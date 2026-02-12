Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň. Učí Čechy pít kakao i jako rituál

Lucie Kvasničková skrze svou značku Kakaositos šíří osvětu o ceremoniálním kakau a nabízí hned několik souvisejících služeb. Její e-shop není jen o prodeji kvalitní suroviny, ale také o podpoře malých českých tvůrců.
Do kakaa se zamilovala
Lucie Kvasničková v roce 2021 navštívila svou první kakaovou ceremonii s mexickou ženou. Náramně si to užila a od té doby se do kakaa úplně zamilovala. Když se řekne kakao, tak si pomyslí na dětství a stejně jako většině lidí se jí vybaví Granko. Tehdy podle ní nic jiného nebylo.
Teď, když jsem do toho zabředlá a je to moje vášeň, tak se mi vybaví krásný kakaový plod, strom kakaovníku, řemeslná práce a také nesmírný počet kroků, které vede k tomu, aby to kakao vůbec vzniklo. A samotná kakaová hmota, dodává.
Kakao, které Lucie nabízí, je právě samotná kakaová hmota, která je zpracovaná v místech, kde se kakao pěstuje. Oproti ostatním nabízeným kakaům je rozdíl v tom, že jde pouze o samotnou surovinu.
Není v ní nic navíc, není na ni saháno nijak chemicky. Je to kakaový bob tlučený na velkých žulových kamenech a tím pádem je to vlastně kakao v nejsurovější podobě, jak ho lze ochutnat, doplňuje dále. Jedná se o takzvané ceremoniální kakao, což není terminus technicus a není tedy nějak legislativně ukotveno.
Co je ceremoniální kakao?
Lucie vysvětluje, že úplně tradičně se ceremoniální kakao připravovalo tak, že se fermentované, usušené a někdy i opražené kakaové boby utřely na takzvané metate, což je žulový stoleček s kamenem. Na tom se díky třecí síle rozpustil tuk (kakaové máslo) a vznikla tak kakaová hmota. Ta se mohla naředit čistou vodou nebo ochutit nějakým sladidlem v podobě například panely, tedy sušené třtinové šťávy na slunci.
V Evropě bývá ceremoniální kakao často s kořením nebo může jít o kakao ze základu odvaru nějaké byliny. Například růžový odvar, odvar z amazonské skořice nebo heřmánkový čaj. Do takového základu tedy stačí rozpustit hmotu kakaa. Někdo má podle Lucie rád tzv. kakaočíno, kdy kakaovou hmotu lze rozpustit v rostlinném mléce a našlehat si to šlehačem.
Kakaočíno je tak spíše evropské a lidé jej mají spojené s klasickým cappuccinem, ale šlehání je velmi tradiční.
Už za dob Aztéků ženy šlehaly kakao takzvaným molinillem (dřevěnou míchačkou). Často se říkávalo, že čím krásnější a hustší pěna, tím lepší kakao, upřesňuje Lucie s tím, že to jde našlehat i s vodou, kdy se na povrchu objeví bublinky a v šálku se krásně odráží fialková barva hlavní složky kakaa – theobrominu.
Kakao jako rituál
Z kakaa si tak člověk může udělat i dezert nebo cukrovinku, když si jej dosladí.
V rámci ceremoniálního kakaa jde hlavně o to, že se člověk opravdu zastaví, zvědomí se, udělá se z toho takový malý rituál. Neznamená to, že by musel vykuřovat místnost a najednou by z něj byl šaman, ale jde o to zastavení. Tady a teď v tuto chvíli. Už jenom tohle má velký vliv na naši duši, popisuje Lucie. Kakao má velký vliv i z hlediska nutrigenetiky, protože obsahuje velké množství nutrientů a zdravých tuků.
S rituály může být spojena i káva, ale rozdíl mezi kávou a kakaem je, že z kávy se pije extrakt, zatímco kakao se pije naprosto celistvé. Tedy vypije se celý rozmixovaný utřený kakaový bob, takže obsahuje i spoustu vitaminů a flavonoidů. Kakao má navíc účinnou látku v podobě alkaloidu theobrominu, který má úžasný stimulační účinek. Je tedy podobný kofeinu.
