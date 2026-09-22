„Idiocie manažerismu.“ Češi na sítích nemilosrdně cupují předvolební marketing

Vyretušované tváře nebo generické slogany bez obsahu i pokusy o politický humor rozdělenou společnost spíše dráždí. Zjistěte, jak se z předvolební propagace stala přehlídka bizáru a co na to říkají experti na marketing.
Co se dozvíte v článku
Místo nabídek jen seznam, koho NEvolit
Volební kampaň vstoupila do své horké fáze. Už 9. a 10. října 2026 se uskuteční volby do obecních zastupitelstev a jedné třetiny Senátu. Ulice měst zaplavily billboardy a sociální sítě plní reakce na příspěvky kandidujících politiků. Atmosféra mezi voliči spíše připomíná frustraci.
Projíždím Prahou a koukám na to množství vesměs přiblblých volebních billboardů a uvědomila jsem si, že vlastně netuším, koho budu tentokrát volit. Vím, koho nevolit, ale to asi nestačí, co? zní příspěvek jedné uživatelky na X. Dále k tomu dodává:
Jako hesla typu Vrátíme park lidem, uděláme parkoviště, víc pytlíku na psí hovínka, byty mladým apod., mě spíš odpuzují. Protože buď blbost nebo neuskutečnitelná blbost.
Na to jí někteří odpovídají, že to mají podobně. Jeden zmiňuje, že je to jako by se předháněli, kdo nejvíc odradí voliče. Podle jedné uživatelky bohužel nabídka koho nevolit a koho nikdy nevolit násobně převažuje nabídku koho lze volit…
Volil bych nějaké ty, kteří tam nemají ty billboardy, radí v reakcích uživatel.
Já osobně nevolím podle billboardů, ale podle toho, kdo se jak na radnici chová, jak komunikuje s voliči, co prosazuje. To samé na magistrátu. Takže ta volba je jednoduchá, zvlášť když se dá kroužkovat napříč stranami, potvrzuje jeden z uživatelů.
Právě jsem absolvoval asi 70 km na skůtru napříč Prahou tam a zpátky. Takže jsem viděl prakticky všechny volební billboardy co to jde- Senát, magoš, městské části. A teda musím říct, jako boomer co dělal reklamu v dřevních dobách lepených storyboardů, že pokud je teda tohle to,… pic.twitter.com/QP5dOwiXjN— Ludek Stanek (@LudekStanek) September 16, 2026
Slogany pro gulag a retušovaní politici
Jiný uživatel se pozastavuje obecně nad samotnými slogany.
“Pro Prahu děláme první poslední.” “Dáme Praze tempo”. “Máme plán”. “Praha bude zase makat.” Takhle by šla inzerovat i stavba gulagu. Idiocie manažerismu — v Praze je každý Babiš. Řekněte mi někdo konečně, CO chcete dělat, píše.
Podle jedné odpovídající jsou to jen tupé předvolební výkřiky, co mají přitáhnout pozornost, ne přesvědčit. Další si myslí, že přitom Praha má tolik konkrétních témat, že by se na tom ty strany mohly pohodlně profilovat. Na to jedna uživatelka podotýká, jak na billboardu popsat agendu na magistrátu s tím, že v městských částech ty billboardy vypadají jinak – „Nová škola – splněno“ nebo „Ne tranzitu naší Prahou“.
I na billboard můžete napsat „víc míst na středních školách“, „dostavíme okruh“, „urychlíme výstavbu bytů“, „zakážeme cyklisty“, prostě _něco_, co by naznačilo vaše programové priority, vyjmenovává další uživatel.
Vidět to na netu je jedna věc, vidět to na vlastní oči druhá. Na vlastní oči je to ještě násobně horší. Debilnější vizuál tu snad za posledních 35 let nebyl. pic.twitter.com/2eo2Rg5blL— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) September 16, 2026
Další uživatelka na X přiznává, že si nemůže pomoct, ale když jde městem a vidí na každém sloupu billboardy a plakáty vyretušovaných a AI k dokonalosti dovedených regionálních politiků deklarujících splnit v komunálních volbách nesplnitelné, má strašnou chuť vzít mísu koblih a začít je na ty rozzářený obličeje vrhat.
První myšlenka teda byla vzít tlustý fix a nakreslit tam kosočtverce, doplnila.
Já mam vždycky sto chutí něco přimalovat fixou, ale všude jsou kamery a to si jako učitelka SŠ nelajznu, odpověděla s usměvavým emotikonem další uživatelka.
Zrovna dnes jsem přemýšlel, co je to vlastně za lidi. Dáš svůj vyretušovaný obličej na obří plakát, vedle zpravidla hloupého a plytkého sloganu a máš asi pocit, jakou to vzbuzuješ super důvěru, přidal další uživatel.
Kandidovat na primátora Prahy a dát si reklamu na ilegální billboard, tomu říkám majstrštyk. 🙈@portlik pic.twitter.com/qjBEE9Rh3E— Města pro lidi (@mestaprolidi) July 23, 2026
Jaroslav Poláček, volební manažer a zakladatel agentury PRodukujeme se věnoval větám, které v kampani nikoho nepřesvědčí. V článku vysvětluje, že fráze vzniká i tak, že kandidát mluví o tom, co ho zajímá, místo o tom, co trápí voliče.
