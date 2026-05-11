Firmám chodí chybné e-maily o pracovních úrazech. Úřad vysvětluje proč

Na podezřelé notifikační e-maily, které je vyzývaly k doplnění údajů v již vyplněném formuláři Ohlášení pracovního úrazu nebo Záznamu o pracovním úrazu, upozorňují sami uživatelé portál inspekce práce.
Řada lidí přitom žádné nové změny neprováděla a obsah zpráv neodpovídal aktuálnímu stavu jejich podání. To vyvolalo nejistotu, zda nedošlo k chybě nebo zda není nutné formuláře znovu upravit.
Jak ujišťuje Státní úřad inspekce práce, za problémem stála chyba systému po programových úpravách. Podle úřadu už byla odstraněna.
Za problémem byly úpravy systému
Podle zveřejněných informací způsobila rozesílání chybných e-mailů technická chyba související s programovými úpravami systému, které prováděla servisní organizace portálu.
Chyba měla za následek odesílání nekorektních notifikací uživatelům, a to i v případech, kdy nebylo potřeba nic doplňovat ani upravovat.
Na chybné e-maily nereagujte
Dobrou zprávou je, že problém měl být odstraněn a další chybné e-maily už by podle úřadu neměly chodit. Pokud lidé podobnou zprávu obdrželi a její obsah neodpovídá aktuálnímu stavu jejich oznámení pracovního úrazu, nemusejí na e-mail nijak reagovat.
Důležité je ověřit skutečný stav podání
V případě pochybností je vhodné zkontrolovat přímo stav formuláře v portálu a nespoléhat pouze na automaticky zaslanou notifikaci. Právě technické chyby v automatických systémech mohou někdy vyvolat zbytečný zmatek nebo obavy z nevyřízených povinností.
Hlášení úrazů nově
Od začátku roku 2026 není možné pro hlášení pracovní úrazů použít papírové dokumenty, datové schránky, e-maily ani poštovní zásilky. Hlášení i záznamy o pracovních úrazech se musí nově podávat výhradně elektronicky prostřednictvím portálu Státního úřadu inspekce práce.
Do systému se za zaměstnavatele přihlašují jejich statutární zástupci, a to jednoduše prostřednictvím bankovní identity, státních identitních prostředků, MojeID nebo I.CA Identity. Statutární zástupce může v portálu přidat či zplnomocnit další osoby, které mohou úrazy za firmu hlásit.
Portál umožňuje
- ohlášení pracovního úrazu na příslušný inspektorát
- vyplnění a odeslání záznamu o úrazu
- tisk a uložení záznamu
- jednoduchou aktualizaci již podaných hlášení
- kompletní přehled o všech pracovních úrazech zaměstnavatele