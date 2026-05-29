Igráček, Pribináček či Jar. Socialistické retro značky stále dobývají český trh

Daří se například Igráčkovi, Pribináčku, Jaru či Čtyřlístku. Na socialistické retro značky, které u Čechů stále letí, se zaměřil nový díl podcastu Teorie bulharské konstanty.
Igráček slaví padesátiny
Jen málokdo narozený před rokem 1989 se nesetkal s legendární hračkou Igráčkem, který vznikl v roce 1976 podle německého panáčka Playmobil, který nebyl ve východním bloku k dostání. Šlo o malou plastovou figurku, která představovala nějaké povolání (policista, doktor, zemědělec apod.) a ke které patřily i různé stroje a nástroje. Figurky měly pohyblivé ruce, nohy (spojeně v oblasti kyčelních kloubů) a hlavu, která šla otočit dokola. Úplně prvním Igráčkem se stal zedník. Brzy poté následovali kuchař, stavbař či kominík a každý rok přibývaly zhruba čtyři nové modely. Celkově vyšlo okolo padesáti druhů Igráčků.
Po roce 1989 se na trh dostalo mnoho hraček ze západu a o Igráčky přestal být zájem. Značka Igráček ale nakonec zaznamenala velkolepý návrat, kdy ji zakoupila společnost Efko, český výrobce her a hraček. K letošním padesátinám plánuje firma uvést na trh postavu Igráčka dítěte, konkrétně předškoláka. Objeví se v několika nových položkách – od samostatných postaviček kluka a holky až po rodinu jedoucí autem na výlet. Vedle toho společnost Efko k padesátému výročí připravila také nové velké expediční sety MultiGO Prehistoric a Egypt, ve kterých Igráčci vystupují jako paleontologové a archeologové.
Chceme tím ukázat, že Igráček už dávno není jen figurka profesí, ale že v sobě může nést i dobrodružství, příběh a objevování. Kdybych to měl říct úplně jednoduše, naším cílem je, aby si Igráček zachoval to, co na něm mají lidé rádi, ale zároveň aby měl co nabídnout i dnešním dětem. Máme také v plánu Adventní kalendář s Igráčkem, chtěli bychom ho stihnout na letošní vánoc, doufáme že se to podaří, upřesnil serveru Podnikatel.cz Miroslav Kotík, CEO EFKO-Karton.
Pribináček měl nejlepší product placement
Dějiny Pribináčka se začaly psát po druhé světové válce, kdy v roce 1947 uvedla společnost Pribina na trh čerstvý vydatný mléčný dezert, který měl dětem v poválečném období poskytnout chutnou a hodnotnou výživu plnou vápníku. Krém se prodával v kelímcích s názvy Eva, Bivoj, Perla a Mocca a brzy získal, nejen u dětské populace, na oblibě. Zlom však nastal až v roce 1954, kdy se dezert začal vyrábět dle receptury, která se využívá dodnes. V tom samém roce navíc krém získal své legendární jméno Pribináček. Současně též vznikl reklamní slogan “Pramen zdraví z Posázaví”, který, stejně jako Pribináček, vydržel až do současnosti.
Oblibě Pribináčků později napomohl známý film Oldřicha Lipského z roku 1977 Ať žijí duchové. Ve filmu se odehraje scénka, kde děti chtějí po vedoucím samoobsluhy knihu stížností, protože “nejsou Pribiňáky”. Ve filmu navíc zazněla píseň Jaroslava Uhlíře “Pramen zdraví z Posázaví”, ve které se zpívá o blahodárnosti mléčných výrobků. Jen stěží by někdo jiný zajistil společnosti Pribina lepší reklamu.
Jar se stal synonymem pro saponát
Na výrobě nového saponátu se sice začalo pracovat již v roce 1955, k zaregistrování Jaru jako ochranné známky prvního československého tekutého saponátového prostředku k mytí nádobí ale došlo až v roce 1959. Na pulty obchodů se Jar dostal v roce 1960 a hned získal na oblibě. Šlo totiž o revoluční novinku, jelikož se k mytí nádobí do té doby používaly pouze prostředky v prášku. Kromě toho, že Jar disponoval skvělými odmašťovacími schopnostmi, měl i dezinfekční účinky. Někteří zákazníci tak Jar dokonce využívali i k čištění domácnosti.
V roce 1991 zakoupila Rakonu americká firma Procter&Gamble a zkraje to vypadalo, že dny Jaru jsou sečteny. Obchody zaplavily zahraniční mycí prostředky a sám majitel Jaru se chtěl spíše zaměřit na svůj dřívější výrobek Fairy Ultra. Jenže firma brzy zjistila, že Jar zůstává pro Čechy první volbou při výběru saponátu a začala Jar, u kterého se změnila receptura i technologie výroby, propagovat. Že to byl krok správným směrem, ukázala následující léta a ukazuje se to dodnes.
