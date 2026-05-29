Podnikatel.cz  »  Marketing

Igráček, Pribináček či Jar. Socialistické retro značky stále dobývají český trh

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Po roce 1989 si řada lidí říkala, že socialistické značky brzy skončí v propadlišti dějin. Opak je však pravdou a řada retro značek slaví úspěchy do dnešních dnů.

Daří se například Igráčkovi, Pribináčku, Jaru či Čtyřlístku. Na socialistické retro značky, které u Čechů stále letí, se zaměřil nový díl podcastu Teorie bulharské konstanty.

Co se dozvíte v článku
  1. Igráček slaví padesátiny
  2. Pribináček měl nejlepší product placement
  3. Jar se stal synonymem pro saponát
  4. Co dalšího zaznělo v novém díle serveru Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:

Igráček slaví padesátiny

Jen málokdo narozený před rokem 1989 se nesetkal s legendární hračkou Igráčkem, který vznikl v roce 1976 podle německého panáčka Playmobil, který nebyl ve východním bloku k dostání. Šlo o malou plastovou figurku, která představovala nějaké povolání (policista, doktor, zemědělec apod.) a ke které patřily i různé stroje a nástroje. Figurky měly pohyblivé ruce, nohy (spojeně v oblasti kyčelních kloubů) a hlavu, která šla otočit dokola. Úplně prvním Igráčkem se stal zedník. Brzy poté následovali kuchař, stavbař či kominík a každý rok přibývaly zhruba čtyři nové modely. Celkově vyšlo okolo padesáti druhů Igráčků.

Ze Čtyřlístku se málem stala komunistická propaganda. Zachránil ho Bobík
Ze Čtyřlístku se málem stala komunistická propaganda. Zachránil ho Bobík
0:00/

Po roce 1989 se na trh dostalo mnoho hraček ze západu a o Igráčky přestal být zájem. Značka Igráček ale nakonec zaznamenala velkolepý návrat, kdy ji zakoupila společnost Efko, český výrobce her a hraček. K letošním padesátinám plánuje firma uvést na trh postavu Igráčka dítěte, konkrétně předškoláka. Objeví se v několika nových položkách – od samostatných postaviček kluka a holky až po rodinu jedoucí autem na výlet. Vedle toho společnost Efko k padesátému výročí připravila také nové velké expediční sety MultiGO Prehistoric a Egypt, ve kterých Igráčci vystupují jako paleontologové a archeologové.

Chceme tím ukázat, že Igráček už dávno není jen figurka profesí, ale že v sobě může nést i dobrodružství, příběh a objevování. Kdybych to měl říct úplně jednoduše, naším cílem je, aby si Igráček zachoval to, co na něm mají lidé rádi, ale zároveň aby měl co nabídnout i dnešním dětem. Máme také v plánu Adventní kalendář s Igráčkem, chtěli bychom ho stihnout na letošní vánoc, doufáme že se to podaří, upřesnil serveru Podnikatel.cz Miroslav Kotík, CEO EFKO-Karton.

Pribináček měl nejlepší product placement

Dějiny Pribináčka se začaly psát po druhé světové válce, kdy v roce 1947 uvedla společnost Pribina na trh čerstvý vydatný mléčný dezert, který měl dětem v poválečném období poskytnout chutnou a hodnotnou výživu plnou vápníku. Krém se prodával v kelímcích s názvy Eva, Bivoj, Perla a Mocca a brzy získal, nejen u dětské populace, na oblibě. Zlom však nastal až v roce 1954, kdy se dezert začal vyrábět dle receptury, která se využívá dodnes. V tom samém roce navíc krém získal své legendární jméno Pribináček. Současně též vznikl reklamní slogan “Pramen zdraví z Posázaví”, který, stejně jako Pribináček, vydržel až do současnosti. 

Oblibě Pribináčků později napomohl známý film Oldřicha Lipského z roku 1977 Ať žijí duchové. Ve filmu se odehraje scénka, kde děti chtějí po vedoucím samoobsluhy knihu stížností, protože “nejsou Pribiňáky”. Ve filmu navíc zazněla píseň Jaroslava Uhlíře “Pramen zdraví z Posázaví”, ve které se zpívá o blahodárnosti mléčných výrobků. Jen stěží by někdo jiný zajistil společnosti Pribina lepší reklamu.

MM26_NL

Pribináček letos slaví 60. narozeniny. Podívejte se, jak se měnil v průběhu času Přečtěte si také:

Pribináček letos slaví 60. narozeniny. Podívejte se, jak se měnil v průběhu času

Jar se stal synonymem pro saponát

Na výrobě nového saponátu se sice začalo pracovat již v roce 1955, k zaregistrování Jaru jako ochranné známky prvního československého tekutého saponátového prostředku k mytí nádobí ale došlo až v roce 1959. Na pulty obchodů se Jar dostal v roce 1960 a hned získal na oblibě. Šlo totiž o revoluční novinku, jelikož se k mytí nádobí do té doby používaly pouze prostředky v prášku. Kromě toho, že Jar disponoval skvělými odmašťovacími schopnostmi, měl i dezinfekční účinky. Někteří zákazníci tak Jar dokonce využívali i k čištění domácnosti.

V roce 1991 zakoupila Rakonu americká firma Procter&Gamble a zkraje to vypadalo, že dny Jaru jsou sečteny. Obchody zaplavily zahraniční mycí prostředky a sám majitel Jaru se chtěl spíše zaměřit na svůj dřívější výrobek Fairy Ultra. Jenže firma brzy zjistila, že Jar zůstává pro Čechy první volbou při výběru saponátu a začala Jar, u kterého se změnila receptura i technologie výroby, propagovat. Že to byl krok správným směrem, ukázala následující léta a ukazuje se to dodnes. 

Víte, jak vznikl název Jaru? Podívejte se, jak se mycí prostředek měnil v čase Přečtěte si také:

Víte, jak vznikl název Jaru? Podívejte se, jak se mycí prostředek měnil v čase

Co dalšího zaznělo v novém díle serveru Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:

  • Jaký je skutečný vztah mezi Igráčkem a Playmobilem?
  • Proč měl Pribináček kdysi trvanlivost jen několik dnů?
  • Jak Bobík zachránil Čtyřlístek před ideologickými zásahy?
  • Proč se z názvu Jar stalo obecné označení prostředku na nádobí?
  • Čím byla Seva výjimečná oproti jiným stavebnicím?
Zdroj: Youtube.com
Seriál: Teorie bulharské konstanty
Přečtěte si všechny díly seriálu Teorie bulharské konstanty nebo sledujte jeho RSS

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Igráček, Pribináček či Jar. Socialistické značky stále dobývají český trh

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Obléká ženy, teď pro ně otevřel posilovnu bořící stereotypy

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Rodičovská za 400 tisíc: Výkřik do tmy, který porodnost nezachrání

Novela posílí práva velkých developerů na úkor spotřebitelů

Slavný Brooklynský most se stal osudným jeho projektantovi

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Biologická léčba dala mámě tří dětí šanci neztratit zrak

Změny v DPH od roku 2027: konec Lex Ferrari i výhody pro věřitele

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Polovina internetového provozu jde šesti společnostem „MAMAAN“

Uvnitř největšího bezemisního závodu Schneider Electric v Evropě

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá týden. Kde se změnila?

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).