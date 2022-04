GFŘ vydalo informaci k posuzování transakcí s kryptoměnami

Cílem vydání informace k posuzování transakcí s kryptoměnami je seznámení daňových subjektů s daňovými povinnostmi, které s sebou činnosti s kryptoměnami přináší. V rámci této informace tak Finanční správa ČR upřesňuje, jak zdaňovat jednotlivé okruhy činností v oblasti kryptoměn, a to z pohledu daně z přidané hodnoty a daně z příjmů.

Kryptoměny a daň z příjmu fyzických osob

Zákon o daních z příjmů definuje, kdo je považován za poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Poplatníkem je potom taková fyzická osoba, která je daňovým rezidentem České republiky nebo je daňovým nerezidentem.

Obecně jsou příjmy, které poplatníkovi plynou v rámci transakcí s kryptoměnami, předmětem daně z příjmů. V zákoně o daních z příjmů není uvedeno, že by byly tyto příjmy osvobozeny. Pokud tedy poplatník daně má příjmy z transakcí s kryptoměnami, může být tento příjem posuzován jako příjem ze samostatné činnosti, příjem z nájmu movitých či nemovitých věcí hrazených kryptoměnou nebo ostatní příjem.

Aby bylo možné zařadit transakce s kryptoměnami pod správný druh příjmu, je zapotřebí zkoumat, zda poplatník tuto činnost vykonává se záměrem činit tak soustavně, za účelem dosažení zisku a na vlastní účet a odpovědnost. Pokud jsou tyto podmínky naplněny, jedná se o příjem ze samostatné činnosti, a v takovém případě se tyto příjmy zdaní pod § 7 zákona o daních z příjmů.

Pokud podnikatel nenaplní výše uvedené podmínky, jedná se o ostatní příjem a tento příjem je zdaňován pod § 10 zákona o daních z příjmů. V takovém případě je daňovým výdajem cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl. Pokud byla věc nabyta bezúplatně, je výdajem cena určená podle zákona o oceňování majetku. Pozor však na to, že u příjmů z transakcí s kryptoměnami nelze využít velmi oblíbené osvobození příjmů do 30 000 Kč.





V případě transakcí s kryptoměnami je potřeba upozornit na to, že hodnota kryptoměny musí být vyjádřena v korunách. Kryptoměny nejsou uváděny na kurzovním lístku České národní banky, a proto je zapotřebí tuto měnu přepočítat přes třetí měnu, například přes americký dolar.

Kryptoměny v podnikání fyzických osob

Pokud poplatník vlastní živnostenské oprávnění, které zakládá oprávnění provozovat činnost transakcí s kryptoměnami, zdaňuje tento poplatník tyto příjmy jako příjmy ze samostatné činnosti. K příjmům z transakcí s kryptoměnami tento poplatník, pokud neuplatňuje skutečné výdaje, může uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 60 %.

Pokud by poplatník nevlastnil příslušné živnostenské oprávnění a neuplatnil skutečné výdaje, může uplatnit výdajový paušál ve výši 40 %.

I v případě příjmů z nájmu se může z pohledu transakcí s kryptoměnami jednat o příjem ze samostatné činnosti, a to v případě, pokud by byl majetek zařazen v obchodním majetku. Za určitých okolností by mohl být ale tento příjem zdaňován jako příjem z nájmu. I zde platí, že poplatník může využít výdajový paušál, pokud neuplatní skutečné výdaje. Výdajový paušál u příjmů z nájmů činí 30 %.

Těžba kryptoměny

V pokynu GFŘ jsou uvedeny tři způsoby transakcí s kryptoměnami, a to těžba, směna a nákup nebo prodej zboží za kryptoměnu.

Pokud tedy dochází k těžbě kryptoměny, nedochází jejím získáním ke vzniku zdanitelného příjmu. Pokud těžbu provádí fyzická osoba a tato fyzická osoba není účetní jednotkou, považuje se nabytí kryptoměny za nabytí věci vlastní činností a v rámci zdaňování se k tomuto nabytí přistupuje jako při získání jiné věci vlastní činností.

Pokud by se však jednalo o fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami, platí pro tyto fyzické osoby jiná pravidla. Vytěžená kryptoměna se v takovém případě oceňuje ve výši vlastních nákladů. Zde platí stejný daňový režim jako u vlastní výroby. Vytěžená kryptoměna se zaúčtuje na příslušný majetkový účet a souvztažně s tímto zápisem se bude účtovat o změně stavu zásob vytvořených vlastní činností. Ke zdanitelnému příjmu dojde až v okamžiku prodeje této kryptoměny, případně v okamžiku směny kryptoměny.

Příjem, kterého fyzická osoba dosáhne prodejem kryptoměny, bude předmětem daně z příjmů jako příjem podle § 7 nebo § 10 zákona o daních z příjmů.

Nákup nebo prodej zboží a služeb za kryptoměnu

Zpozornět by měli ti poplatníci, kteří v rámci uskutečněných transakcí směňují nepeněžní plnění. V takovém případě dochází ke zdanitelnému příjmu u obou smluvních stran, tedy u kupujícího i prodávajícího.

Přímo v informaci Generálního finančního ředitelství je uvedeno, že v takovém případě „ na zdanitelný příjem dosahují obě smluvní strany, na obou stranách se příjem ocení podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku (zákon o oceňování majetku)“.

Podobně jako nákup a prodej zboží a služeb za kryptoměnu se zdaňuje i příjem ze směny kryptoměny za jinou kryptoměnu.

Směna kryptoměny za fiat měnu

Pokud se jedná o směnu kryptoměny za fiat měnu, není z pohledu daně z příjmů tato činnost považována za směnárenskou činnost. V okamžiku nákupu kryptoměny za fiat měnu je tento výdaj považován za výdaj, u kterého je daňová uznatelnost posuzována v závislosti na tom, zda se jedná u poplatníka o příjem ze samostatné činnosti nebo o ostatní příjem.