Internetová Telly nefungovala v některých televizorech, kompenzaci odmítá

Sledovat ve svém televizoru nemůžete, platit musíte. Tak jednoduše by se dala popsat zkušenost zákazníků internetové televize Telly, kteří televizní programy sledovali skrze nainstalovanou aplikaci v zařízeních Samsung.
Televizory této značky z roku 2021 a konkrétně modelové řady A a Q neumožňovaly po instalaci nejnovějšího softwaru sledování Telly. Zákazníkům se objevila hláška načítání a černá obrazovka. Aplikace se však nespustila.
Telly o problému věděla, upozornila na to zákazníky emailem
Telly o problému věděla, vinu svalila na Samsung. V informačním e-mailu dokonce vybízela zákazníky, aby Samsungu chybu sami hlásili:
Opravu můžete urychlit i vy, když problém nahlásíte zákaznické podpoře Samsungu nebo přes chat na jejich webu, stojí v hromadném e-mailu pro zákazníky Telly, který má redakce serveru Podnikatel.cz k dispozici.
Telly proto doporučovala zákazníkům sledovat její aplikaci v mobilu, tabletu nebo v počítači přes webový prohlížeč. Počet zařízení pro sledování ale Telly zároveň omezuje, nebo si je musí zákazník nový tarifem rozšířit. Pokud tedy zákazník nemohl sledovat Telly skrze televizi Samsung, mohl ji sice sledovat skrze například mobilní zařízení, ale musel si zároveň odstranit zařízení Samsung ze sledovaných zařízení, pokud již dosáhl maxima počtu sledovaných zařízení. V opačném případě se aplikace také nespustila.
Pošleme vám set-top box, dopravu si zaplatíte
Až po urgencích zákazníků začala Telly nabízet sledování na televizi skrze set-top box Arris, který nabízela během řešení problému k zapůjčení zdarma, ale chtěla zaplatit za dopravu. Tuto možnost řešení v hromadném informačním emailu nezmínila.
Zároveň stěžujícím zákazníkům odmítla za dobu nefunkčnosti aplikace jakoukoli kompenzaci či odstoupení od smlouvy:
Poskytnutí kompenzace ani odstoupení neumožňujeme, ale můžeme vám zaslat set-top box Arris do bezplatného pronájmu za cenu dopravy, odepisovalo oddělení péče o zákazníky na případné stížnosti.
V obchodních podmínkách Telly stojí, že zákazník má právo na reklamaci. Telly však vadu musí uznat za opodstatněnou. Konkrétně pak uvádí:
Bude-li reklamace uznána za opodstatněnou, a to z důvodu poruchy, poskytne Telly účastníkovi přiměřenou slevu z odměny za období, kdy nemohl službu řádně využívat, nebo ji mohl využívat jenom částečně.
Z uvedeného vyjádření oddělení péče o zákazníky tak vyplývá, že tuto poruchu Telly za opodstatněnou nepovažuje. Zákazník se tak může se svou stížností obrátit na Český telekomunikační úřad. Jeho vyjádření server Podnikatel.cz zjišťuje.
Aktuálně již by měla aplikace Telly v televizorech Samsung plně fungovat. Zákazník se tak s reklamací může na Telly, případně na Český telekomunikační úřad obrátit za období, kdy služba funkční nebyla.