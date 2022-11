Home office neznamená, že jste stále k dispozici. Kdy vypnout telefon a maily?

V rámci opatření, která měla zamezit šíření pandemie, byla zaměstnavatelům uložena povinnost nechat své lidi pracovat z domova, pokud to jejich náplň práce umožňuje. Často se ale stávalo a stále stává, že není zcela zřejmé, kdy je zaměstnanec povinen vyřizovat telefonáty a reagovat na mailovou komunikaci. Zpravidla se při práci z domova nedokázali od technologií odpojit téměř celý den. Otázka konfliktu práce a volného času spojeného s odpočinkem se tak stala ještě více aktuální.

Nad otázkou, zda by neměli mít zaměstnanci právo na to, aby se během svého volna odpojili od pracovního e-mailu či si vypnuli pracovní mobil a nečelili přitom jakýmkoliv negativním následkům ze strany zaměstnavatele, se zamyslel spotřebitelský server dTest.cz. V současnosti existuje právo zaměstnance na odpočinek, které je pevně zakotveno v zákoníku práce. Není tu však žádný právní předpis, který by zakotvoval právo na odpojení se od pracovních komunikačních prostředků, vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu nedávno přijal zprávu o legislativní iniciativě, ve které vyzývá Evropskou komisi, aby právo zaměstnanců na odpojení začala řešit formou návrhu nového právního předpisu. V něm by mělo být toto právo řešeno i ve vztahu k zaměstnancům pracujícím z domova. Stejně tak by měl upravovat minimální parametry práce z domova.

Bez odpočinku hrozí syndrom vyhoření

Mnozí zaměstnanci mají nepřetržitě zapnutý pracovní telefon a ani po pracovní době se často nevyhnou nutkání vyřídit pracovní hovor nebo e-mail. Někteří zaměstnanci to dělají ze snahy zůstat uvnitř pracovních diskusí, jiní z loajality vůči zaměstnavateli, další kvůli obavě z možných negativních následků ze strany zaměstnavatele. Vyřizování pracovních věcí i po pracovní době a stres spojený s nedostatkem skutečného odpočinku mohou vést až k syndromu vyhoření, depresím a jiným závažným zdravotním komplikacím.

Zaměstnavatelé by měli zvážit, zda určitá forma odpojení zaměstnanců od

komunikačních prostředků v jejich volném čase není nakonec pro obě strany výhodná.