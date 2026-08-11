Finanční správa vysvětluje, jak budou řemeslníci evidovat platby u zákazníků

V souvislosti s připravovaným návratem elektronické evidence tržeb (EET) se objevují praktické situace, u kterých si podnikatelé nejsou jistí, jaká pravidla se na ně budou vztahovat. S dotazy se mohou obracet na Finanční správu ČR, která následně jednotlivé případy a jejich řešení zveřejňuje.
Jedna z otázek se týká podnikatelů, kteří poskytují své služby přímo u zákazníka, například instalatérů, elektrikářů nebo montérů. Co se stane v případě, kdy zákazník zaplatí přímo na místě?
Dotaz z praxe:
Jak bude probíhat evidence tržeb u podnikatelů, kteří poskytují své služby přímo u zákazníka (typicky např. služby instalatéra, montáž nábytku apod.)?
Záleží na tom, kdy dojde k provedení platby
Řemeslníci, montéři nebo další podnikatelé, kteří poskytují služby přímo u zákazníků, budou muset podle navrhovaných pravidel rozlišovat, jakým způsobem jim zákazník zaplatí. Rozhodující bude především to, zda k platbě dojde přímo na místě, nebo až později po vystavení faktury.
Podnikatel přijede k zákazníkovi, dokončí práci a na místě dostane zaplaceno. Právě taková situace bude podle návrhu nového zákona o evidenci tržeb patřit mezi případy, kdy bude potřeba tržbu evidovat.
Zaplatí zákazník na místě? Tržbu bude nutné evidovat
Podle návrhu zákona bude rozhodující, zda zákazník zaplatí podnikateli přímo při osobním kontaktu na místě.
Pokud například instalatér dokončí opravu a zákazník mu ihned zaplatí, půjde o tzv. kontaktní platbu. Tu bude nutné zaevidovat nejpozději v okamžiku, kdy k platbě dojde.
Přitom nebude rozhodovat pouze forma platby. Stejný režim se bude týkat například hotovosti, platební karty i platby prostřednictvím QR kódu.
Příklad z praxe
Instalatér přijede opravit zákazníkovi vodovodní baterii. Po dokončení práce vystaví částku 2 500 korun a zákazník mu ji na místě zaplatí kartou.
V takovém případě půjde podle navrhovaných pravidel o kontaktní platbu. Podnikatel ji bude muset zaevidovat nejpozději v okamžiku uskutečnění platby.
Stejně by tomu bylo, pokud by zákazník zaplatil hotově nebo použil QR kód.
Faktura zaplacená později je jiný případ
Jiná situace nastane, pokud podnikatel na místě peníze nepřevezme. Řemeslník například dokončí práci, vystaví zákazníkovi fakturu a zákazník ji následně zaplatí až za několik dní převodem. V takovém případě nejde podle návrhu o kontaktní platbu.
Na takovou transakci se povinnost evidence tržeb nevztahuje.
Rozhodující tedy není jen to, že podnikatel poskytl službu osobně u zákazníka. Podstatný je také okamžik a způsob úhrady.
Nezáleží jen na tom, jestli jde o hotovost
Při posuzování konkrétní situace nebude možné vycházet pouze z toho, zda zákazník vytáhne peněženku a zaplatí bankovkami. Návrh počítá s kontaktní platbou také v případě, kdy zákazník zaplatí platební kartou nebo prostřednictvím QR kódu.
Pro podnikatele je proto důležité především to, zda k úhradě dochází přímo při osobním kontaktu. Naopak pokud zákazník zaplatí až s časovým odstupem například na základě vystavené faktury, nepůjde o kontaktní platbu.
Pro řemeslníky bude důležitý okamžik zaplacení
Nová pravidla tak mohou být důležitá například pro podnikatele, kteří dnes běžně vybírají peníze přímo u zákazníků. Řemeslník může svou práci dokončit a zákazník mu zaplatí ihned na místě. V takovém případě bude nutné řešit evidenci tržby bezprostředně při úhradě.
Pokud se ale podnikatel se zákazníkem domluví na následné úhradě faktury a peníze dorazí až později, bude situace z pohledu evidence tržeb odlišná. Pro podnikatele tak bude klíčové správně rozlišit, zda zákazník platí přímo na místě, nebo až následně.
Pravidla zatím nejsou definitivní
Jak ale finanční správa v odpovědích upozorňuje, uvedené informace vycházejí z návrhu zákona o evidenci tržeb ve znění k 15. červenci 2026. Legislativní proces v době zveřejnění odpovědi ještě nebyl ukončen. Návrh se proto může změnit a s ním i konkrétní povinnosti podnikatelů. Konečnou podobu pravidel proto bude možné posoudit až podle schváleného znění zákona.