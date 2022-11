Honem rychle na TikTok. Tato sociální síť už není jen pro mladé uživatele

Poslouchejte podcast Podnikatel+

Firemní značky na TikToku. Má smysl být tam již nyní, když se říká, že je to sociální síť primárně pro mladé uživatele? To už není pravda a značky si to začínají velmi dobře uvědomovat.

My jsme hlavně cítili potenciál v tom, že móda, když se dá do pohybu formou videí, samozřejmě vypadá dobře a dá se na ní odprezentovat mnohem zajímavěji různé ladění produktů, říká Milan Polák, výkonný ředitel ZOOT.cz.

Jak ale přistupovat k tvorbě videa? Mají se značky snižovat k výrobě tanečního nebo křečovitě humorného obsahu? Recept je vlastně jednoduchý.

U spousty značek fungují různá BTSka, v podstatě Behind The Scenes, tedy zákulisní videa. Dáváme nahlédnout zákazníkům do toho, jak fungují například naše procesy výroby, doplňuje Pavel Paradýs, Head of Blue Glue.

U sociálních sítí, především na Facebooku a Instagramu, převládl dojem, že obsah se musí publikovat denně, aby ho uživatelé vůbec viděli. Funguje to stejně i u TikToku?

Obsahu není zapotřebí takové množství. Standardně se třeba dělají čtyři a šest videí měsíčně. Není to o tom to zahltit, ale mít kvalitní obsah. Klidně můžete mít i dvě super videa, která vám udělají skvělou organiku, přidává názor na TikTok Vojtěch Lambert, executive director z LCG New Media.





Jaký je tedy ten správný recept pro firemní TikTok? Poslouchejte další díl podcastu Podnikatel+