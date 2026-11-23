Už na konci října zveřejnila Kofola novou verzi oblíbené reklamy, ve které se tatínek vydává se svou dcerkou do lesa pro vánoční stromeček. Mezi veřejností vyvolala poprask, ale společnost Kofola si za ní stojí a s celou kampaní dále pracuje.
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Kofola s příchutí AI: Lidé kritizují ztrátu emocí
Prodloužená verze vzniklá za pomoci umělé inteligence a nekončí tak klasickým úprkem protagonistů. Po něm se objevuje divočák mluvící hlasem Jiřiny Bohdalové a malé prasátko. Vše je postaveno na tom, aby si lidé užili láskyplné Vánoce.
Na YouTube jsou desítky komentářů, kde lidé nejčastěji narážejí na použití umělé inteligence.
Bude i Kofola s příchutí AI? ptá se jeden uživatel a další přidává:
Nevadí mi přidělaní čuníci, nejlepší část reklamy zůstala zachována. Nevadí mi ani Bohdalčin hlas. Ale vadí mi, že čuníky přidělala umělá inteligence. Jiný uživatel přiznává, že čím víc vidí vygenerované reklamy, tím víc nenávidí tuhle dekádu.
S láskou s AI, pěkný oxymóron, myslí si další komentující.
Dalšího uživatele mrzí, že jeho oblíbená značka Kofola používá v reklamách AI.
Kofola je o autenticitě a upřímnosti, není to umělotina jako americká konkurence, doplňuje. Společnost mu na to odpověděla, že jim AI může pomoci některé věci zefektivnit, ale kouzlo jejich vánoční kampaně vytvořili lidé.
Od prvotního nápadu přes scénář až po hlas Jiřiny Bohdalové. Umělou inteligenci jsme použili pouze pro záběry divočice a jejího selátka, které jsme jinde nenašli, dodali.
Podle uživatelky je to však trapná výmluva a ptá se, jestli máme v Česku málo talentovaných animátorů a filmařů. Je jí smutno z toho, že značka co si dříve zakládala na lidskosti, dnes na lidi plive AI slop, jako by jim najednou na žádné lásce nezáleželo.
Máte určitě celý tým, který se stará o to, jak vaše značka na lidi působí, tak sakra naslouchejte! Nezavírejte nad tímhle oči. Lidé tyhle generované věci nesnáší. Jednou co si lidé vaši značku spojí s AI, začnou si ji spojovat se vším ostatním co pro ně AI znamená. Laciná, řadová, bez vkusu a hlavě bez emocí, popsala.
Chybí mi odhození pilky, začátek, co všechno dokážou zkazit, když to fungovalo léta, vždycky jsem se na ni těšila, pro mě to byl začátek předvánočního času, tohle se mnou nedělá vůbec nic, není hezká, vraťte originál, přidává svůj názor další komentující a jiná to shrnuje slovy:
Jak doslova doprasit fungující spot.
K AI a celé kampani se vyjádřila marketingová agentura YDEAL.cz. Ta ve své případové studii vysvětila, že si klient (Kofola) od pokroku AI sliboval, že nová část bude působit jako přirozené pokračování a zároveň nabídne možnost vytvořit situace, které by se se skutečnými zvířaty obtížně natáčely.
Naším úkolem bylo navrhnout scénář, podobu prasátek a realizovat spot společně s navazujícími reels pro sociální sítě, upřesnili s tím, že chtěli zachovat původní spot se vším, co na něm diváci mají rádi, a doplnit jej o novou část, která působí jako přirozené pokračování.
Od výzev k vyhazovu markeťáků až po vánoční nostalgii
Reklama rezonovala také na sociální síti X. Názory se zde objevily jak v samostatných příspěvcích, tak i přímo na profilu Kofoly. Podle jednoho uživatele to
tím „láskyplným pokračováním“ totálně podělali, jiný podotýká, že si doposud myslel, že jsou přílepky problémem jen u legislativy.
To je na seppuku. Vyhodil bych lidi, co to schválili, veřejně se omluvil a dal 50% slevu na Kofolu, přidává další. Podle jiného uživatele je to prasárna.
Ať si váš markeťák povšimne, že na to není jediná pozitivní reakce. A Bohdalová je mi volná, ale je nutné cokoliv prasit AI? Kofola hledá nové dno, doplnil.
Myslela jsem, že něco tak nesmrtelnýho, jako je "já nemusím, ja už ho vidím", nelze nijak pohřbít. A vy jste toho hrobnika našli @kofola Tomu, kdo vymyslel to trapný pokračování s Bohdalkou, posíláme klíčenku. Ach jo.— Michaela Kudláčková 🇨🇿 ♌✌️🇺🇦 (@MisaPopelky) November 5, 2026
Na Facebooku jedna uživatelka psala, že je ráda, že tahle reklama pořád nezmizela, protože ji provází snad celý dosavadní život. I ostatní uživatelé ji vítají a zmiňují, že tím pro ně začíná vánoční období a těšili se na ni. Podle další uživatelky je to neskutečně krásná vánoční reklama, ale paní Bohdalová to úplně zkazila.
Lidé mohou rozmluvit prasátko
Kofola v rámci reklamy připravila soutěž založenou na tom, že lidé mohou vymyslet závěrečnou hlášku prasátka, nahrát ji na web a vytvořit si tak originální verzi této reklamy. Takový výtvor si mohou uložit a sdílet a zapojit se do soutěže s tím, že vítězná verze reklamy se může o Vánocích objevit v televizi.