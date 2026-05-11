Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

Firmám chodí chybné e-maily o pracovních úrazech. Úřad vysvětluje proč

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Zoufalá žena sedí u počítače, který zjevně nefunguje. Hlavu si drží v rukách
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Některým uživatelům portálu Státního úřadu inspekce práce přišly do schránky upozorňující e-maily týkající se pracovních úrazů. Ty ale neodpovídaly skutečnému stavu podání.

Na podezřelé notifikační e-maily, které je vyzývaly k doplnění údajů v již vyplněném formuláři Ohlášení pracovního úrazu nebo Záznamu o pracovním úrazu, upozorňují sami uživatelé portál inspekce práce

Řada lidí přitom žádné nové změny neprováděla a obsah zpráv neodpovídal aktuálnímu stavu jejich podání. To vyvolalo nejistotu, zda nedošlo k chybě nebo zda není nutné formuláře znovu upravit.

Jak ujišťuje Státní úřad inspekce práce, za problémem stála chyba systému po programových úpravách. Podle úřadu už byla odstraněna.

Udání na šéfa už anonymně nepošlete. Budou chtít váš podpis Přečtěte si také:

Udání na šéfa už anonymně nepošlete. Budou chtít váš podpis

Za problémem byly úpravy systému

Podle zveřejněných informací způsobila rozesílání chybných e-mailů technická chyba související s programovými úpravami systému, které prováděla servisní organizace portálu.

Chyba měla za následek odesílání nekorektních notifikací uživatelům, a to i v případech, kdy nebylo potřeba nic doplňovat ani upravovat.

Šéfové neplatí a porušují pracovní dobu. Zaměstnanci je udávají inspekci práce Přečtěte si také:

Šéfové neplatí a porušují pracovní dobu. Zaměstnanci je udávají inspekci práce

Na chybné e-maily nereagujte

Dobrou zprávou je, že problém měl být odstraněn a další chybné e-maily už by podle úřadu neměly chodit. Pokud lidé podobnou zprávu obdrželi a její obsah neodpovídá aktuálnímu stavu jejich oznámení pracovního úrazu, nemusejí na e-mail nijak reagovat.

Důležité je ověřit skutečný stav podání

V případě pochybností je vhodné zkontrolovat přímo stav formuláře v portálu a nespoléhat pouze na automaticky zaslanou notifikaci. Právě technické chyby v automatických systémech mohou někdy vyvolat zbytečný zmatek nebo obavy z nevyřízených povinností.

CF26

Od nového roku se budou hlásit úrazy jinak. Zaměstnavatele čeká zásadní změna Přečtěte si také:

Od nového roku se budou hlásit úrazy jinak. Zaměstnavatele čeká zásadní změna

Hlášení úrazů nově

Od začátku roku 2026 není možné pro hlášení pracovní úrazů použít papírové dokumenty, datové schránky, e-maily ani poštovní zásilky. Hlášení i záznamy o pracovních úrazech se musí nově podávat výhradně elektronicky prostřednictvím portálu Státního úřadu inspekce práce

Do systému se za zaměstnavatele přihlašují jejich statutární zástupci, a to jednoduše prostřednictvím bankovní identity, státních identitních prostředků, MojeID nebo I.CA Identity. Statutární zástupce může v portálu přidat či zplnomocnit další osoby, které mohou úrazy za firmu hlásit.

Portál umožňuje

  • ohlášení pracovního úrazu na příslušný inspektorát
  • vyplnění a odeslání záznamu o úrazu
  • tisk a uložení záznamu
  • jednoduchou aktualizaci již podaných hlášení
  • kompletní přehled o všech pracovních úrazech zaměstnavatele

Jak by se měl zaměstnavatel zachovat při pracovním úrazu?

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

„Ženy neumí investovat!" Mýtus, který v Česku padl. Co investorky preferují?

ČTÚ si nechá zjistit, jak Češi přijímají televizi

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Podle Mikuláše musíte být trochu naivní, abyste měnili svět

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný režim

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: JMHZ, daňové změny, brigádníci, benefity, rovnost v odměňování
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).