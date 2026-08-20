Jak dlouho může trvat neschopenka? A kdy vám stát přestane vyplácet nemocenské?

Nemocenské můžete pobírat po poměrně dlouhou dobu, zákon ale stanovuje jasný limit. V odůvodněných případech lze výplatu nemocenského prodloužit i po jeho uplynutí.
Pokud jste nemocensky pojištěni například jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná, náleží vám od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti nemocenské. Jeho výplatu zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení.
Nemocenské můžete pobírat až 380 dní
Doba, po kterou lze nemocenské standardně vyplácet, je nejvýše 380 kalendářních dnů od vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Této době se říká podpůrčí doba.
Do podpůrčí doby se mohou započítat také předchozí pracovní neschopnosti, pokud spadají do období 380 dnů před vznikem současné neschopenky.
Důvodnost dalšího trvání pracovní neschopnosti průběžně posuzuje ošetřující lékař. Po 180 dnech musí při hodnocení zdravotního stavu zohlednit také to, zda se zdravotní stav stabilizoval a zda je člověk schopen vykonávat své dosavadní zaměstnání, případně jinou práci. Trvání neschopenky může posoudit také posudkový lékař Institutu posuzování zdravotního stavu (IPZS).
Otázky spojené s déletrvající dočasnou pracovní neschopností
Co když 380 dní nestačí?
Pokud se blíží konec 380denní podpůrčí doby a váš zdravotní stav vám stále neumožňuje návrat do práce, můžete požádat o prodloužení výplaty nemocenského.
ÚSSZ vás na blížící se konec podpůrčí doby upozorní písemně nejméně dva měsíce předem. Informaci dostane také váš ošetřující lékař a zaměstnavatel. Zároveň se dozvíte, za jakých podmínek můžete o prodloužení požádat.
Klíčovou roli má posudkový lékař IPZS. Ten posoudí váš zdravotní stav a pracovní schopnost a může prodloužení výplaty nemocenského doporučit. Na prodloužení ale není právní nárok.
O kolik se může nemocenské prodloužit?
Pokud posudkový lékař prodloužení doporučí a ÚSSZ o něm rozhodne kladně, může být nemocenské prodlouženo nejvýše o tři měsíce. O prodloužení lze požádat opakovaně. Každé jednotlivé prodloužení může trvat maximálně tři měsíce. Celkově však lze nemocenské po uplynutí základní 380denní podpůrčí doby vyplácet nejdéle dalších 350 kalendářních dnů.
Ani v tomto případě ale není automatické, že bude nemocenské vypláceno po celou možnou dobu. Vždy záleží na posouzení zdravotního stavu a rozhodnutí ÚSSZ.
Jak požádat o prodloužení nemocenského?
Pokud chcete o prodloužení výplaty nemocenského požádat, musíte vyplnit formulář Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby. Formulář je dostupný na ePortálu ČSSZ. Žádost můžete vyplnit a odeslat elektronicky například s využitím bankovní identity, uznávaného elektronického podpisu nebo datové schránky.
Posudkový lékař IPZS může při posuzování vycházet ze zdravotnické dokumentace, kterou poskytne váš ošetřující lékař. Pokud vás IPZS vyzve k vyšetření, musíte se k němu dostavit. O tom, zda bude výplata nemocenského prodloužena, následně rozhodne ÚSSZ na základě posudku.