Ten nás vymrští během dvou hodin peakem nahoru, ale theobromin nás pohladí a hezky nás až šest hodin drží v krásné bdělosti. Říká se, že je nám opravdu dobře, jako kdybychom byli zrovna zamilovaní. Proto se i říká, že kakao nám otevírá srdce, popisuje Lucie s úsměvem.
Důraz na původ a poctivost
Při výběru jakéhokoliv kakaa je podle Lucie potřeba dávat na jeho původ. Ten by měl vždy být dohledatelný a nejlepší je, aby tam byl uvedena nejen krajina původu, ale i farma a farmář, který jej pěstuje. U čokolád je možné setkat se označením bean to bar, což znamená, že od kakaového bobu až po tabulku čokolády člověk ví, jak se zpracovala.
Označení rituální, ceremoniální nebo nealkalizované zase u kakaa značí, že se na to nesahá chemickou cestou. Tím pádem se tomu nesnižuje pH a nepřichází tak o přirozené chutě. Mezi ně patří například kyselost.
Často si lidé myslí, že kakao je čokoláda nebo že hořká čokoláda je pouze hořkost a nic víc. Kakao je sice nahořklé, ale převažuje tam i chuť kyselá a trpká, podotýká Lucie.
Osvěta jako hlavní cíl
Lucie Kvasničková by si moc přála být ten typ internetového obchodu, kde by byla primární dodavatel a dělala fair tradové smlouvy s konkrétními farmáři. Kakaositos se snažila od začátku dělat jako nějakou osvětu ohledně produktů, což je alfa omega a důvod, proč vůbec vzniklo.
A pak až samozřejmě: co by to byl e-shop s kakaem bez kakaa? Takže dalším cílem jsou produkty a podpora malovýrobců kakaa od českých a slovenských značek, které ho dovážejí, doplňuje s úsměvem.
Bylo pro ni velmi snadné najít dodavatele, protože moc dobře věděla, kdo tady v Česku i na Slovensku dováží kakao a kdo ho dováží opravdu s tím, že ví, od koho to vykupuje a ví, jak se k tomu farmáři staví. V tom tedy měla jasno a zároveň je volila i podle intuice.
Oslovila jsem značky tady z Česka, které odebírají kakao z Amazonie, Peru a Ekvádoru. Pak také značku ze Slovenska, co odebírá z různých koutů světa, hlavně z Kolumbie, vyjmenovává s tím, že kakaa nabízí i z Dominikánské republiky a že kakaovník vyžaduje velmi specifické podmínky jako každá exotická rostlina.
Znalosti nasbírala Lucie hlavně na internetu a také na různých networkingových akcích. Pod světovou organizací degustátorů čokolády si dělala kurz degustátora čokolády, kde nasbírala nejvíce teorie a informací, které nevěděla. Díky tomu splnila podmínky a dnes je certifikovanou degustátorkou čokolády. Jelikož neholduje angličtině ani jazykům obecně, bylo to pro ni velké vystoupení z komfortní zóny, ale moc ji to bavilo.
Neskončila jsem tím, chtěla bych si dělat další zkoušky a být nejen degustátor čokolády, ale i vyloženě kakaových bobů. A poznat rozdíly i se zavřenýma očima, usmívá se.
Podpora českých tvůrců
Produkty tedy byly to první, díky čemuž Kakaositos vzniklo. Lucii na českém trhu chyběly produkty, které by byly jejími slovy vymazlené přímo na ceremonie. Nabízeli je v zahraničí, ale jí nedávalo smysl si to objednávat z cizích států, proto oslovila české malovýrobce, aby spolupracovali a vytvořili něco, co je opravdu jedinečné a originální se zaměřením na kakao.
Vytvořili jsme spoustu věcí jako jsou klíčenky, mističky, náušnice, náhrdelníky a další. Ale to nejdůležitější a nejhlavnější, co bylo prvním popudem, proč Kakaositos vzniklo, byly hrnečky. Já chtěla mít hrneček na kakao, krásný, přesně padnoucí do ruky a na českém trhu nic nebylo, popisuje Lucie.
