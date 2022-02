Hypotéky jako luxus. Dosáhnou na ně i podnikatelé, nebo mají smůlu?

Jaká je poptávka?

Michal Teubner, zodpovědný za Brand Strategy and Communication v Komerční bance, říká, že u hypoték pro živnostníky je potřeba rozlišovat, zda jde o financování vlastního bydlení (zde je využíván standardní hypoteční úvěr), nebo je záměrem investice do nemovitosti určené k podnikání. Tam lze využít produkt Profi hypotéka. Tato možnost je však využívána velmi málo a klienti potřeby financování řeší převážně prostřednictvím Profi úvěru, dodává. Podle Petry Kopecké, manažerky externí komunikace z Raiffeisenbank, se poptávka po hypotékách dá definovat jako standardní stav. Je stále vysoká a poměr žádostí podnikatelů nevybočuje z obvyklých standardů.

Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz uvádí, že ze strany OSVČ zájem neupadá a zájem nezastavila ani covidová doba. V rámci posuzování příjmů však mohou být banky stále obezřetnější, protože jsme na konci roku 2021 a klient bance předkládá poslední zdokumentované příjmy za rok 2020, to jsou ovšem skoro jeden rok staré příjmy. Banky nadále zohledňují obor podnikání, který podnikatele živí, a to s ohledem na měnící se proticovidová opatření a s ohledem na udržitelnost dlouhodobého příjmu, doplňuje.

Je na hypotéku správný čas?

Veronika Hegrová zdůrazňuje, že určitě není na co čekat, protože úrokové sazby letí vzhůru a od dubna 2022 vejdou v platnost nová opatření. Zároveň rok 2021 je prvním rokem, kdy se mohly OSVČ přihlásit k paušální dani, metodika na výpočet nového typu danění ovšem není v bankách zatím známá. Není jasné, jak se bude příjem uznávat a vypočítávat. Do konce 3/2022 budou banky stále uznávat daňové přiznání za rok 2020, kde paušální daň nebyla ještě uplatňována. To je o důvod víc, proč by neměli podnikatelé čekat a vyřídit si hypotéku co nejdříve, radí dále.

Také Petra Kopecká si myslí, že správná doba na hypotéku je vždy. Úrokové sazby hypoték jsou dlouhodobě pod mírou inflace, dlužník si navíc může dělat daňové odpočty, tudíž není důvod si hypotéku nebrat, pokud na ni člověk má z hlediska příjmů a má nemovitost, kterou by chtěl financovat, popisuje. V Komerční bance jsou vždy připraveni pomoci klientům v jejich rozhodování, zejména pak v případě pořizování úvěrových produktů. Každý případ je však individuální a vychází především z konkrétních potřeb a možností klienta, především pak ze schopnosti plnit závazky vůči bance, podotýká Michal Teubner.

Nabídka živnostenských hypoték

Ve Fio bance speciální produkt, jako je hypotéka pro živnostníky, nemají, ale podnikatelé mohou požádat o klasickou hypotéku, kdy dokládají příjem z podnikání na základě rodného čísla. „Podnikatelskou“ alternativou je pak podnikatelský úvěr na IČ. Aktuálně nabízíme hypotéky se sazbou od 3,28 %. Zda budeme sazby nějak upravovat, bude záležet zejména na tržní situaci, upřesňuje tiskový mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek. Veronika Hegrová zmiňuje, že u hypoték pro OSVČ jsou sazby stejné jako pro zaměstnance s tím, že jediná Equa bank má přirážku na úrokové sazbě + 0,5 %, pokud se jedná o hypotéku pro podnikatele, kteří využívají nákladovou metodu.

Hypoteční banka poskytuje hypoteční úvěry pro FO a nabídka úrokových sazeb není řízena podle toho, zda je úvěruschopnost hodnocena u podnikatelů na základě daňových přiznání, anebo se jedná o žadatele, který je v zaměstnaneckém poměru. Žadatel může po splnění bankou definovaných podmínek získat konkrétní úrokovou sazbu bez ohledu na jeho zdroj příjmů, upřesňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí skupiny ČSOB. Jak potvrzuje Michal Teubner, v Komerční bance jsou u Profi hypotéky podmínky a úroková sazba stanovovány individuálně. U nás aktuálně nabízíme sazby od 4,19 %, uvádí Petra Kopecká.

Nabídka hypoték pro živnostníky Banka Produkt Výše úvěru Doba splatnosti Úroková sazba Česká spořitelna Úvěr na nemovitost (Komerční hypotéka) individuální 5–25 ket individuální ČSOB Rychlý úvěr až 4 miliony korun až 8 let individuální Equa bank Nemovitostní financování individuální individuální individuální Fio Americká hypotéka (typ pro podnikatele) 300 000 – 7 milionů korun 5–20 let od 3,28 % Komerční banka Profi hypotéka Až 5 milionů korun až 10 let individuální Raiffeisenbank Americká hypotéka na základě zástavní ceny nemovitosti a schopnosti úvěr řádně splácet 5–15 let od 4,19 %

Kolik dáte za poplatky?

Výhodou živnostenské hypotéky je možnost uplatnění úroků z úvěru v daňovém účetnictví. Náklady spojené s úvěrem jsou tedy daňově uznatelným nákladem.

Poplatky spojené s hypotékou pro živnostníky Banka Produkt Podání žádosti o úvěr Poskytnutí úvěru Změna podmínek z podnětu klienta Vedení úvěrového účtu (měsíčně) Česká spořitelna Úvěr na nemovitost (Komerční hypotéka) zdarma 0,75 %, min 15 000 Kč 0,3%, min 10 000 Kč 400 Kč ČSOB Rychlý úvěr zdarma 0,5 % z výše úvěru, min. 3 000 Kč minimálně 3 000 Kč 300 Kč Equa bank Nemovitostní financování zdarma individuální 5 000 Kč individuální Fio Americká hypotéka (typ pro podnikatele) zdarma zdarma 4 000 Kč zdarma Komerční banka Profi hypotéka zdarma 1 000 Kč + 0,6 % 1 000 Kč + 0,6 % 200–600 Kč (podle výše úvěru) Raiffeisenbank Americká hypotéka zdarma 0,5 % z poskytnuté výše úvěru, min. 4 000 Kč 5 000 Kč 250 Kč

Co přinesou nová opatření?

Jak bylo zmíněno výše, od začátku dubna 2022 se žadatelů o hypotéku dotknou nová opatření, o kterých rozhodla bankovní rada ČNB na základě nově získaných zákonných pravomocí. Poskytovatelé hypotečních úvěrů budou povinni dodržovat limity příjmového ukazatele DTI a ukazatele dluhové služby DSTI. Ukazatel DTI představuje celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu a bude ve výši 8,5 a 9,5 v případě žadatele mladšího 36 let.