Hudba na sociálních sítích? Poradíme, jak na ni legálním způsobem

Pozor na hudbu nabízenou sociálními sítěmi

Jak zdůrazňuje v jednom z 365 tipů Daniel Dočekal, to, co Instagram a TikTok nabízí v editorech pro Reels nebo Stories, je určeno k osobnímu použití, nikoliv komerčnímu. Pro firemní účty (a profesionální účty) je ale k dispozici Facebook’s Sound Collection (Smluvní podmínky Kolekce zvuků), kde je možné dostupné skladby bezpečně používat v Reels i Příbězích, včetně využití pro obchodní účely (reklamu), radí s tím, že TikTok má nabízenou hudbu jasně a přehledně rozdělenou na obecnou (general) knihovnu a komerční (TikTok’s Commercial Music Library). Z té první na firemním účtu nemůžete použít nic, co nemáte koupené. Z té druhé můžete, ale musíte si dát pozor na to, abyste vybrali hudbu podle země, kde je licenčně dostupná. Každá ze skladeb je doprovázena informacemi o možnostech použití. Jak upřesňují odborníci ze společnosti ShortPro, tato knihovna zvuků od TikToku je určená pro všechny účty, které využívají TikTok k marketingu – tj. firmy, které využívají organický dosah. Dále také pro placené reklamy, sponzoring, různé propagace včetně partnerství s influencery. Spadají sem také státní organizace, vyjmenovávají.

Práva si můžete sjednat i sami

Advokát Ondřej Drachovský, trvale spolupracující se společností ZVOLSKÝ ADVOKÁTI, na Advokátním deníku vysvětluje, že stejně jako ostatní velké sociální sítě uzavřela i skupina Meta s nositeli práv (respektive s kolektivními správci) smlouvy o užití a zpřístupňování hudby na svých platformách, tedy na Facebooku a na Instagramu). Tyto smlouvy však nejsou veřejně přístupné, takže obsah a rozsah poskytnutých práv není znám a na samotné uživatele se vztahuje jen nepřímo. Dále opět připomíná, že takzvanou velkou knihovnu nelze používat k jiným než soukromým účelům.





Doporučuje však, aby si podnikatel nebo influencer obstaral příslušná práva sám. Pravidla společnosti Meta stanovují: Za obsah, který zveřejníte (včetně hudby obsažené v takovém obsahu), nesete výhradní odpovědnost. Žádné ustanovení v těchto smluvních podmínkách nepředstavuje naše schválení s ohledem na jakékoli použití hudby v libovolném z našich produktů. Z toho plyne, že pokud chce kdokoli použít velkou knihovnu ke komerčním účelům, může buď požádat o licenci od držitelů práv (obvykle velmi drahou), nebo si stáhnout hudbu z licencovaných hudebních knihoven.

Na serveru Podnikatel.cz jsme také dříve popisovali cestu, jak se vyhnout problémům s autorskými právy. Hudbu můžete vybrat z knihoven, které nabízejí hudbu k využití bez licenčního poplatku (royalty free). A to buď zdarma, nebo za menší poplatek. K takovýmto databázím patří například Bensound, Freeplay Music, Audio jungle, Storyblocks Audio nebo Zvuková knihovna portálu YouTube.

Podle čeho vybírat hudbu?

Podle Šárky Práškové, Social Media Specialist z agentury Advisio, správný výběr hudby může mít pozitivní vliv na video a na jeho atraktivitu. Pamatujte na cílovou skupinu, nezapomeňte zohlednit styl a emoce, které má video zdůraznit, upřesňuje, na co se při výběru zaměřit. Využití populární hudby vám může pomoci zaujmout více sledujících, ale je třeba brát v potaz autorská práva. Výběr je pouze na vás a je potřeba myslet na to, že každý má jiné preference, doplňuje.





Jak je to s hudebními ukázkami?

Může se stát, že v připravovaném videu chcete použít například známou filmovou hlášku nebo hudební úryvek či ukázku. Jak podotýká na blogu Ondřej Preuss z týmu Dostupného advokáta, není to vždy jednoznačné, ale na takové video by se dala vztáhnout zákonem umožněná “citace autorského díla”.

Podle její definice do práva autorského nezasahuje ten, kdo:

užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,

užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,

užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu.

V takovém případě nelze ovšem pochopitelně použít dílo celé či jeho většinu (nelze takto například využít celou písničku či filmovou hudbu). Rovněž je vždy nutno uvést, je-li to možné, jméno autora a název díla, radí dále s tím, že když nesplníte podmínky citace dle autorského díla, bude se jednat o takzvané neoprávněné užití cizího díla. V takovém případě budou dotčení autoři oprávněni uplatnit proti vám postup autorského zákona, zdůrazňuje.

Jaké hrozí pokuty a postihy?

Co se týče pokut, Ondřej Drachovský upozorňuje, že je potřeba rozlišovat mezi porušením autorských a souvisejících práv na straně jedné a porušením smluvních podmínek společnosti Meta na straně druhé. Pokud influencer nebo jiný uživatel poruší zásady společnosti Meta tím, že použije hudební titul z velké knihovny ke komerčnímu účelu, může Meta předmětný příspěvek smazat a za určitých podmínek také (trvale) zablokovat celý účet. Naopak nositel autorských či souvisejících práv (popř. kolektivní správce) může po influencerovi nebo jiném uživateli požadovat mimo jiné to, aby hudbu nepoužíval, aby smazal předmětný příspěvek, a často dokonce aby zaplatil poměrně vysokou peněžní částku. Patrně nejhorší zprávou je, že Meta dává od komerčních příspěvků ruce pryč a rozhodně vás nebude bránit v případě, že se na vás obrátí nositelé práv, resp. příslušní kolektivní správci, uzavírá.