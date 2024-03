Goodwill očima návrhu zákona o účetnictví

Novela zákona o účetnictví, která by měla nahradit dosavadní znění zákona, by měla být účinná od roku 2025. Mimo modernizace účetnictví by měla také pozměnit některé ze zažitých účetních metod, snížit administrativní zátěž a zajistit kompatibilitu s mezinárodními účetními předpisy.