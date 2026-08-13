Irský Primark se rozrůstá. Otevírá další novou pobočku v Česku

Nová pobočka se bude nacházet v nákupním centru Avion Shopping Park Ostrava. Investice přesáhla 9 milionů eur a přinese stovku nových míst. Ostravský Primark se otevírá 8. září v 9:30.
Prodejna zaplní 3100 m2 a nabídne kompletní sortiment značky od dámské, pánské a dětské módy přes kosmetiku až po bytové doplňky a potřeby do domácnosti. Zároveň se stane první prodejnou Primark v České republice vybavenou samoobslužnými pokladnami.
Nová pobočka chce nalákat i polské zákazníky
Otevření naší první prodejny v Moravskoslezském kraji představuje pro Primark významný milník. Odezva zákazníků od našeho vstupu na český trh v roce 2021 byla fantastická a těší nás, že můžeme naši přítomnost zde dále rozšiřovat. Věříme, že díky své výborné poloze osloví nová prodejna nejen zákazníky z celé České republiky, ale také mnoho návštěvníků z Polska, uvedl Maciej Podwojski, ředitel pro střední a východní Evropu ve společnosti Primark.
Nová ostravská prodejna bude již čtvrtou pobočkou Primark v České republice a doplní stávající prodejny na Václavském náměstí a v Metropoli Zličín v Praze a v nákupním centru Olympia Brno. Další a pátá pobočka se chystá v Praze na Černém Mostě, a to v roce 2027 nebo 2028. Společnost Primark byla založena v Irsku v roce 1969 a dnes provozuje více než 480 prodejen v 19 zemích Evropy, USA a na Blízkém východě. Zaměstnává celkově přes 80 000 lidí.