Podnikatel.cz  »  Marketing  »  Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu, videa od AI válcují internet

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu, videa od AI válcují internet

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Tvorba deepfake videa za pomoci AI
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Při procházení sociálních sítí se uživatelům objevuje spousta videí, přičemž velká část z nich může v dnešní době pocházet od umělé inteligence.

U videí nemusí vždy jít jen o takzvaná deepfake videa, kde například vystupuje někdo jiný, ale o videa, která na první pohled vypadají normálně a jejich sledující si ani neuvědomí, že jsou vygenerovaná.

Podle Tomáše Pohla, majitele agentury Justmighty, jsou videa generovaná umělou inteligencí obrovským problémem a velkým tématem. Neřeší ani tak, že by AI mohla lidem vzít práci, to vidí jako přirozenou ruku trhu, pokud to zvládne, ale vidí zásadní problém ve společenských dopadech takového obsahu a má strach o nás jako o společnost.

Jan Skovajsa, CEO, investor a zakladatel společnosti myTimi, říká, že deepfake technologie posouvají hranice kreativního vyprávění, ale zároveň rozmazávají hranici mezi realitou a fikcí. Není tak hlavním problémem samotná technologie, ale kontext a upřímnost jejího použití.

Videa s nulovými hranicemi

Na sociálních sítích je možné narazit na nejrůznější videa. Od těch vtipných a očividně nereálných až po ta, co jdou opravdu těžce rozeznat. Například na jednom z nich se odehrává dramatická scéna ze safari: 

Tomáš Pohl je člověk z oboru, inteligentní a zkušený, a přesto přiznává, že pravidelně i několikrát týdně narazí na video, u kterého mu nedojde, že není reálné. I já občas podlehnu fake news, deep fakeu apod. Toto už není jako moje babička, která věří tomu co jí přišlo v řetězovém e-mailu. Toto je alternativní realita. A je otázka kdo ji tvoří a proč, doplňuje.

Ten, kdo bude umět s těmito nástroji pracovat, si podle Pohla vytvoří svoji realitu. A kdo to bude? Rusko? Čína? KLDR? Tomio Okamura? Nebo jen někdo kdo se bude nudit a stráví na tom 30 minut a bude ho to stát 20$? Nebo žárlivá bejvalka vytvoří video jak podvádím svoji novou holku a tu to semele tak, že si třeba ublíží? To je možné už dnes, nic kromě morálního kreditu lidí tomu nebrání. Jsme natolik morálně silní?, popisuje dále. 

Při rozpoznávání se může člověk někdy řídit tím, že je na videu zřetelně vidět nějaký vodoznak, případně název AI modelu. Jako zde v případě videa vytvořeného pomocí modelu Sora: 

Druhý problém s AI generovaným obsahem, zejména u krátkosekvenčních videí je podle Tomáše Pohla kvantita a kvalita obsahu, která se hrne do lidí a nulové hranice v tom, co na nich je. Chceš vidět jak někdo ochutnává kávu? Chceš vidět Stephena Hawkinga na U-rampě? Chceš vidět jak kosatka zachránila surfaře?, ptá se s tím, že tato videa v těchto dnech skutečně viděl.

Dále se Tomáš Pohl zamýšlí nad tím, kdo to potřebuje a proč s tím, že z toho budeme úplně vygumovaní jako společnost. Dokážete si představit až toto bude běžné v pornografii? V kombinaci s VR už člověk nebude vycházet z domu? Film Ready Player One není science fiction. Je to realita, která nás čeká v příští dekádě, myslí si.

A víte co je na tom nejvtipnější? Nás nikdo AI videi neoklamává. My se naprosto dobrovolně chceme nechat oklamávat. My se na to těšíme. My toužíme po tom, abychom byli oklamáni co nejlépe a kdo nás oklame nejlíp, tomu zaplatíme nejvíc, shrnuje Tomáš Pohl.

AI Visibility 1

Jak se zrodila umělá inteligence a proč dnes mění byznys i životy? Přečtěte si také:

Jak se zrodila umělá inteligence a proč dnes mění byznys i životy?

Technologie může být přínosná

Jan Skovajsa podotýká, že když je technologie takových videí využita se souhlasem všech zúčastněných a s jasným záměrem, může být přínosná a legitimní. Problém podle něj nastává ve chvíli, kdy klame publikum nebo využívá identitu bez vědomí a svolení. Pokud používám deepfake technologii s vědomím všech zúčastněných a záměr je jasný, je to legitimní. Jakmile ale technologie klame publikum nebo využívá identitu bez souhlasu, je to manipulace — bez ohledu na to, jak působivě to vypadá, upozorňuje.

V závěru pak Skovajsa připomíná, že aby si firmy zachovaly důvěryhodnost i v době generativní AI, měly by přijmout několik principů:

  • Transparentnost: jasně označit, že jde o AI-generovaný nebo upravený obsah.
  • Ověřitelnost: přidávat metadata, watermarky nebo systémy pro ověření původu.
  • Souhlas: nikdy nepoužívat tvář, hlas či jméno bez svolení.
  • Auditovatelnost: archivovat původní materiály a dokumentovat tvorbu.
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Diskuse

Všechny diskuse

Aktuální kurzovní lístek - dne 13. 11. 2025

Dále u nás najdete

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Roboti už jdou, už tady jsou…

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Internet se baví slabým heslem Louvre

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).