění povinností podle zákona o evidenci tržeb půjde evidenční jednotky rozdělit do tří skupin:
- Evidenční jednotka, prostřednictvím níž se uskutečňují evidované tržby – k této jednotce se váže jak povinnost evidovat tržby, tak oznamovací povinnost.
- Evidenční jednotka, prostřednictvím níž se uskutečňují neevidované tržby – na rozdíl od předchozí zde dochází k platbám za zboží nebo služby, avšak tyto platby buďto nesplňují formální či materiální kritéria pro to, aby tržby z nich plynoucí byly evidovanými tržbami, popřípadě jsou zákonem vyňaty z okruhu evidovaných tržeb. K této jednotce se váže pouze oznamovací povinnost za předpokladu, že daný podnikatel má kromě ní alespoň jednu evidenční jednotku, kde se uskutečňují evidované tržby.
- Evidenční jednotka, prostřednictvím níž se neuskutečňují žádné tržby – může jít např. o provozovnu, kde nedochází k prodeji zboží a služeb (např. výrobna, výdejna, sklad). K této jednotce se neváže ani oznamovací povinnost.
Co všechno budou evidenční jednotky?
Evidenční jednotkou se pak rozumí
- a) provozovna, popřípadě jejich samostatná funkční část,
- b) internetová stránka, část internetové stránky nebo aplikace, které umožňují přístup ke zboží nebo službám,
- c) dopravní prostředek, v jehož rámci jsou poskytovány zboží nebo služby,
- d) poplatník v rozsahu, ve kterém vykonává podnikatelskou činnost mimo evidenční jednotky podle písmen a) a b).
Které údaje bude nutné hlásit?
Co se týče údajů, které budou muset podnikatelé o evidenčních jednotkách nahlásit, půjde o tyto:
- informace umožňující identifikaci evidenční jednotky,
- druh evidenční jednotky,
- převažující druh vykonávané podnikatelské činnosti prostřednictvím této evidenční jednotky,
- informace, zda se prostřednictvím evidenční jednotky uskutečňují evidované tržby, a
- informace, že evidenční jednotka eviduje tržby v nepřímém zastoupení za jiného poplatníka.
Podnikatelé navíc budou muset, dojde-li ke změně údaje o evidenční jednotce, tuto změnu oznámit správci daně prostřednictvím daňové informační schránky. K oznámení musí dojít před uskutečněním první evidované tržby prostřednictvím této evidenční jednotky uskutečněné poté, kdy změna nastala, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.