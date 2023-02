I když už máte datovou schránku, daňové přiznání nemusíte podávat právě skrze ní

Klidně lze využít online finanční úřad, do kterého se lze přihlásit třeba prostřednictvím bankovní identity, či jiný způsob elektronického podání. Kdo navíc datovou schránku ještě nemá zpřístupněnou, může podat daňové přiznání v papírové podobě.

Datovky se zřizují skoro všem OSVČ

Od roku 2023 jsou nově datové schránky zřizovány všem podnikajícím fyzickým osobám, které jsou zapsány v zákonem stanovené evidenci či rejstříku. Týká se tedy těch, které mají IČO. Datové schránky se tak například nezřizují OSVČ, které se živí autorskými honoráři.

Datové schránky mají být ze zákona zřízeny také všem právnickým osobám, které je ještě neměly. Jedná se o právnické osoby, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.

OSVČ musí podávat přiznání elektronicky

S vlastnictvím datové schránky se pojí určité povinnosti. Podle § 72 odst. 6 daňového řádu totiž platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí formulářové podání učinit pouze elektronicky. To se týká i daňových přiznání.

Ačkoli sice musí OSVČ se zpřístupněnou datovou schránkou podat přiznání elektronicky, neznamená to, že musí použít právě datovou schránku. Možností, jak elektronicky podat přiznání, totiž existuje několik. Zároveň ale platí, že přiznání musí být podáno ve formátu XML.

Jaké jsou možnosti elektronického podání

Jak upřesňuje na svém webu finanční správa, možností elektronického podání existuje hned několik.

Online finanční úřad na Mojedane.cz

Online finanční úřad (DIS+) poskytuje autentizovaným uživatelům informace z osobních daňových účtů, veřejné části elektronických spisů vedených Finanční správou ČR a další informace pro plnění jejich daňových povinností. Pro přihlášení do DIS+ mohou poplatníci využít služby Identita občana, která umožňuje přihlášení pomocí mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, NIA, I. CA, moje ID, bankovní identity apod. Dále je možné se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, popř. pomocí přístupových údajů vydávaných finanční správou.

Elektronická podání pro finanční správu (EPO)

Aplikace EPO je elektronickou podatelnou orgánů finanční správy pro podání v daňových věcech. Pomocí aplikace EPO je možné odeslat podání bez uznávaného elektronického podpisu (a následně doručit na úřad tzv. e-tiskopis), s elektronickým podpisem pomocí aplikace ePodpisFS, popř. odeslat jej prostřednictvím DIS+ (aplikace Online finanční úřad), učinit podání s využitím přístupu se zaručenou identitou NIA – služba Identita občana, odeslat s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, popř. uložit k odeslání do datové schránky.

Datová schránka

Přiznání lze samozřejmě podat i prostřednictvím datové schránky. Podání doručovaná tímto způsobem musí být ve zveřejněném formátu a struktuře XML souboru.

Software třetích stran

Programy třetích stran, které umožňují vyplnění daňového podání na lokálním počítači a následné elektronické odeslání s použitím uznávaného elektronického podpisu nebo vytvoření XML souboru, který je následně možné načíst do aplikace EPO, zkontrolovat a odeslat, popř. uložit k odeslání do datové schránky.

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Online přiznání se lze naposledy vyhnout

Řada živnostníků se však letos (tedy přiznání za rok 2022) může ještě povinnému elektronickému přiznání vyhnout. Zřizování datových schránek probíhá postupně od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. Povinnost elektronické komunikace je přitom spojena se zpřístupněnou datovou schránkou. Jinými slovy, dokud OSVČ nemá datovou schránku zpřístupněnou, může klidně podat přiznání v papírové podobě.

Navíc je rozdíl mezi zřízením datové schránky a jejím zpřístupněním, které nastává až s prodlením po zřízení. Konkrétně platí, že datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením do ní, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů. Kdo chce podat přiznání papírově, může tak učinit i do dvou týdnů poté, co mu úřad datovou schránku zřídí a pošle mu přihlašovací údaje (nesmí ji však zpřístupnit přihlášením).

Pokud vám například byla datová schránka zřízena 23. února a vy jste ji zpřístupnili až 2. března, můžete do 2. března podat přiznání v papírové podobě. Vzhledem k tomu, že aktuálně má datovou schránku zpřístupněnou přibližně polovina OSVČ, stále se tak velká část OSVČ může elektronickému podání vyhnout. Na druhou stranu však rovněž platí, že ten, kdo podá přiznání elektronicky, má na něj o měsíc delší lhůtu a stačí, když jej odevzdá do začátku května.