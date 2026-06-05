Finanční správa zveřejnila technické informace a dokumentaci k EET 2.0

Zveřejněná dokumentace obsahuje základní technické podklady potřebné pro přípravu a integraci systémů pro EET 2.0. Součástí zveřejněných informací je také harmonogram dalších kroků, kontaktní informace a technické specifikace určené pro vývojáře.
Co se dozvíte v článku
Technická dokumentace k EET byla zveřejněna
Finanční správa dnes zveřejnila technické informace a dokumentaci k EET 2.0, které obsahují základní technické podklady potřebné pro přípravu a integraci systémů pro evidenci tržeb, která by měla odstartovat na začátku roku 2027.
Naším cílem je dát vývojářům i podnikatelům dostatek času na přípravu. Včasné zveřejnění technických informací umožní jednotlivé kroky dobře naplánovat, otestovat a systémová řešení zavést bez překvapení a komplikací. Děláme vše pro to, aby celý proces byl maximálně předvídatelný, srozumitelný a transparentní, uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Technická dokumentace je k dispozici na adrese eet.gov.cz. Další informace budou zveřejňovány v návaznosti na vývoj legislativního procesu. Zákon aktuálně prošel ve Sněmovně prvním čtením. Na webových stránkách finanční správy jsou nicméně už nyní průběžně aktualizované otázky a odpovědi k EET 2.0. Finanční správa navíc ujišťuje, že bude i další milníky projektu EET 2.0 zveřejňovat s dostatečným předstihem, aby podnikatelé, vývojáři i dodavatelé pokladních řešení měli průběžně k dispozici všechny potřebné informace pro včasnou přípravu.
Jaké další kroky nyní nastanou?
Na začátku července by mělo dojít ke zpřístupnění testovacího prostředí Playground. Na počátku listopadu by pak měly být nasazeny funkcionality EET 2.0 do Daňové informační schránky plus (DIS+) na portálu MOJE daně a na začátku prosince spuštěna webová aplikace pro evidenci tržeb MOJE EET pro menší podnikatele.
Harmonogram a klíčové termíny projektu EET 2.0:
- 5. června 2026 - Zveřejnění technické dokumentace k EET 2.0 pro vývojáře pokladních zařízení a systémů.
- 23.června 2026 – Seminář pro vývojáře pokladních systémů v Praze.
- 1. července 2026 – Zpřístupnění testovacího prostředí Playground – příjmové strany evidence tržeb, pro vývojáře.
- 1. listopadu 2026 – Dostupnost funkcí EET 2.0 v Daňové informační schránce plus (DIS+) na portálu MOJE daně, včetně zpřístupnění možnosti generování pokladních certifikátů pro evidenci tržeb
- 1. prosince 2026 – Spuštění aplikace pro evidenci tržeb – MOJE EET, určené pro malé subjekty.
- 1. ledna 2027 – Zahájení běžného provozu systému EET 2.0, v tomto měsíci se počítá s pilotním režimem projektu.
- 1. února 2027 – Ostrý provoz EET 2.0.
Finanční správa zve vývojáře na technický seminář
Součástí technické přípravy budou také odborné semináře určené vývojářům pokladních systémů a dodavatelům pokladních řešení. Jejich cílem je nejen podrobněji představit zveřejněnou dokumentaci a poskytnout bližší informace k projektu EET 2.0, ale také vytvořit prostor pro diskusi, sdílení zkušeností a zodpovězení praktických dotazů souvisejících s implementací EET 2.0.
První seminář proběhne 23. června 2026 v Praze. Zájemci z řad vývojářů, kteří se chtějí zúčastnit semináře, se mohou do 17. června 2026 registrovat prostřednictvím e-mailové adresy seminareet2@fs.gov.cz. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení osoby, která se bude semináře účastnit, firmu a e-mailový kontakt. Do předmětu e-mailu zadejte „Seminář pro vývojáře“.