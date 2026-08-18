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I v důchodu můžete skončit na nemocenské. Platí pro vás ale zvláštní pravidla

Jana Knížková
Dnes
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Starší muž v důchodovém věku leží v posteli, před sebou má na stolečku léky, budík a sklenici s vodou
Autor: Depositphotos.com
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Starobní důchod neznamená konec pracovního života. Senioři mohou dál pracovat a přivydělávat si, pokud jim to vyhovuje. Když ale během zaměstnání onemocní, pravidla pro nemocenské mají jednu důležitou odlišnost.
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Pobírání řádného starobního důchodu dnes neznamená, že člověk musí přestat pracovat. Pracující důchodce může dál chodit do zaměstnání nebo podnikat bez omezení. Z příjmů z práce či podnikání přitom odvádí příslušné daně a odvody. ČSSZ zároveň uvádí, že pracující důchodci mají nárok na slevu na pojistném. 

Pokud je senior zaměstnán a jeho zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění, vztahují se na něj při pracovní neschopnosti obdobná pravidla jako na ostatní zaměstnance. Rozdíl přichází především ve chvíli, kdy nemoc trvá delší dobu.

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První dva týdny platí zaměstnavatel

Když pracující senior onemocní a lékař ho uzná dočasně práce neschopným, v prvních 14 kalendářních dnech náleží zaměstnanci náhrada mzdy od zaměstnavatele. Teprve následně přichází na řadu nemocenské ze systému nemocenského pojištění. ČSSZ uvádí, že nemocenské náleží od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

U pracujícího starobního důchodce však platí zvláštní omezení.

Nemocenské nejvýše 70 dnů

Zatímco u ostatních zaměstnanců může nemocenské při splnění zákonných podmínek pokračovat podstatně déle, u poživatele starobního důchodu je podpůrčí doba zkrácena.

Podle informací informací ČSSZ činí nejvýše 70 kalendářních dnů při jedné dočasné pracovní neschopnosti a současně nejvýše 70 dnů v kalendářním roce. Nemocenské navíc může být vypláceno nejdéle do dne, kdy skončí zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění. 

To je důležitý rozdíl, na který by měli pracující senioři myslet. 

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Na pracujícího důchodce se nevztahuje ochranná lhůta

Další podstatný rozdíl se týká situace, kdy zaměstnání skončí. U běžného zaměstnance existuje za určitých podmínek ochranná lhůta, která u nemocenského činí zpravidla sedm kalendářních dnů po skončení zaměstnání. Jejím smyslem je chránit člověka pro případ, že onemocní krátce po skončení zaměstnání.

U poživatele starobního důchodu však tato ochranná lhůta neplatí. Nemocenské se vyplácí nejdéle do dne skončení zaměstnání a ochranná lhůta zde neexistuje. 

Prakticky to znamená, že pokud pracujícímu důchodci zaměstnání skončí, nemůže následně spoléhat na sedmidenní ochrannou lhůtu pro vznik nároku na nemocenské.

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Ne každá pracovní neschopnost automaticky znamená plné nemocenské

Zákon zároveň stanovuje situace, kdy se nemocenské krátí, případně na něj člověk vůbec nemá nárok.

Podle pravidel nemocenského pojištění například náleží nemocenské v poloviční výši za kalendářní den, pokud si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných či psychotropních látek, případně v souvislosti s úmyslným trestným činem nebo úmyslně zaviněným přestupkem.

Stejné krácení se týká také situace, kdy si člověk přivodí pracovní neschopnost v důsledku rvačky, pokud byl jejím účastníkem.

Naopak nárok na nemocenské vůbec nevzniká, pokud si pojištěnec dočasnou pracovní neschopnost úmyslně přivodí. Nárok nevzniká ani v případě, kdy pracovní neschopnost vznikne v době útěku z místa vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody.

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Na co si dát pozor?

Pokud tedy pobíráte starobní důchod a zároveň pracujete, je dobré pamatovat především na tři věci:

  • v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele,

  • od 15. dne můžete za splnění podmínek pobírat nemocenské,

  • nemocenské je u starobních důchodců omezeno maximálně na 70 kalendářních dnů, přičemž se zohledňuje i limit 70 dnů v kalendářním roce.

A ještě jedna důležitá věc: po skončení zaměstnání se na poživatele starobního důchodu nevztahuje běžná sedmidenní ochranná lhůta.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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