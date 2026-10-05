Firma si dala do nákladů služby právníka. Finančák chtěl vědět, co jí radil

Případ se týkal společnosti, která se zabývá softwarovými řešeními a poradenskou činností. Ve svém daňovém přiznání uplatnila náklady na právní služby. Finanční úřad ale později jejich skutečné vynaložení zpochybnil a firmě v roce 2021 doměřil daň za rok 2016, upravil daňovou ztrátu za rok 2017 a uložil penále.
Firma předložila smlouvu s advokátní kanceláří a zaplacené faktury. Ve smlouvě bylo uvedeno například právní monitorování, rešerše legislativy nebo příprava legislativních návrhů.
Finanční úřad chtěl ale vědět podrobněji, jaké konkrétní služby advokátní kancelář poskytla a jak souvisely s příjmy firmy. Společnost další informace neposkytla a odkázala na advokátní tajemství. Stejně postupovala i advokátní kancelář, kterou klient nezprostil povinnosti mlčenlivosti.
Ústavní soud se firmy zastal
Spor postupně doputoval až k Ústavnímu soudu. Jeho čtvrtý senát ústavní stížnosti vyhověl a zrušil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Podle Ústavního soudu bylo porušeno právo firmy na ochranu advokátního tajemství.
Soud přitom zdůraznil důležitou věc. Advokátní tajemství platí i v daňovém řízení. Nezáleží na tom, zda advokát radí v trestní, občanské nebo správní oblasti. To ale zároveň neznamená, že firma může jednoduše říct „advokátní tajemství“ a tím je dokazování u konce. Pokud finanční úřad oprávněně zpochybní, zda byly právní služby skutečně poskytnuty, musí firma jejich přijetí prokázat.
Jaká byla právní rada ale zůstat tajný může
Podle Ústavního soudu musí finanční úřad hledat způsob, který bude respektovat důvěrnost vztahu mezi klientem a advokátem. Nemůže automaticky požadovat detailní obsah právních rad, kompletní právní dokumentaci nebo jiný výsledek práce advokáta, pokud to není nezbytné pro správné stanovení daně.
Firma může například použít jiné důkazy, které advokátní tajemství nechrání. Ústavní soud zmiňuje také možnost začernění citlivých částí dokumentů nebo neutrálního popisu toho, jaké právní služby byly poskytnuty.
Finanční úřad tedy může ověřovat, zda firma za právní služby skutečně zaplatila a zda je mohla uplatnit jako daňový náklad. Nemůže po ní ale automaticky chtít, aby kvůli tomu prozradila samotný obsah důvěrné právní rady.
Úřady chtějí data, která mají: Senioři nenahlásili věk, vzali jim úlevu na poplatku
Případ se vrací k finanční správě
Případ nyní pokračuje. Odvolací finanční ředitelství bude muset znovu rozhodnout a respektovat právní názor Ústavního soudu.
U nákladů za rok 2016 přitom podle Ústavního soudu správce daně nedokázal formulovat dostatečně vážné a důvodné pochybnosti o původním daňovém tvrzení firmy. U roku 2017 pochybnosti vznikly, firma ale musí dostat možnost své důkazní břemeno splnit způsobem, který nepřiměřeně nezasáhne do ochrany advokátního tajemství.