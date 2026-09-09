Jak bude fungovat aplikace zdarma MOJE eet? Zjistili jsme detaily od finanční správy

Předně nepůjde o mobilní aplikaci, i když ji finanční správa do budoucna nevylučuje, ale pouze o responzivní web. Aplikaci navíc nebudou moci využít všichni podnikatelé. Konkrétně bude aplikace určena pro podnikatele s maximálně dvěma evidenčními jednotkami a přístup k ní budou moci mít pouze dva zaměstnanci.
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Nepůjde o mobilní aplikaci, ale o responzivní web
V rámci EET 2.0 nabídne finanční správa drobným podnikatelům aplikaci zdarma MOJE eet. Půjde o responzivní webovou aplikaci, nikoli o samostatnou mobilní aplikaci.
Pro start EET 2.0 se jedná o responzivní webovou aplikaci, kterou bude možné používat prostřednictvím standardního zařízení připojeného k internetu, tedy například na mobilním telefonu, tabletu nebo notebooku. Finanční správa do budoucna nevylučuje přípravu mobilní aplikace, uvedla serveru Podnikatel.cz Kateřina Beznosková z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.
Kdo bude moci aplikace MOJE eet využívat?
Aplikaci budou moci využít podnikatelé s maximálně dvěma evidenčními jednotkami. Do aplikace mohou navíc získat přístup pouze dva zaměstnanci.
Limit na počet tržeb není dán. Rozhodným parametrem pro určení okruhu uživatelů je počet evidenčních jednotek daného podnikatele, které webovou aplikaci MOJE eet k evidování tržeb využívají, a počet zaměstnanců (osob), kterým může být v rámci evidenční jednotky udělen přístup, resp. právo aplikaci používat. V obou případech půjde maximálně o dva, doplnila Kateřina Beznosková.
Jak aplikaci využívat?
Webová aplikace bude dostupná prostřednictvím běžných webových prohlížečů a poplatník se do ní bude moci přihlásit např. prostřednictvím Identity občana, Google nebo Apple účtu, pro které bude vyžadováno dvoufaktorové ověření.
Bezpečné ověření je nezbytné, aby bylo jednoznačně určeno, která osoba prostřednictvím této webové aplikace eviduje své tržby, upřesnila serveru Podnikatel.cz Kateřina Beznosková.
Účet v MOJE eet si uživatel propojí se svojí daňovou informační schránkou plus (DIS+). Pro ten účel si po přihlášení do své DIS+ v části Evidence tržeb (v záložce Profily MOJE eet) vygeneruje jednorázový odkaz. V prostředí DIS+ si také (v záložce Správa evidenčních jednotek) založí jednu nebo více evidenčních jednotek, které se mu spárují s MOJE eet.
Pod svým profilem v MOJE eet uživatel uvidí své nahlášené evidenční jednotky, v nichž bude tuto webovou aplikaci pro evidování tržeb využívat, přehled o tržbách přijatých v rámci těchto evidenčních jednotek a může provést další nastavení. Například si bude moci vytvořit katalog zboží a služeb s předdefinovanými položkami a cenami. MOJE eet také umožní generování dokladů ve formátu PDF, aby zajistilo nejen prostou evidenci tržeb, ale i základní funkcionality očekávané od pokladního řešení.
Odkdy bude aplikace dostupná?
Aplikace by měla být pro uživatele dostupná od prosince. Samotná EET pak odstartuje v lednu 2027.
Jak bude aplikace vypadat?
Už před časem finanční správa na semináři pro vývojáře finanční ukázala, jak by aplikace měla vypadat.