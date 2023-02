Jak na správné uplatnění darů na Ukrajinu v daních?

Zvýšil se maximální limit pro uplatnění darů

V zákoně o daních z příjmů se píše, že od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Avšak zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (tzv. lex-Ukrajina) říká, že za zdaňovací období roku 2022 lze podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně. Pro rok 20022 se tedy limit opět navýšil a je zřejmé, že toto opatření bude platit i v roce 2023 (novela aktuálně prochází legislativním procesem).

Rozšířily se možnosti daňově uplatnitelných darů

V souladu se zmíněným zákonem (lex-Ukrajina) mohou fyzické osoby mimo plnění uvedené v ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů daňově uplatnit rovněž bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2022:

a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny , pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo

, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.

Může se tak jednat o dary poskytnuté přímo státu Ukrajina, územně samosprávným celkům státu Ukrajina, právnickým osobám se sídlem na Ukrajině a fyzickým osobám s bydlištěm na Ukrajině. Avšak v případě fyzických osob pouze v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (osoby invalidní, provozovatelé zdravotnických služeb, školských zařízení, útulků pro zvířata atd.). Jedná se rovněž o dary za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny (např. vojenský materiál, zbraně, munice).

Část darů na Ukrajinu si poplatníci uplatní jen v daňovém přiznání

Rozšíření možností uplatnění nezdanitelných částí základu daně o bezúplatná plnění poskytnutá přímo na Ukrajinu se však týká pouze daňového přiznání. Poplatníci si je u svého zaměstnavatele v ročním zúčtování daní a daňových záloh uplatnit nemohou. Výjimkou jsou dary poskytnuté na účet Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace byl takzvaným daňovým balíčkem novelizován. Uvádí se zde, že poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti nemá za zdaňovací období roku 2022 povinnost podat daňové přiznání, pokud by mu tato povinnost vznikla jen z důvodu snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 Ukrajině prostřednictvím zastupitelského úřadu Ukrajiny na území České republiky.

Zjednodušené prokazování

Ustanovení § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů umožňuje, aby si poplatník daně z příjmů, za splnění zákonem stanovených podmínek, snížil základ daně z příjmů o hodnotu bezúplatného plnění. Poskytovatel je prokazuje dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut, a datum poskytnutí daru. Dary poskytnuté na zveřejněný účet č. 304452700/0300 lze prokázat i jiným způsobem než vydaným potvrzením příjemce daru, a to výpisem z bankovního účtu, popř. ústřižkem složenky a vytištěnou informací o příjemci daru a účelu daru.

Finanční správa zveřejnila na svých internetových stránkách seznam dalších vybraných účtů s možností zjednodušeného prokazování poskytnutí daru za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Jsou na webových stránkách sbírek na podporu Ukrajiny, respektive také zde, a to včetně informace o příjemci daru a účelu daru.

Seznam dalších vybraných účtů (veřejné sbírky) s možností zjednodušeného prokazování poskytnutí daru za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny (lze i prostřednictvím ročního zúčtování u zaměstnavatele) jsou ke stažení zde: Seznam účtů humanitární pomoc Ukrajina.

Daně si mohou uplatnit i Ukrajinci

Pro rok 2022 (prozatím) byla možnost uplatnění daňového zvýhodnění umožněna i Ukrajincům. V souladu se zákonem o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace se ustanovení § 15 odst. 9 zákona o daních z příjmů použijei v případě, kdy jde o snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem Ukrajiny.

Rezidenti Ukrajiny (přestože jde o daňové nerezidenty ČR z tzv. třetího státu, tj. mimo EU/EHP), kteří jinak nemohou mimo základní slevy na poplatníka (eventuálně na studenta) uplatnit v České republice žádné daňové úlevy, si mohou bezúplatná plnění (dary) uplatnit. Avšak pouze v daňovém přiznání a pod podmínkou, že minimálně 90 % jejich příjmů pochází ze zdrojů na území České republiky.