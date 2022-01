Jak a kde hlásí zaměstnavatel pozitivně testované zaměstnance?

Nová opatření od 17. ledna 2022

Od tohoto týdne je zintenzivněno plošné testování zaměstnanců. Testují se povinně dvakrát týdně antigenními samotesty. Navíc již neplatí výjimka pro očkované ani zaměstnance, kteří covid prodělali. Karanténa je aktuálně zkrácena na pět dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu.

Testování zaměstnance proběhne vždy nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Testování se netýká:

osob s negativním RT-PCR testem mladším 72 hodin či rychlým antigenním testem mladším 24 hodin, který provedl zdravotnický pracovník.

osoby, která podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu (nutno doložit písemným potvrzením zaměstnavatele).

zaměstnanců, kteří se během výkonu práce nesetkávají se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s tímto zaměstnancem ve stejné domácnosti.

Pozitivní test a postup zaměstnavatele

V případě pozitivního výsledku zaměstnanců po samotestu či testování zaměstnavatelem je nařízeno opuštění pracoviště z důvodu podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Je také třeba poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Nařízená karanténa trvá v tomto případě pět dnů ode dne provedení testu. Osobě s pozitivním výsledkem testu se nařizuje podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který si sám provede nebo mu bude proveden na pracovišti nebo v místě výkonu činnosti v první den, kdy po ukončení karantény bude přítomna na pracovišti.

Podrobný postup testování zaměstnanců a výjimky z karantény popisujeme v samostatném článku: OSVČ a zaměstnanci se nově testují dvakrát týdně. Jak je to s karanténami?

Pozitivně testovaný zaměstnanec musí být oddělen od ostatních osob. Neznamená to automatické čerpání nemocenské dávky. Jestliže to druh práce umožňuje, může v průběhu karantény pracovat např. z domova. Ne vždy je to ale možné. V těchto situacích se již bude jednat o překážku v práci s náhradou mzdy v době karantény a zaměstnanec má nárok rovněž na mimořádný příspěvek v době karantény a izolace.

Hlášení pozitivně testovaných zaměstnanců

Od 17. ledna 2022 musí zaměstnavatelé v případě pozitivně testovaných zaměstnanců (rychlý antigenní test RAT) rovněž učinit zápis do Informačního systému infekčních nemocí ISIN. Zápis se provádí prostřednictvím Portálu samotestování na této webové adrese.

Po přihlášení (stisknutím tlačítka „Přihlásit se“) bude zaměstnavatel přesměrován na vstupní bránu datových schránek, kde se pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásí.

Po přihlášení a nezbytném souhlasu s předáním informací bude vrácen zpět na portál Samotestování. Zde pokračuje vyplněním formuláře, který slouží pro zápis výsledku pozitivního testu.