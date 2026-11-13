Jak a kdy se musí v rámci EET 2.0 evidovat kauce, zálohy a spropitné?

Spropitné například nebudete muset evidovat, pokud se rozděluje mezi zaměstnance. Kauce, pokud ji bude celou vracet, se pak rovněž neeviduje.
Co se dozvíte v článku
Kauce
EET 2.0 odstartuje na začátku roku 2027. Finanční správa vydala ke schválenému zákonu o evidenci poměrně rozsáhlý metodický materiál Popis položek datové zprávy s příklady jejich vyplnění. Dokument nicméně neřeší pouze datové zprávy, ale upřesňuje i některé další ustanovení zákona. Zákon například stanovuje, že formální náležitosti evidované tržby splňuje také platba poplatníkovi, která je uskutečněna použitím kauce nebo obdobné jistoty složené poplatníkovi kontaktní platbou. Jak se ale upřesňuje v metodice, neznamená to, že by se kauce vždy musela evidovat.
Při složení kauce se platba neeviduje, jelikož nemá povahu rozhodného příjmu (kauce není zdanitelným příjmem poplatníka, ale složenou jistotou jako zástavou). Při vrácení kauce se rovněž platba neeviduje (ani stornem). Pokud však kauce není vrácena, ale je použita k úhradě ceny za zboží či službu (započtení), zaeviduje se částka takto použité kauce, pokud byla původně u evidujícího poplatníka složena kontaktním způsobem (v osobním kontaktu s poplatníkem).
Příklad
Zákazník si zapůjčil v půjčovně lyže (v hodnotě 6000 Kč) na týden za 1500 Kč. Zároveň zákazník také složil kauci ve výši 2000 Kč, která mu bude navrácena, pokud budou lyže odevzdány v pořádku. Částku 3500 Kč zákazník složil hotově v půjčovně, tj. celková platba měla povahu kontaktní platby. V okamžiku platby půjčovného a složení kauce podnikatel do zprávy o evidované tržbě nezahrnuje kauci, jelikož kauce není jeho příjmem. Eviduje pouze platbu za zapůjčení lyží (1500 Kč).
Když zákazník vrací lyže pořádku a poplatník mu vrátí kauci, nejedná se o evidovanou tržbu (ani storno), tj. neodesílá se žádná další datová zpráva o evidované tržbě. Jestliže by zákazník lyže poškodil a podnikatel kauci (2000 Kč) započetl jako přiměřenou náhradu škody, pak se kauce v tom okamžiku stává jeho příjmem a je třeba započtení kauce zaevidovat jako přijatou tržbu. Tržba bude evidována v okamžiku, kdy dojde k vyrovnání náhrady škody započtením kauce, nikoli tedy k datu zapůjčení lyží a převzetí kauce. Tento okamžik bude uveden v položce Datum a čas uskutečnění tržby.
Pokud by zákazník lyže poškodil tak, že podnikatel započte pouze část kauce (např. 1200 Kč) jako přiměřenou náhradu škody, tato část kauce je využita k platbě, která je příjmem poplatníka. Započtení části kauce ve výši 1200 Kč je třeba zaevidovat jako přijatou tržbu. Evidována bude k datu a času započtení, nikoli k datu zapůjčení lyží, resp. složení kauce. Část kauce vrácená zákazníkovi (800 Kč) není evidovanou tržbou ani stornem, v datové zprávě se tudíž nezohledňuje.
Pokud by ovšem byla kauce na začátku placena bezkontaktně (tj. např. na dálku převodem z účtu na účet), nemělo by ani její započtení povahu evidované tržby (nebyly by splněny formální znaky evidované tržby). Pak se ani v jedné ze tří zmíněných situací nebude posílat žádná datová zpráva.
Jestliže by naopak byla škoda vyšší než částka kauce, bude se postupovat následovně. Poplatník celou kauci započte na účtovanou náhradu škody a zákazník na místě doplatí rozdíl (4000 Kč) do celkové hodnoty lyží (6000 Kč). Využitá částka kauce i doplacená část náhrady škody se v tom okamžiku stávají příjmem poplatníka a příslušnou částku v celkové výši 6000 Kč je třeba zaevidovat. Tato tržba (uhrazená použitím kauce a doplatkem do celkové náhrady škody) se bude evidovat v okamžiku, kdy dojde k započtení kauce a k doplacení rozdílu, nikoli k datu zapůjčení lyží a převzetí kauce. Pokud by v tomto případě byla kauce uhrazena předem na účet, evidovat se bude pouze doplatek 4000 Kč zaplacený na místě.
