Hospody, hotely či cestovky mohou žádat o kompenzace. Jaké podmínky musí splnit?

Jaké obory mají nárok

Žádat mohou podnikatelé z vybraných oborů, kterým kvůli pandemii koronaviru poklesly během rozhodného období tržby alespoň o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 (případně 2018).

Jedná se odvětví rozdělené do dvou skupin (upřesněny jsou v Příloze 6 Výzvy):

stravovací služby, krátkodobé a rekreační ubytování, prádelny, cestovní agentury a kanceláře organizování sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb

Co je rozhodné období

Pro restaurace, hotely či cestovky je rozhodné období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Pro provozovatele veletrhů či eventové agentury jde o období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022

Pokud podnikatelská činnost spadá do obou skupin, může si podnikatel za rozhodné období zvolit buď období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, nebo období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Co je srovnávací období

Propad tržeb se porovnává s tzv. srovnávacím obdobím. Restaurace, hotely či cestovky si jako srovnávací období mohou vybrat buď období od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019, či od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2018.

Žadatel, který zahájil svůj provoz či podnikatelskou činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. listopadu 2019, či žadatel, jehož podnikatelská činnost byla jak v období od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019, tak v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2018 utlumena z důvodu relevantní skutečnosti (zejména mateřská dovolená, doba čerpání rodičovského příspěvku, dlouhodobá nemoc, přerušení provozování živnosti či jiné podobné překážky), si jako srovnávací období může zvolit jakékoli dva po sobě jdoucí měsíce od 1. listopadu 2019 do 31. října 2021.

Provozovatelé veletrhů či eventové agentury si mohou vybrat buď období od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020, či od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019. I zde platí, že žadatel, který vznikl, a/nebo zahájil svůj provoz či podnikatelskou činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. listopadu 2019, či žadatel, jehož podnikatelská činnost byla jak v období od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020, tak v období od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019 utlumena z důvodu relevantní skutečnosti (zejména mateřská dovolená, doba čerpání rodičovského příspěvku, dlouhodobá nemoc, přerušení provozování živnosti, či jiné podobné překážky), si jako srovnávací období může zvolit jakékoli čtyři po sobě jdoucí měsíce od 1. listopadu 2019 do 31. října 2021.

Jak doložit pokles tržeb

Výsledky hospodaření budou podnikatelé prokazovat na základě upraveného výkazu zisku a ztráty sestaveného za rozhodné období podle požadavků uvedených v Příloze 2 Výzvy. Nepokrytými náklady se rozumí ztráta, snížená o poskytnuté či očekávané dotace z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, podporu typu Antivirus a další dotace na náklady/výdaje zahrnuté do upraveného výkazu zisku a ztráty.

Jaké jsou další podmínky pro oprávněnost žadatele

Obrat z podporované podnikatelské činnosti v roce 2019 (nebo 2018) činil více než 50 % z celkového obratu z podnikatelské činnosti.

Ke dni 31. prosince 2019 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č.651/2014, případně byl mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci.

Pokud mu byla poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí dotace tuto podporu splacenou.

Není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 daňového řádu nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků ministerstva financí či opatření ministerstva práce a sociálních věcí. Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.

Není v likvidaci.

Ke dni podání žádosti soud nerozhodl o úpadku podnikatele dle insolvenčního zákona s výjimkou úpadku, kdy soud mezi 1. 1. 2020 a dnem podání žádosti povolil reorganizaci.

Ke dni podání žádosti soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku.

Ke dni podání žádosti podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

Není subjektem figurujícím na sankčních seznamech Evropské unie vedených v souvislosti s protiprávní činností Ruské federace a Běloruské republiky vůči Ukrajině.

Žadatel dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše na jednoho žadatele dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise (celková výše podpory nepřesáhne 10 milionů EUR na jeden podnik).

Kolik činí výše podpory

Výše podpory činí pro hospody, hotely a cestovky 50 % nepokrytých nákladů za rozhodné období (maximálně 1,5 mil. Kč) a pro eventové agentury a organizátory veletrhů 70 % nepokrytých nákladů za rozhodné období (maximálně 3 miliony Kč).

Se kterými kompenzacemi lze podporu kombinovat

Podporu z Programu za stejné období nelze kombinovat s podporou z programu COVID 2022 – Sektorová podpora, COVID – Adventní trhy a COVID BUS. Podpora typu Antivirus či Kompenzační bonus nevylučuje možnost u stejného žadatele podat žádost i ve Výzvě. O výši těchto podpor však musí podnikatel snížit prokázanou ztrátu.

Odkdy dokdy lze žádat a jak

Žádosti lze podávat od 31. března 2022 do 17. května 2022 skrze AIS MPO.

Co všechno musí obsahovat žádost

Žádost musí obsahovat především:

název, adresu sídla a identifikační číslo žadatele

bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora

název a adresu poskytovatele (systém generuje automaticky)

požadovanou částku podpory

účel, na který chce žadatel podporu použít (systém generuje automaticky)

lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo (systém generuje automaticky)

identifikaci Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána (systém generuje automaticky)

Pokud je žadatel právnickou osobou, musí též žádost obsahovat informaci o identifikaci:

osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci (prokura nevyžaduje zmocnění);

o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy;

osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

K žádosti je nutné do systému přiložit i následující povinné přílohy: