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Гроші за відкриття рахунку. Українці можуть отримати до 7500 крон

Redakce
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Doba čtení: 4 minuty
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Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Як символ допомоги тисячні внески розподіляються на нещодавно відкриті рахунки чотирьох чеських банків. Що потрібно для відкриття рахунку і які бонуси отримають нові клієнти?

Із загальної кількості майже 30 чеських фінансових установ, що пропонують банківські платіжні послуги, лише чотири банки запропонували українським біженцям фінансовий бонус на додаток до відкритого рахунку: Česká spořitelna, Československá obchodní banka (ČSOB), Komerční banka та Raiffeisenbank (лише в обмежений час в рамках акції).

Для відкриття рахунку громадянину України потрібен лише один документ, що посвідчує особу, тобто або паспорт з відміткою візи, або українське „посвідчення особи“, на якому є текст латинськими літерами.Як це конкретно з кожним банком, ми розповімо нижче. Також знадобиться номер телефону та адреса електронної пошти. Необхідно прийти у відділення банку особисто, щоб банк міг підтвердити особу. Відкрити рахунок можуть тільки люди старше 18 років.

Co se dozvíte v článku

Яка поточна пропозиція?

Česká spořitelna – макс. 3000 CZK

Документи для відкриття рахунку

  • Український заграничний паспорт,
  • або картка посвідчення особи громадянина України (Паспорт громадянина України).

Фінансовий бонус

  • 6× 500 CZK

Умови бонусу

  • Після відкриття рахунку банк Spořitelna зарахує власнику щомісячний бонус у розмірі 500 крон, якщо в тому ж місяці на рахунок надійде щонайменше 2500 крон. Цей бонус може отримати власник рахунку 6 місяців поспіль. Всього банк заплатить в цілому 3000 крон за кожен відкритий рахунок.

Власник рахунку має можливість отримати свої перші гроші від Бюро праці, яке надає кожному заявнику гуманітарну допомогу в розмірі 5000 крон на місяць. Біженці можуть отримувати цю пільгу повторно протягом наступних місяців, але вони завжди повинні надавати підтвердження суми свого доходу.

Крім того, банк Spořitelna не знімає з біженців за вхідні або вихідні платежі в Україну і є доступний інтернет-банкінг англійською мовою. Для спілкування українською мовою банк Spořitelna має своїх операторів, які зв'язуються з новим клієнтом після введення свого номера телефону на сайті банку.

СТАТТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Читайте статті, які призначені для новоприбулих Українців. Статті публікуються чеською та українською мовами. Для цих цілей ми створили спеціальний український розділ, де статті є виключно українською мовою. Якщо у вас є підказка щодо вмісту, не соромтеся звертатися до нас електронною поштою: press@podnikatel.cz

ČSOB – 2500 CZK

Документи для відкриття рахунку

  • заграничний паспорт громадянина України,
  • або посвідчення особи громадянина України та дійсна віза, отримана в реєстраційному центрі (зелений документ),
  • або посвідчення особи громадянина України та документ про перетин кордону, „толерований на території“ (червоний документ).

Фінансовий бонус

  • 2500 крон одноразово

ČSOB має повну інформацію для біженців українською мовою, тільки інтернет-банкінг чеською або англійською мовами. Також є можливість скористатися спеціальною телефонною лінією 800 200 290 з українськими операторами. Банк додає на новий рахунок одноразовий внесок у розмірі 2500 крон без будь-яких додаткових умов його оплати.

Банк не зніматиме комісію за зняття коштів з банкоматів з українськими картками (однак не гарантує, що зняття коштів українською стороною не стягуватиметься).

Komerční banka – 2000 CZK

Документи для відкриття рахунку

  • Біометричний заграничний український паспорт,
  • печатка поліції прибульців з адресою проживання в Чехії,
  • або прикордонний папір з адресою проживання в Чехії.

Фінансовий бонус

  • 2000 крон одноразово

Komerční banka надає внесок у розмірі 2000 крон на відкритий рахунок. Вихідні платежі в Україну безкоштовні. Всі платежі в Чеській Республіці та платежі SEPA в межах ЄС також безкоштовні.

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ČESKY: Peníze za otevření účtu. Ukrajinci mohou získat až 7500 korun

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Autor článku

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Redakce

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