Zálohy a doplatky
Co se týče záloh a doplatků, ty se evidují dle toho, zda se jedná o kontaktní platbu.
Příklad
Zákazník si objednal u truhláře postel na zakázku v ceně 18 000 Kč. Následně zaplatil hotově zálohu ve výši 10 000 Kč, kterou musí truhlář zaevidovat. Za tři týdny (při převzetí hotové postele zákazník doplatil truhláři zbývajících 8000 Kč při osobním kontaktu kartou. Truhlář musí poslat další datovou zprávu s aktuálním datem a časem tržby. Tato druhá zpráva není provázána s předchozí datovou zprávou obsahující údaji o tržbě plynoucí z uhrazené zálohy.
Pokud by zákazník platil zálohu nebo doplatek na dálku převodem na účet (tj. nejednalo by se o kontaktní platbu), nevznikla by truhláři povinnost zasílat datovou zprávu s údaji o takové tržbě. Evidovala by se pouze ta platba, která splňuje znaky evidované tržby, a to bez ohledu na to, zda jde o zálohu či doplatek. Pokud by záloha i doplatek byly hrazeny na dálku převodem z účtu na účet, není povinnost evidovat ani jednu z těchto plateb (nejednalo by se o kontaktní platby)
Vratné obaly
Platba za vratné obaly přijatá kontaktním způsobem poplatníkem, pro nějž je tato platba příjmem z podnikání, je také platbou splňující znaky evidované tržby a promítne se tedy do celkové částky evidované tržby zasílané datovou zprávou. V případě, kdy poplatník při splnění výše uvedených podmínek přijme tržbu zahrnující vratnou zálohu, zaeviduje celkovou přijatou částku, tj. včetně částky odpovídající vratné záloze (neboť i tato část platby je jeho příjmem uskutečněným kontaktním způsobem, tedy evidovanou tržbou).
U vrácení zálohy postupuje poplatník v souladu s úpravou § 8 ZoET, tj. aplikují se pravidla pro storno evidované tržby. Vrácená částka bude evidována jako záporná. Pořizuje-li zákazník zboží či služby a současně s platbou za tento nákup uplatňuje nárok na vrácení zálohy, eviduje se výsledná částka – tedy cena za pořízení zboží či služeb ponížená o vrácenou zálohu.
Příklad
Zákazník nakoupí nápoje ve vratných lahvích za 200 Kč (součástí ceny za tyto nápoje je vratná záloha ve výši 20 Kč, která je příjmem poplatníka) a další zboží v hodnotě 100 Kč. Výsledná tržba je 300 Kč. Zaeviduje se částka 300 Kč (tzn. včetně 20 Kč vratné zálohy).
Pokud pak zákazník za týden lahve vrátí a nic jiného nekoupí, podnikatel zaeviduje storno ve výši –20 Kč.
Spropitné
U spropitného pak bude záležet, komu patří. Jestliže si jej ponechává podnikatel, půjde jeho příjem z podnikání a pokud bude přijato formou kontaktní platby, bude se muset evidovat. Pokud je naopak spropitné rozdělováno mezi zaměstnance a není tedy interně považováno za příjem restaurace z podnikatelské činnosti, poplatník tuto část tržby evidovat nebude. Pokud se podnikatel rozhodne evidovat spropitné dobrovolně i v rámci pokladního systému, je to na jeho volbě a technických možnostech.
Příklad
Zákazník si v restauraci objednal oběd v pivo v ceně 233 Kč. I dýškem zaplatil 250 Kč. Pokud je dýško příjmem restaurace, evidenční povinnost se bude vztahovat na celou přijatou částku 250 Kč. Jestliže je spropitné příjmem zaměstnanců, stačí zaevidovat 233 Kč. Dýško nicméně může být zaevidováno na dobrovolné bázi.