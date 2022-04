Firmy a města nabízejí Ukrajincům zvýhodněné ceny. Kde a za kolik?

Do zoo za 1 Kč i zdarma

Z rozhodnutí vedení Zoo Praha mají děti a matky prchající před válkou z Ukrajiny vstupné za 1 Kč. Tato akce je vázaná výhradně na ukrajinský cestovní pas s vízem strpění, vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR ne s datem starším než 23. 2. 2022, případně hraniční průvodku s vlepeným vízovým štítkem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR ne s datem starším než 23. 2. 2022. Podobná pravidla platí také v olomoucké, ostravské a plzeňské zoo, kde je vstup za 1 Kč pro všechny ženy, děti do 18 let a seniory nad 60 let, kteří museli uprchnout z Ukrajiny v návaznosti na probíhající válečný konflikt. Od 1. března umožňují všem ženám a dětem z Ukrajiny vstup za 1 Kč také v Zoo Lešná, kde pro vstup stačí předložit platný ukrajinský cestovní pas nebo ukrajinský občanský průkaz. Tato zoo navíc připravuje pomoc pro rodiny ukrajinských zaměstnanců firem, které působí v jejím areálu.

Zoo Brno nabízí jednotlivcům vstup za symbolickou cenu 1 koruny nejen do areálu zoologické zahrady, ale také do Virtuální expedice na Radnické ulici 6. K prokázání stačí ukrajinské doklady totožnosti. V Zoologické zahradě Hodonín a Liberec mají ukrajinští obyvatelé vstup zdarma. Volný vstup mají také v Zoo na Hrádečku u Horní Pěny. V pražské zoo navíc organizují dny pro ukrajinské rodiny s dětmi, a to v těchto termínech: úterý 5. dubna, čtvrtek 14. dubna, čtvrtek 21. dubna a úterý 26. dubna. V rámci nich je možné navštívit trénink lachtanů, užít si hry a soutěže v rezervaci Bororo nebo nakrmit zvířata v dětské zoo. Celý program je tlumočen do ukrajinštiny a není potřeba se na něj dopředu registrovat. Stačí přijít v den akce a připojit se k aktivitám kdykoliv během programu.

Brno i další města nabízí zvýhodněné vstupy

Muzeum města Brna umožňuje vstup všem ukrajinským uprchlíkům za symbolickou 1 Kč na veškerou nabídku Národní kulturní památky Hradu a pevnosti Špilberk a Vily Tugendhat. Záleží však na volné kapacitě prohlídek a v případě Vily Tugendhat je nutné se objednat předem. Pro vstup stačí předložit ukrajinský cestovní pas nebo občanský průkaz. Technické muzeum v Brně nabízí ukrajinským běžencům (dětem i dospělým) vstup zdarma, stejně jako například brněnské VIDA! science centrum. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně nabízí ukrajinským občanům vstup zdarma do všech svých expozic a výstav.

Volné vstupenky na koncerty jsou k dispozici po předložení pasu nebo zvláštního víza na pokladně Filharmonie Brna. Brněnské Divadlo Radost nastavuje vstupné pro ukrajinské občany zasažené válkou na symbolickou 1 Kč s tím, že pro takto zvýhodněný vstup stačí předložit ukrajinský cestovní pas nebo občanský průkaz. JAMU a Studio Marta nabízí ukrajinským občanům zasaženým válkou volný vstup na všechna představení. Ti si je mohou zakoupit na pokladně divadla půl hodiny před každým představením nebo prostřednictvím sítě GoOut, kde je k tomuto účelu založená kategorie Zadarmo pro ukrajinské občany.

Ukrajinští uprchlíci s vydaným platným pobytovým oprávněním nebo s vyřízeným dlouhodobým vízem o strpění mohou dočasně zdarma využívat některé služby v Litomyšli. Konkrétně se jedná například o středisko volného času, kde probíhají kroužky pro děti a dospělé, mateřské a základní školy, coworking (možnost práce na PC a školení) nebo galerii. Brno připravilo bezplatné komentované prohlídky v ukrajinštině s názvem Poznávejte s námi Brno. V rámci nich představí brněnské památky i místa, která jsou ve městě důležitá. Účastníci se dozví také zajímavosti o Brně a jeho historii. Jedná se o dvě trasy s délkou přibližně dvě hodiny a konají se každé úterý a pátek.