Zdrojem programu má být dotazník, hospoda a schránky, ne brainstorming zastupitelů. Dobrý program se dá zpětně dohledat v odpovědích lidí od dveří, vysvětluje.
Motoristé vsadili na ironický odznak
Už v srpnu, záhy po startu venkovní reklamy Motoristů, se o jejich vizuálech se sloganem „ODVAHA JÍT PROTI SRSTI“ hovořilo na sociálních sítích. Lidé se nejčastěji pozastavovali nad spojením „jít proti srsti“ a řešili také zmínku „Hrozní jsme“. Ministr kultury Oto Klempíř tehdy billboard sdílel na svém profilu na X s tím, že jde o „jedinou volební kampaň, o které se mluví“ s tím, že jsou teprve na začátku.
V delším příspěvku na X jej hodnotil jeden z odborníků Jiří Hrebenar. Podle něj billboard Motoristů neprodává konkrétní řešení pro Prahu, ale prodává především identitu: Jsme odvážní lidé, kteří se odmítají podřídit. S tím, že volič nemá posuzovat program, ale poznat v Motoristech sám sebe – jako člověka údajně jdoucího proti proudu. Věnuje se také razítku „HROZNÍ JSME“, které je podle něj je komunikačně možná ještě důležitější než hlavní slogan. Připomíná totžiž certifikát kvality, ale obsahuje ironické sebeshazování.
Negativní označení protivníků si Motoristé přivlastňují a mění je v odznak skupinové příslušnosti, upřesnil.
Tenhle billboard Motoristů neprodává konkrétní řešení pro Prahu. Prodává především identitu: „Jsme odvážní lidé, kteří se odmítají podřídit.“ Volič nemá posuzovat program, ale poznat v Motoristech sám sebe – jako člověka údajně jdoucího proti proudu.— Jiří Hrebenar (@gisat) August 16, 2026
‼️❌‼️ Hlavní slogan „ODVAHA… pic.twitter.com/S8QRmfsZFc
František Brož, PR profesionál z agentury FYI Prague, k této kampani na LinkedInu mimo jiné uvedl, že jej bude zajímat, jak Motoristé rebelující linku rozvedou. Zatím to bere jako velice povedená hesla pro skupinu věrných a návrh toho, jak bude vypadat stranický merch.
Dovedu si představit, že mikinu „Hrozní jsme“ by si velká řada lidí oblékla se stejnou hrdostí jako jiní třeba triko s logem Ortelu, Che Guevarou, červenou kšiltovku nebo čepičku Staropramen ve tvaru pivní zátky, přiznal.
„Praha bude zase makat“ vyvolává hněv
Jeden z uživatelů sociální sítě X sdílel jeden z volebních plakátů s textem
Peníze Prahy Pražanům a
Praha bude zase makat s tím, že debilnější vizuál tu podle něj snad za posledních 35 let nebyl.
U nás je to něco podobného, týpci tam taky vypadají jako prodejci předražených hrnců. A dorazili to heslem, kde mají „výsledky“, když reálně sedí v zastupitelstvu od roku 2014, ale reálně mají akorát kecy v opozici, odpovídá mu jiný uživatel. Další přidává:
Už jsem to tady psala, já mám podezření, že se rozhodl rozložit sektu ANO zevnitř. A jestli bude vyhlášena sbírka pro jeho PR, tak já sektě poprvé v životě přispěju. Ani génius neudělal pro znemožnění sekty v Praze víc.
Jdu si tak po Hořovicích… a najednou na mě vyskočí tenhle billboard. 🤦♀️— Monika Kodet🇨🇿🇺🇦🇦🇺HELP4UA (@KodetMonika) September 16, 2026
„BUDEME MAKAT!“
Dívám se na tuhle trojku a nějak si je při tom „makání“ nedokážu představit. 😅
Ale třeba mám jen malou fantazii. 😂 pic.twitter.com/JNG3qLYEwn
Jeden z uživatelů se pozastavuje nad spojením zase makat s tím, že jej to vyloženě uráží.
Jakože v Praze nemakáme? Nebo nás naženou dělat metro? ptá se.
Co vizuál, ale to heslo, to je jak kdyby se Pražané flákali a zbytek republiky na ně dělal, dodává další.
I v Ově jsou líný mr*ky… Ostraváci z kaváren do polí a továren, sdílel další uživatel s fotkou billboardu z Ostravy.
Pokaždé, když takové sdělení míjím, nemohu se zbavit dojmu, že Praha bude zase Makak. Vzhledem k zadavateli to dává smysl. pic.twitter.com/qhjKmiKtdr— Jiří Padevět (@padevetjiri) September 14, 2026
Když Jablonec hlídá Liberec
Řada politických stran má své volební materiály přizpůsobené lokalitě. Mění se na nich tak nejen tvář strany, ale také dané město. To se stalo osudné nejen straně SPD. Jejich liberecký kandidát tak garantoval lidem z Jablonce nad Nisou bezpečný Liberec a naopak Jablonečák sliboval bezpečný Jablonec Liberečanům. Na Facebooku na to upozornil Ondřej Petrovský kandidující v Liberci za stranu Zelených.
