Generace Z není akvarijní rybka. Co musíte vědět o marketingu pro ni?

Tomáš Pohl
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Mladá žena drží v ruce akvárium se zlatou rybičkou
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Vaše budoucí příjmy a přežití značky se dnes rozhodují v komunikaci s generací Z. Během několika let se stane hlavní nákupní silou na trhu.

[KOMENTÁŘ] Přesto se podnikatelé a manažeři často spokojí s alibistickým odsudkem o generaci Z: „jsou rozmazlení,“ „u ničeho nevydrží“ nebo „řeší hlouposti.“ Tento přístup je podle mého názoru pro byznys toxický.

Co se dozvíte v článku
  1. Proč jsou „křehcí“ a „nedrží u ničeho“?
  2. Pět strategických pilířů pro marketing zítřka
  3. Náročný, ale loajální partner
  4. Tip redakce

Dokud budeme přistupovat k 25 % populace jako k „akvarijním rybkám“, budeme házet peníze do marketingu, který nefunguje. 

Není čas na moralizování. Je čas na strategickou změnu.

Proč jsou „křehcí“ a „nedrží u ničeho“?

Zkuste si představit, v čem vyrůstají: covid, válka, klimatické změny, umělá inteligence, nehorázné ceny bydlení. Není divu, že jsou vnímavější a nechtějí automaticky přijímat staré pořádky. Co se týče nízké míry pozornosti, nejde o jejich rozmar, ale o civilizační chorobu. Tato generace dospívá ve vizuálním smogu, tlaku na výkon a neustálých notifikacích.

Klíčové je přehodnotit, co znamená „krátká pozornost“. Gen Z nemá nutně krátkou pozornost, ale má nekompromisní filtr. Brutálně ignoruje nudný a nezajímavý obsah. Ztrácí důvěru, ne pozornost. A právě důvěra a autenticita jsou pro ně mnohem důležitější než pro generace před nimi.

Tomáš Pohl

Tomáš Pohl stojí v čele marketingové agentury Justmighty. 

Autor: Se souhlasem Tomáše Pohla

Jakub Křenek, Creative Strategist z agentury Adison, serveru Podnikatel.cz dříve sdělil, že generace Z odmítá pozlátko a načančanost. Jako skupina jsou podle něj výrazně fragmentarizovaní, takže je těžší hledat u nich něco jako mainstream. Jsou velmi citliví, a to nemyslím jakkoli pejorativně – je to mimochodem dobře vidět na tématech, která jsou pro ně relevantní. Oproti mileniálům nebo i starším generacím je to skutečně poměrně velký rozdíl, popsal dále.

Pět strategických pilířů pro marketing zítřka

Pro ziskový dlouhodobý vztah s touto generací je nutné opustit zastaralé marketingové modely. 

Vaše strategie by se měla řídit těmito pěti klíčovými posuny:

1. Autenticita > Dokonalost

Žádné přehnaně drahé produkce a vyumělkované reklamy. Autentické, živé a nefiltrované sdělení buduje důvěru rychleji než drahá kampaň.

2. Hodnoty > Výkřiky (slevy)

Přestaňte se zaměřovat jen na slevy. Gen Z se zajímá o témata a společenský přínos. Hodnoty značky, udržitelnost nebo sociální zodpovědnost jsou pro ně silnější nákupní motivací než dočasná sleva.

3. Komunita > Kampaň

Tato generace nechce být cílem kampaně, chce být součástí komunity. Vytvářejte platformu, kde se lidé potkávají, diskutují a sdílejí. Zákazník = spolutvůrce.

4. Dialog > Monolog

Klasické jednostranné sdělení už nefunguje. Reagujte na komentáře, ptejte se, veďte otevřený dialog. Transparentnost a přístupnost jsou nové měny.

5. Dlouhodobost > Virál

Mýtus, že Gen Z žije jen pro virál, je pro jakýkoliv brand nebezpečný. Zatímco musíte být rychlí v obsahu, musíte být pomalí a stabilní ve svých hodnotách. Virál je taktika, dlouhodobá strategie je přežití.

Náročný, ale loajální partner

Stojím si za tím, že firmy, které přežijí a porostou, nebudou ty nejhlasitější, ale nejautentičtější. 

Přestaňte se chovat, jako byste měli na marketing 25 let a začněte investovat do poctivého marketingu, který Gen Z vidí, rozumí mu a věří. 

AI Visibility 1

Přistupte k nim jako k náročnému, ale loajálnímu partnerovi, ne jako k snadné kořisti s krátkou pozorností.

Tip redakce

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit novou éru pracovního trhu

Ela Honická, HR ředitelka, pro Podnikatel.cz uvedla, že generace Z vstupuje na trh práce s novým pohledem. Mladým lidem už nestačí solidní plat. Upřednostňují smysluplnou práci, flexibilitu, duševní pohodu a autentičnost firemní kultury. Mnozí zaměstnavatelé však stále žijí v zajetí mýtů, které jim brání v efektivní spolupráci s touto generací. Tento generační posun představuje pro HR a manažery obrovskou výzvu, ale zároveň i bezprecedentní příležitost k modernizaci a inovacím. Více najdete v komentáři.

Vstoupit do diskuse

Tomáš Pohl