Lucie tedy oslovovala různé malotvůrce na Instagramu, zároveň se jí i oni ozývali nebo si je vybírala na trzích. Hlavní podmínkou, kterou si stanovila, bylo, aby byli na stejné vlně. Nakonec má samé tvůrkyně a i když například nevěděly o ceremoniálním kakau, rozuměli si a padly si do noty.
Stávalo se, že jsem si dokonce i s některými tvůrci nesedla a tím pádem produkt nevznikl. Nesmírně důležité také bylo, když tvůrce měl špatné období, tak to bylo poznat i na tom produktu. Zkrátka se na tom podepsala jeho nálada, takže nedávám svým tvůrcům deadliny a snažíme se vzájemně vyjít vstříc, dodává.
Zároveň má Lucie s tvůrci vše napsané černém na bílém, aby se měly od čeho odpíchnout. Často jim nechává volnou ruku a sdílí si jen nějaké nápady a společně to dotahují. Pak se tam podepíše i tvorba daného tvůrce, kdy každý má nějaký svůj podpis.
Jsou to vlastně personalizované výrobky pro Kakaositos. Takže je to i podpora malotvůrců, na čemž na Kakaositos nejvíc zakládám, shrnuje.
Zážitky spojené s kakaem
Na Kakaositos lidé naleznou také několik služeb jako například kávové propojení. Takovou spolupráci můžou navázat například pořadatelé ženských kruhů nebo workshopů, akcí jako je ecstatic dance (tanec bez drog a alkoholu, kde se může podávat kakao) a také pořadatelé trhů. Těm může Lucie nabídnout například kakao na čepu, nějaký mini market s výrobky nebo stánek spojený s jinými kakovými službami.
U kakaového provázení provádím tím, jaká je cesta od květů kakaového stromu k nám do hrnečku. Nebo jde o kakaové degustace, kde provádím různými krajinami původu, ochutnáváme několik kakaí, kdy každé kakao má opravdu jiný profil chuti a zároveň jinou energii, popisuje Lucie s tím, že už nově nabízí i čokoládové degustace, protože kurz dokončila teprve na podzim loňského roku.
Součástí těchto služeb může být i malování kakaem nebo tzv. taste with colour podle Hazel J. Lee. Jak vysvětluje Lucie, to je food scientistka, která scientistka, která a profilování chutí skrze barvy, takže při malování člověk ochutná čokoládu nebo kakao, zavře oči a představuje si chutě v barvách a může si z toho třeba namalovat i obraz.
Kakao se podle Lucie hodí naprosto ke všemu a člověk s ním může jen tak být nebo si malovat, pozastavit se díky němu. Mívá i propojení s různými ženskými kruhy.
Dokonce i třeba se saunou: kakao je super dát si před saunou nebo po ní, doplňuje s tím, že kakao může být i součástí rozlučkového rituálu jako obdoba rozlučky se svobodou.
Kouzlo osobního setkání
K trhům a akcím přičichla Lucie teprve před rokem a je to podle ní něco úžasného.
Když člověk udělá objednávku přes e-shop, udělá mi to nesmírnou radost, ale na trhu je to takové jiné, vysvětluje. Člověk, který jde okolo a vůbec netuší, co je před ním, co to všechno znamená, na co se to používá a Lucii baví pozorovat tu zvědavost i jiskry v očích, když je nadšený někdo, kdo je do kakaa také zabředlý.
Ta radost z toho nebo úžas, překvapení a to dotazování mě nesmírně baví. A také pozorovat na lidech, jak jsou zvídaví a jak jim není lhostejné odkud kakao pochází nebo kým je vyrobený hrneček na kakao, doplňuje.
Návštěvníci stánku často překvapí chuť kakaa – mají očekávání, že to bude sladkost, na kterou jsou zvyklí z hořkých čokolád. Jsou tedy překvapení, že je kakao kyselé, což je jeho naprosto přirozená chuť. My ji neznáme, protože kakao jsou často alkalizovaná a šahá se u nich na pH. Kdyby lidé měli vědět o kakau jednu věc, bylo by to podle Lucie: vědomě jej vychutnávej.
A u čokolády mě napadá nekousat, ale cucat, uzavírá s úsměvem.