Pod příspěvkem se objevilo několik komentářů jako například:
Tak pokud tím billboardem zároveň prohlašujete, že si vezmete všechny ty občany co bydlí v centru k sobě domů tak Vás jdu volit, jen tak dál. Nebo:
Asi tím, že se odstěhuje do Liberce, garantuje bezpečný Jablonec. Inu, Slováci taky svého casu exportovali (o)ž(e)havé zboží. A:
Bydlet v Liberci, tak se začínám bát. Nemyslí Bezpečný Jablonec = žádný Liberec?
Nebude to počátek války mezi JBC a LBC ???? směje se další a jiný uživatel se smíchem odpovídá:
Tak třeba SPDáci plánujou sloučení JBC a LBC a přejmenovat na Jaberec… No hlavně, když bude bezpečno.
Milý pane Petrovský. Díky moc za takovou reklamu. Nedokážete si představit, kolik sdílení vaše zpráva měla. Jste lepší než kdejaká reklamní agentura, napsal Petrovskému v komentářích jeden z protagonistů billboardu.
Jak informoval server Novinky.cz, zástupci SPD přičítají chybu tomu, že je opakovaně odmítla řada grafiků s tím, že grafické návrhy pro SPD zpracovávat nebudou. A tak na poslední chvíli hledali, kdo by billboardy vyrobil. Novinky.cz dále zmiňují, že tato záměna nebyla jediná, což potvrdil i jeden z komentářů na Facebooku:
V Olomouci máme taky plakáty SPD Šumperk. Prostě bizár za bizárem.
Tato reklama v rámci voleb v Ostravě bude jistě fungovat...🤦🏻😹😹😹 pic.twitter.com/NMCS8oOafb— Petr Novák (@PetrNov95968147) September 21, 2026
Místo serióznosti rap a herci
Hejtman Jihomoravského kraje Jiří Grolich v rámci své kandidatury do Senátu přišel v poslední době s vtipnými videi. V nich odlehčenou formou představuje jak sebe, také svůj program. Jedním z videí je „NEJHORŠÍ VOLEBNÍ SONG EVER“.
@hejtmangrolich
22/34 NEJHORŠÍ VOLEBNÍ SONG EVER. Nic horšího už neuvidíte.♬ původní zvuk - Jan Grolich
Na tento obsah jsou na sociálních sítích rozporuplné reakce. Zatímco pro některé je Grolich k smíchu a měl by vystupovat seriózněji, jiné to baví a fandí mu. Například na TikToku se ptají, kdy bude píseň na Spotify a hodnotí píseň jako chytlavou a
tak hroznou, až je dobrá.
Nevím celý klip na mě působil divně. Určitě to zaujme mladé lidi, ale ti volí spíše piráty. Ti starší si jen budou klepat na čelo, zní jeden z komentářů na X. Podle dalšího uživatele se lidé smáli tomu, jak je trapný, a proto si musí jako každý správný trapák svou trapnost chválit sám.
Ale je pravda, že jste jako nový lidovec trapný fakt nově, doplnil.
Já se nechci smát, chci aby politik řešil důležitý věci a byl důstojným zástupcem. Ne, aby ze sebe dělal idiota a šaška na videu, přidal se další.
Marketingový odborník Pavel Vaníček si myslí, že hejtmanovi je tenhle styl blízký, má takový humor a na videích je vidět, že se bavil. Ale hlavně díky tomu se poselství dostává k novým cílovkám.
Zmíněnou „chcimírovou“ paní bych taky bez videa asi na sítích těžko potkal. Za mě to funguje a navíc tenhle volební hit mi fakt stylově sedí, uvedl na svém LinkedIn profilu.
Zdeněk Šarapatka, kandidát do Senátu za TOP 09 v Praze 5 a 13, do svého volebního videa nazvaného PATKA obsadil známé herce jako je Petr Čtrtníček, Václav Marhoul, nebo Milan Šteindler.
Studio Kamarád uvádí strhující drama: PATKA— zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) September 21, 2026
Hrají: Kristýna Frejová, Petr Čtrtníček, Václav Marhoul, Milan Šteindler, Zdeněk Šarapatka a....patka.
Režie: Milan Šteindler
Vyrobeno v Ateliéru Los Atelieros Strahov 2026 pic.twitter.com/P8K5sfwXmH
Podle některého je video originální, skvěle a jedinečné, jiní jej hodnotí jako bizár.
To je blbé, to se bude lidem líbit, myslí si na X.
Ježiš, kdyby se vratil do politiky humor. Ten chytrý a laskavý, pozdechuje si další uživatel. Jiný se zamýšlí nad tím, proč politici nikdy nepochopí, že když se spojí s kulturní frontou, tak to má přesně opačný efekt jejich snažení. Podle něj to ublíží jak jim, tak těm angažovaným umělcům a platí to zhruba od dob anticharty.
Ufff, teda unese ten senát takovou míru originality a humoru? ptá se uživatelka v závěru.