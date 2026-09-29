Hranice pro placení pojistného u dohod o provedení práce se v roce 2027 zvýší

Konkrétně se limit pro neplacení pojistného zvýší z 12 000 Kč na 12 500 Kč. Hranice pro odvod pojistného navíc vzroste i u dohod o pracovní činnosti (DPČ).
Hranice pro odvod pojistného u DPP vzroste
Od roku 2025 je limit pro odvod pojistného u DPP stanoven na úrovni 25 % průměrné mzdy (zaokrouhluje se na celé pětisetkoruny směrem dolů), což pro letošní rok znamená limit 12 000 Kč. Vzhledem k tomu, že průměrná mzda činí pro rok 2027 51 663 Kč, hranice pro pojistné se příští rok zvýší na 12 500 Kč.
Podnikatelé by si jen měli dát pozor na jednu drobnost. Zatímco v minulosti se platilo pojistné, pokud byl zaměstnancům zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč (čili aspoň 10 001 Kč), nově stačí ve výši aspoň 25 %. Částka 12 000 Kč (12 500 Kč v roce 2027) už tak v současnosti zakládá povinnost platit pojistné.
Limit se zvýší i u DPČ
Limit pro pojistné se navíc bude měnit i u DPČ. Částka rozhodného příjmu se stanovuje jako jedna desetina vyhlašované průměrné mzdy po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů. Vzhledem k tomu, že průměrná mzda bude pro rok 2027 činit 51 663 Kč, hranice rozhodného příjmu se zvýší z 4500 Kč na 5000 Kč. Stejně jako v případě DPP platí, že částka 5000 Kč už založí účast na pojistném.