Fitness centra bojují o přežití. Co jim vadí na komunikaci vlády?

Návštěvnost roste, ale nedosahuje hodnot před covidem

V pražském fitness centru EveryDay fitness v současnosti pozorují zvyšující se zájem o jejich návštěvu v řádech desítek procent, avšak v porovnání s rokem 2020 měsíc leden ještě nepřesáhli. Co se týká finanční stránky, nejsme v lednu zdaleka zpět na roku 2020, doplňuje David Knobloch. Také Matouš Ingršt ze sportovního centra RESTAART má dobrý pocit z návštěvnosti, ačkoliv je podle něj hodně ovlivněna velkým počtem pozitivních testů nebo karantén. Ale chodí nové tváře, které se vracejí. Igor Ryšavý, jednatel společnosti Blue Gym, uvádí, že návštěvnost je dlouhodobě tak na 80 % doby před covidem. U sálových lekcí je to s návštěvností horší, tak 50 % a posilovna průměr zvedá. Ženy se daleko více bojí a do cvičení nechodí. Lituji fitcentra, která jsou na sálové lekce zaměřena především, dodává. Ve Fitness Clubu Neratovice je pak návštěvnost o 40 % nižší než před covidem.

Lednový nárůst nesouvisí jen s předsevzetími

Přirozeným trendem je, že se na sportovištích objevují takzvaní ledňáčci, tedy nováčci, kteří projevili zájem něco pro sebe udělat. Jak říká David Knobloch, zpravidla se jedná o nekončící začátečníky. Oni ve fitness centru kladou velký důraz na čistotu a celkově rodinou atmosféru prostředí tak, aby se u nich lidé cítili pohodlně a dobře. Věříme, že toto je nejdůležitější pro odbourání ostychu a stydlivosti. Snažíme se být nápomocní v komunikaci jak po telefonu, mailu, tak i osobně, popisuje dále.

Igor Ryšavý podotýká, že lednový nárůst přišel, už několik let nemá nic společného s novoročními předsevzetími, protože na to už společnost nehraje. Důležitější jsou pro nás stálí zákazníci. Ti, co mají předsevzetí, končí se cvičením během dvou až třech týdnů, upřesňuje. V Neratovicích byli letošní ledňáčci nejslabší za celou historii posiloven. Podle Matouše Ingršta přibylo v lednu více lidí, ale může za to změna covidové situace, i to, že lidé s nastalou situací už umí lépe pracovat, a tak se vracejí k pravidelné sportovní činnosti. Do ledna byl velký propad v návštěvnosti našich stálých klientů. Nejdůležitější je, aby neztratili chuť dál sportovat. Přinejlepším, aby vzali aktivitu za svou a my patřili k jejich životnímu stylu, vysvětluje.

Kvůli změnám v nařízeních se měnily permanentky

Od loňského listopadu už pro služby a hromadné akce nestačí k prokázání bezinfekčnosti negativní testy na koronavirus a mohou je tak navštěvovat pouze očkovaní a lidé, kteří prodělali covid. Jak popisuje David Knobloch, toto omezení je docela zasáhlo, protože klienti nařízení brali jako zásah do soukromí, a často je někteří dokonce z této situace obviňovali a nelíbilo se jim, že respektují nařízení. Vždycky chceme klientům vyjít maximálně vstříc, ale v rozumných mezích, takže jsme pozastavili permanentky dlouhodobého charakteru, doplňuje.

Také sportovnímu centru RESTAART to vzalo velkou část klientů. U propadlých permanentek jsme našim klientům dali na výběr. Nechat si permanentku prodloužit o zkrácené období nebo nás podpořit a koupit si novou se slevou vztahující se jen pro ně, popisuje Matouš Ingršt. V Blue Gym si lidé, kteří nemají očkování, již před zákazem přestali kupovat permanentky. Jestli by se mělo s virem bojovat ve smyslu šíření, tak mají smysl testy. Očkování nepomůže roznášení viru. Zamezení vstupu pro neočkované nemá se zdravotním rizikem nic společného. Je to pouze mocenský a nespravedlivý nátlak, myslí si Igor Ryšavý.

Kontroly bezinfekčnosti jsou zátěží

Jak jsme informovali, od pondělí 3. ledna má vybraná skupina podnikatelů povinnost kontrolovat zákazníky, respektive jejich bezinfekčnost, pomocí mobilní aplikace ministerstva zdravotnictví čTečky. V rámci ní zjistí, zda má zákazník certifikát o očkování nebo o prodělání covidu. Matouš Ingršt přiznává, že ze začátku to bylo nepříjemné, ale postupem času si klienti i oni zvykli. Navíc na to mají přizpůsoben i rezervační systém a zatím tak žádný velký problém s neochotou a časovou zátěží neměli.

Ani v Everydayfitness nejprve klienti nebyli úplně ochotní se prokazovat aplikací Tečkou, ale postupem času zjistili, že to tak má být a bez problému se prokazují a automaticky aplikaci ukazují. David Knobloch dodává, že je to pro ně samozřejmě zvýšená zátěž, stejně jako dodržování a nákup všech hygienických potřeb ruku v ruce se zvýšenými náklady. Kontroly jsou pro nás zátěží. Zdržují a pro návštěvníky jsou nepříjemné až šikanující. Pořád nejsme přesvědčení o tom, že je to správný postup, který by měl plnohodnotnou oporu v zákonu, přidává se Igor Ryšavý. Podobné zkušenosti mají i v Neratovicích, kde je to pro ně velká zátěž a lidé nadávají a otravuje je to.

Sportoviště musela zavést celou řadu změn

Podle Igora Ryšavého mají změny společného jmenovatele, a to propad v tržbách a boj o přežití. Šetří na všem, co je možné – uklízí vlastními pracovníky, omezují telefony, nákup doplňkového zboží, odložili významnější opravy a investice jsou nemyslitelné a mzdy stagnují. Takto nelze podnikat. Lze to vydržet pouze omezenou dobu. Náprava bude trvat několik let. Stát, který chaotickými zásahy vše způsobil, téměř nepomáhá. Stát to nezvládá, protože to ani neumí. Stát řeší vše dalším zadlužováním. Politici a úředníci si asi říkají, že to nějak dopadne, dodává.

Matouš Ingršt uvádí, že se zvyky a karty zamíchaly, takže museli i oni reagovat. Začali jsme více komunikovat s lidmi, více šlapat do reklamy a komunikace na sociálních sítích. Několik dezinfekčních úprav a na řadu také přišlo očekávané zdražení, vyjmenovává. Také David Knobloch zdůrazňuje, že pokud by nereagovali na prudké a náhle změny a nařízení, tak by rozhodně byli bez šance celou tuto krizi ustát. Celkově nejsme spokojeni s komunikací vlády a neustálého zavádění změn a ovlivňování celého segmentu nepřirozenou cestou, shrnuje. Je to neustála improvizace a kličkování mezi zákonem a potřebou lidí, uzavírají zástupci Fitness Clubu v Neratovicích.