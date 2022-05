Firmy neoprávněně přihlášené na cizí adrese neohrožují vlastníka nemovitosti

Bez souhlasu vlastníka nemovitosti si firma nemůže na jeho adresu zapsat místo podnikání. Pokud se společnosti přesto podaří živnostenský úřad obelstít a zaevidovat provoz činnosti na cizí adrese, jde o trestný čin a majitel nemovitosti by se měl bránit. Vyhne se tak tak nepříjemným situacím. Eventuální exekuce vedená proti takové podvodné firmě by se ho ale tnedotkla.

Prvním varováním, že se na adrese papírově usadila nějaká společnost, může být korespondence této společnosti adresovaná. Podvodům, kdy firma zfalšovala podpis na souhlasu vlastníka nemovitosti se zřízením sídla podnikání na dané adrese, ovšem odzvonilo před časem novelizací živnostenského zákona. Pokud totiž majitel domu zjistí, že si někdo bez jeho vědomí fiktivně zapsal místo provozu podnikání k němu, může jednoduše kontaktovat živnostenský úřad s žádostí o vymazání tohoto záznamu, vysvětluje viceprezident Exekutorské komory ČR David Koncz. Odstranění společnosti z adresy pak provede příslušný úřad ve správním řízení.

I v případě eventuální exekuce soudem zahájené proti konkrétní firmě je tedy zbytečné trápit se otázkou, zda na adrese neoprávněně zapsané v živnostenském rejstříku může dojít k soupisu movitých věcí. Tuto úvahu vnímám jako šíření poplašné zprávy. K takové absurdní situaci v praxi nikdy nedošlo, a i kdybychom si hypoteticky představili její nástin, zjistíme, že jde o nesmysl, hodnotí riziko prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

Vlastník nemovitosti by se o dluhu neznámé společnosti se sídlem zapsaným na jeho adrese dozvěděl dávno před zahájením exekuce. Věřitel totiž na toto místo zašle předžalobní výzvu. Na ni je možné reagovat nejen upozorněním věřitele, ale také informováním živnostenského úřadu. V další fázi jsou doručována četná rozhodnutí soudů. Majitel domu má tedy ještě před začátkem eventuální exekuce nařízené proti jemu neznámé firmě spoustu příležitostí poukázat na fakt, že podnikající subjekt nemá žádný právní důvod k užívání prostor. Rozhodně nemusí čekat na to, až si dotyčný sám změní adresu. Vlastník nemovitosti není ohrožen ani zásahem policie, ani návštěvou jiných úředních osob, například insolvenčního správce či soudního exekutora.

Přesto, dojde-li k exekuci, tak soupis movitých věcí dlužníka je až sekundárním způsobem provedení exekuce. Dluh je nejprve vymáhán takzvaně od stolu, především jde o srážky z příjmů, obstavení bankovního účtu a podobně. A dále, při soupisu movitých věcí je určující, co je majetkem dlužníka, u kterých věcí je možné toto předpokládat a kde jsou tyto věci uloženy. Věcí třetích osob se exekuce netýká. Tato zásada platí i v absurdních situacích, které mohou nastat v případě, že si firma neoprávněně zapsala místo podnikání na cizí adresu. Konstrukce, že exekutorský vykonavatel přijde do domu, kde má firma neoprávněně zaevidované sídlo, a začne tam provádět soupis věcí, je ze spektra mýtů a pohádek, které o této tematice mezi lidmi kolují. Soupis by se prováděl pouze v označených kancelářích, jejichž identifikace by vyplývala z různých zdrojů, vysvětluje Jiří Prošek. Podobné je to třeba v případech, kdy je exekuce vedena proti jednomu z obyvatel bytového domu. Soupis se také provádí v konkrétní bytové jednotce, sousedů či majetku spolubydlících se pochopitelně netýká.





Majitelé nemovitostí by tedy měli být bedliví a hlídat si svá práva. V případě, že se vůči nim někdo dopustí podvodu tím, že zfalšuje jejich podpis a zapíše si místo podnikání na jejich adresu, měli by se bránit. Je možné podat na danou firmu trestní oznámení nebo žalobu na odškodnění, pokud by vlastníkovi prostor vznikla v souvislosti s tímto podvodem finanční újma.