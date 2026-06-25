Firmám během léta hrozí problém s novým hlášením. Stačí přitom jediná kontrola

Léto bývá obdobím, kdy firmy řeší nejen čerpání dovolených zaměstnanců, ale také zajištění běžné administrativy. Výjimkou není ani komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení prostřednictvím Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Pokud tuto agendu vyřizuje pouze jeden pracovník nebo externí účetní, jeho nepřítomnost může způsobit zbytečné komplikace.
Zmocněná osoba získává široké oprávnění
Osoba, které zaměstnavatel udělí oprávnění pro JMHZ, může využívat všechny elektronické služby související s tímto hlášením. Patří mezi ně například také předregistrace zaměstnanců. Firmy by proto měly pečlivě zvážit, komu přístup svěří a zda není vhodné určit i náhradní osobu.
Změnu lze vyřídit online i pomocí formuláře
Nejrychlejší cestou je využití aplikace Správa plných mocí na ePortálu ČSSZ. Prostřednictvím této služby lze zmocnění jednoduše založit, upravit nebo zrušit, přičemž změny se po správném vyplnění provedou elektronicky.
Možné je také použít formulář Plná moc k úkonům a službám ČSSZ a Úřadu práce ČR (zaměstnavatel). Vyplněný tiskopis je třeba odeslat příslušné správě sociálního zabezpečení datovou schránkou nebo elektronicky s uznávaným podpisem.
V případě, že zmocněná osoba zastupuje pouze konkrétní organizaci, není nutné vyplňovat část E formuláře. Ta se používá zejména tehdy, když má zástupce jednat také za zmocnitele organizace, například u účetních společností poskytujících služby více zaměstnavatelům.
Kontrolu nastavení zmocnění je vhodné provést ještě před začátkem hlavní dovolenkové sezony, aby byla agenda vůči ČSSZ zajištěna i během nepřítomnosti odpovědných pracovníků.