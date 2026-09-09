IKEA investuje přes 29 miliard do trvalého zlevňování. Ceny sráží u 800 produktů

Zlevnění se týká celých výrobních řad i nejprodávanějších produktů, aby se nižší ceny promítly do nákupů, které lidé dělají nejčastěji. Průměrná výše slevy je 21,7 procent a jedná se o dlouhodobý krok, který má lidem odlehčit rodinný rozpočet.
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Řetězec vsází na demokratický design
IKEA tímto krokem potvrzuje svůj přístup k cenové dostupnosti a svůj širší závazek dělat lepší domov dostupnějším pro více lidí. Erika Intiso, generální ředitelka IKEA pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko, k tomu doplnila, že nízká cena má pro ně vždy hlubší smysl. Podle společnosti by měl dobře navržený a funkční nábytek být dostupný každému. Nízkou cenu propojenou s kvalitou, funkčností, designem a udržitelností označují jako demokratický design.
Zatímco ceny v mnoha oblastech života rostou, naší snahou je jít opačným směrem a nabízet výrobky za ceny, které si lidé mohou dovolit. Jsme odhodláni podnikat kroky ke snižování cen pro naše zákazníky, kdykoli je to možné, dodala dále Erika Intiso.
Změnu pocítí zákazníci na každém kroku
Ke snížení cen došlo u více než 800 produktů, takže by si změny měli zákazníci všimnout na každém kroku. Kromě nábytku se zlevňovalo také v restauracích řetězce, a to u některých teplých jídel.
Konkrétní příklady nových cen se nachází v naší tabulce:
|Název produktu
|Stará cena
|Nová cena
|Úspora
|Sleva v procentech
|KIVIK, trojmístná pohovka
|12 990 Kč
|9 900 Kč
|3000 Kč
|23,09 %
|RÅSKOG, pojízdný stůl
|699 Kč
|499 Kč
|200 Kč
|28,61 %
|NATTJASMIN, souprava povlečení
|899 Kč
|649 Kč
|250 Kč
|27,81 %
|8 ks masových kuliček
|79 Kč
|59 Kč
|20 Kč
|25,32 %
|8 ks bezmasých kuliček
|59 Kč
|49 Kč
|10 Kč
|16,95 %
|Filet z lososa
|149 Kč
|129 Kč
|20 Kč
|13,42 %
Součást celoevropské strategie za 29 miliard
Tyto nové nižší ceny jsou součástí nadcházející dlouhodobé kampaně IKEA. Její myšlenkou je: „Vytvořte si prostor pro to, co máte rádi“ s tím, že někdy to znamená najít lepší způsob, jak zorganizovat pokoj. A někdy zase vyměnit pohovku, nebo si pořídit novou lampu nebo povlečení.
A někdy vytvořit prostor pro to, co máte rádi, jednoduše začíná tím, že zaplatíte o něco méně, dodává IKEA.
Snižování cen se netýká jen České republiky, ale celé Evropy. Může se však lišit načasování, zlevněné produkty a rozsah slev. Podle tiskové zprávy centrály společnosti tato opatření spojená se snížením cen představují celkovou investici ve výši přibližně 1,2 miliardy eur (přes 29 miliard korun).
Vytvořili pomocí AI srovnávač cen, který dokáže pro celý nákup doporučit jeden obchod
Na stabilní ceny sází čím dál více řetězců
S podobnou strategií zaměřenou na nižších cenách není IKEA ani zdaleka jediná. Jak připomněl server Kupi.cz s podobnou kampaní nazvanou Ceny v klidu přišel letos v únoru Lidl. Ten v rámci ní trvale snížil ceny základních potravin jako jsou vejce, máslo, mléko, mouka nebo cukr. Tento koncept také vychází z dlouhodobé strategie Lidlu a jeho součástí je nabízet lidem stále co nejvyšší kvalitu produktů za co nejdostupnější cenu. Jak dále uvádí Kupi.cz, na stabilně nízké ceny místo týdenních akcí sázejí i diskontní řetězce Woolworth, Action, TEDi nebo nováček Normal.