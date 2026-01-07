Podnikatel.cz  »  Právo  »  Holiči, maséři a spol. mají od roku 2026 novou administrativní povinnost

Holiči, maséři a spol. mají od roku 2026 novou administrativní povinnost

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Ilustrační obrázek
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Holiči, maséři a spol. mají od roku 2026 novou oznamovací povinnost vůči hygieně. Nově jí musí hlásit i ukončení své činnosti.

Holiči, maséři a spol. musí nově hlásit hygieně začátek i konec svého podnikání a stejně tak změny v předmětu nebo rozsahu činnosti. Kdo tuto povinnost nesplní, může dostat pokutu až 1 milion korun.

Co se dozvíte v článku
  1. Holiči, maséři a spol. se musí hlásit hygieně 
  2. Provozní řád už nemusí hygiena schvalovat předem
  3. Byrokratickou povinnost přinesl antibyrokratický balíček 

Holiči, maséři a spol. se musí hlásit hygieně 

Na začátku roku 2026 nabyla účinnosti novela zákona o zdravotních službách, která mimo jiné přináší změny pro činnosti typu holičství, kadeřnictví, masérství, manikúry či pedikúry. Nově musí tito podnikatelé nejpozději v den zahájení činnosti písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti, její předmět a rozsah a umístění provozoven, významnou změnu v předmětu nebo rozsahu činnosti nejpozději v den této změny, jakož i den ukončení provozu činnosti. Právnická osoba v oznámení musí uvést i obchodní firmu, sídlo a právní formu; fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů dále uvede obchodní firmu nebo jméno, příjmení, IČO a bydliště.

Kdo povinnost podat oznámení nesplní, může dostat pokutu až do výše 1 milionu korun.

Provozní řád už nemusí hygiena schvalovat předem

Novela nicméně přináší i jednu úlevu pro začínající podnikatele výše zmíněných odvětví. Podnikatelé provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby, solárium nebo činnosti, při nichž je porušována integrita kůže, nemusí nově žádat o schválení provozního řádu krajskou hygienickou stanicí. 

I nadále nicméně platí, že provozovatelé těchto činností jsou povinni provozní řád vypracovat. Podmínky vypracování provozního řádu nejsou změněny. Stále je povinností podnikatelského subjektu nastavit pravidla pro bezpečné poskytování epidemiologicky závažných činností, vysvětluje se v odůvodnění návrhu.

Byrokratickou povinnost přinesl antibyrokratický balíček 

V samotném zdůvodnění návrhu je rovněž uvedeno, že novou byrokratickou povinnost přinesl antibyrokratický balíček. V souladu s vládním „Antibyrokratickým balíčkem“ se zavádí povinnost provozovatele oznámit zahájení provozování činnosti epidemiologicky závažných. Jedná se o předstupeň k digitalizaci této oznamovací povinnosti ve smyslu vytěžování dat z Registru živnostenského podnikání. Z ustanovení dále vyplývá, že povinnost vypracovat provozní řád je nadále zachována; samotná kontrola provozního řádu proběhne ze strany KHS při první kontrole provozovny. Pro doplnění – obdobná oznamovací povinnost platí např. u stravovacích služeb, uzavírá se ve zdůvodnění.

Je podle Vás podnikání stále spojeno se zbytečnou byrokracií?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