Bezplatné cestování po městech

Bezplatná přeprava platí ve všech dopravních prostředcích na linkách Pražské integrované dopravy na území Prahy a Středočeského kraje kromě vlaků. Nárok na přepravu za 0 korun je potřeba doložit buď cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR, nebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR. Tyto dokumenty budou k prokázání nároku na bezplatnou hromadnou dopravu také v Plzni. Ukrajinci mohou zdarma využít hromadou dopravu i v Litomyšli nebo v Jindřichově Hradci.

České dráhy vypravily několik humanitárních vlaků a dnes mohou obyvatelé Ukrajiny, kteří cestují do bezpečí, bezplatně využívat pravidelné vlakové spoje. Ty tento dopravce navíc společně se zahraničními partnerskými dopravci posiluje o dodatečné vozy. Od 28. února 2022 zavedla s ohledem na příjezd uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny přepravu zdarma pro cestující a jejich děti, kteří se prokáží cestovním pasem Ukrajiny společnost Arriva. Toto opatření platí ve všech jejich vlacích, a to bez ohledu na jejich kategorii. Cestující z Ukrajiny tak nepotřebují žádný jiný jízdní doklad, ale jen ukrajinský cestovní pas.

Pomoc nabízejí také knihovny

V Krajské knihovně Františka Bartoše najdou Ukrajinci možnost odpočinku i přístup k počítači a internetu. Ukrajinští občané také mohou zdarma navštívit knihovnou pořádané akce pro veřejnost. Moravská zemská knihovna uprchlíkům z Ukrajiny nabízí registraci do knihovny zdarma, ke které stačí jakýkoliv doklad (případně pas nebo vízum). S registrací získají připojení k WIFI v celé knihovně, přístup k počítačům s internetem, možnost tisku a kopírování důležitých dokumentů a mohou si zde také nabít notebooky a mobilní zařízení. Podobně Knihovna Jiřího Mahena nabízí Ukrajincům registraci v knihovně zdarma.

Vedení Městské knihovny v Praze se rozhodlo doplnit knihovní řád tak, aby došlo k zjednodušení zápisu občanů Ukrajiny do knihovny. Navíc jim odpouští evidenční poplatek i poplatek za vydání čtenářského průkazu. Stačí, když se lidé při zápisu do knihovny prokáží ukrajinským cestovním pasem nebo občanským průkazem. Krajská knihovna Vysočiny také pomáhá a je volně přístupná (není třeba mít průkazku), poskytuje veřejnosti přístup k internetu a také je zde možné nabíjet zařízení. Navíc je součástí knihovny dětské oddělení nebo koutek, kde mohou relaxovat děti.

Dostupné jsou i sportovní aktivity

Pražské sportovní kluby se rozhodly během uprchlické krize pořádat otevřené tréninky pro ukrajinské sportovce a děti zcela zdarma. Jejich nabídka včetně podrobných informací je dostupná na portále Praha sportovní. Sportovní kluby z Jihomoravského kraje přišly s nabídkou bezplatného sportování pro děti ukrajinských válečných uprchlíků. Zájemci si mohou z nabídky vybrat klub, který jim nejvíce vyhovuje, vyplní formulář a následně čeká, až jej klub kontaktujte. Všechny aktivity jsou zdarma a každý je na nich vítán. Brněnské taneční studio Mendlák nabízí pro uprchlíky z válkou sužovaných států vstup zdarma. Sportovat zadarmo mohou děti z Ukrajiny také v oddílech TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy umožňuje všem ženám, dětem do 18 let a seniorům nad 60 let, kteří museli uprchnout z Ukrajiny, vstupné na plavání a veřejné bruslení za 1 Kč. Pro vstup za tuto cenu stačí předložit platný ukrajinský cestovní pas, ukrajinský občanský průkaz nebo vízum.