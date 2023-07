Jak je to se zdravotním pojištěním u studentů, kteří skončili školu?

Po úspěšném ukončení studia na střední škole za vás bude stát platit pojistné minimálně do konce období školního vyučování, to znamená do 30. června.

Tato výhoda vyplývá ze skutečnosti, že z pohledu veřejného zdravotního pojištění patříte do kategorie státních pojištěnců, a tak tomu bude, dokud vám bude náležet status nezaopatřeného dítěte. Problematiku nezaopatřenosti podrobně rozebírá zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb.