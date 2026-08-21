Inflační koeficient k dani z nemovitostí se nemění ani pro rok 2027

To znamená, že daň z nemovitých věcí inflační koeficient nijak zvyšovat nebude. Daň ale přesto v řadě měst vzroste, a to kvůli rozhodnutí samotných měst.
Co se dozvíte v článku
Zavedl se inflační koeficient
Konsolidační balíček, který nabyl účinnosti 1. ledna 2024, přinesl i změny v oblasti daně z nemovitých věcí. Kromě jejího zvýšení byl zaveden tzv. inflační koeficient, který má předejít situaci, kdy uvalovaná daň v průběhu času reálně klesá. Na zdaňovací období roku 2024 byl inflační koeficient stanoven na základě přechodných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí ve výši 1 a na stejné úrovni zůstal i pro roky 2025 a 2026.
Inflační koeficient se vypočítává jako podíl bazického úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti k měsíci květnu roku předcházejícímu zdaňovacímu období a základu 100, přičemž se tento výsledek zaokrouhlí na jedno desetinné číslo směrem dolů. Referenčním měsícem pro určení inflačního koeficientu pro následující zdaňovací období je tedy vždy měsíc květen. Zároveň právní úprava zamezuje meziročnímu snížení inflačního koeficientu, v případě deflace zůstane koeficient stejný.
Dále se stanovila inflační brzda pro případ pádivé inflace v meziroční výši převyšující 20 %.
Inflační koeficient zůstane i v roce 2027 na 1,0
Vzhledem k tomu, že inflace se drží na relativně nízké úrovni, zůstane inflační koeficient i pro příští rok stejný a daň se tedy kvůli inflačnímu koeficientu nijak zvyšovat nebude.
Inflační koeficient pro zdaňovací období roku 2027 zůstává beze změny, potvrdil serveru Podnikatel.cz Patrik Madle, mluvčí Generálního finančního ředitelství.
Řada měst koeficienty změní
Přestože se inflační koeficient nezmění, neznamená to, že v některých městech nedojde k úpravám výše daně. Například ve Starém Městě ve Zlínské kraji od roku 2027 zavádí koeficient 1,5 i pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě. Mníšek pod Brdy zase výrazně zvyšuje místní koeficient pro rekreační budovy, a to z 1,5 na 5,0. K vysokému nárůstu dochází i u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě, kde se koeficient zvýší 1,5 na 4,5. Na 3,0 (tedy dvojnásobek) vzroste místní koeficient u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání.
V Říčanech pak napravují svojí loňskou chybu, kdy omylem zvýšili pro byty místní koeficient z 3 na 5. Zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, která pro rok 2027 snižuje u bytů místní koeficient k dani z 5 na 0,8. Vyhláška navíc snižuje na 0,8 i koeficienty u ostatních zpevněných ploch pozemku, stavebních pozemků, zastavěných ploch a nádvoří, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání a u ostatních zdanitelných staveb.
Zatímco letos za byt s výměrou 37,3 m2 zaplatili obyvatelé Říčan na dani 2015 Kč, v roce 2027 půjde jen o 322 Kč. Ještě před zvýšením koeficientu (v roce 2025) činila daň u takového bytu 1209 Kč.