Generace Z není akvarijní rybka. Co musíte vědět o marketingu pro ni?

[KOMENTÁŘ] Přesto se podnikatelé a manažeři často spokojí s alibistickým odsudkem o generaci Z: „jsou rozmazlení,“ „u ničeho nevydrží“ nebo „řeší hlouposti.“ Tento přístup je podle mého názoru pro byznys toxický.
Dokud budeme přistupovat k 25 % populace jako k „akvarijním rybkám“, budeme házet peníze do marketingu, který nefunguje.
Není čas na moralizování. Je čas na strategickou změnu.
Proč jsou „křehcí“ a „nedrží u ničeho“?
Zkuste si představit, v čem vyrůstají: covid, válka, klimatické změny, umělá inteligence, nehorázné ceny bydlení. Není divu, že jsou vnímavější a nechtějí automaticky přijímat staré pořádky. Co se týče nízké míry pozornosti, nejde o jejich rozmar, ale o civilizační chorobu. Tato generace dospívá ve vizuálním smogu, tlaku na výkon a neustálých notifikacích.
Klíčové je přehodnotit, co znamená „krátká pozornost“. Gen Z nemá nutně krátkou pozornost, ale má nekompromisní filtr. Brutálně ignoruje nudný a nezajímavý obsah. Ztrácí důvěru, ne pozornost. A právě důvěra a autenticita jsou pro ně mnohem důležitější než pro generace před nimi.
Tomáš Pohl stojí v čele marketingové agentury Justmighty.
Jakub Křenek, Creative Strategist z agentury Adison, serveru Podnikatel.cz dříve sdělil, že generace Z odmítá pozlátko a načančanost. Jako skupina jsou podle něj výrazně fragmentarizovaní, takže je těžší hledat u nich něco jako mainstream.
Jsou velmi citliví, a to nemyslím jakkoli pejorativně – je to mimochodem dobře vidět na tématech, která jsou pro ně relevantní. Oproti mileniálům nebo i starším generacím je to skutečně poměrně velký rozdíl, popsal dále.
Pět strategických pilířů pro marketing zítřka
Pro ziskový dlouhodobý vztah s touto generací je nutné opustit zastaralé marketingové modely.
Vaše strategie by se měla řídit těmito pěti klíčovými posuny:
1. Autenticita > Dokonalost
Žádné přehnaně drahé produkce a vyumělkované reklamy. Autentické, živé a nefiltrované sdělení buduje důvěru rychleji než drahá kampaň.
2. Hodnoty > Výkřiky (slevy)
Přestaňte se zaměřovat jen na slevy. Gen Z se zajímá o témata a společenský přínos. Hodnoty značky, udržitelnost nebo sociální zodpovědnost jsou pro ně silnější nákupní motivací než dočasná sleva.
3. Komunita > Kampaň
Tato generace nechce být cílem kampaně, chce být součástí komunity. Vytvářejte platformu, kde se lidé potkávají, diskutují a sdílejí. Zákazník = spolutvůrce.
4. Dialog > Monolog
Klasické jednostranné sdělení už nefunguje. Reagujte na komentáře, ptejte se, veďte otevřený dialog. Transparentnost a přístupnost jsou nové měny.
5. Dlouhodobost > Virál
Mýtus, že Gen Z žije jen pro virál, je pro jakýkoliv brand nebezpečný. Zatímco musíte být rychlí v obsahu, musíte být pomalí a stabilní ve svých hodnotách. Virál je taktika, dlouhodobá strategie je přežití.
Náročný, ale loajální partner
Stojím si za tím, že firmy, které přežijí a porostou, nebudou ty nejhlasitější, ale nejautentičtější.
Přestaňte se chovat, jako byste měli na marketing 25 let a začněte investovat do poctivého marketingu, který Gen Z vidí, rozumí mu a věří.
Přistupte k nim jako k náročnému, ale loajálnímu partnerovi, ne jako k snadné kořisti s krátkou pozorností.
Tip redakce
